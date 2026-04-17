सरकारी नौकरी का झांसा देकर 15 लाख की ठगी, बोलांगीर निवासी गिरफ्तार

सुंदरगढ़ पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने का वादा कर एक महिला से 14.45 लाख रुपये ठगने के आरोप में बोलांगीर निवासी सरोज नंदा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला को अपने जाल में फंसाया था।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले की भस्मा पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए सरकारी नौकरी दिलाने का सब्जबाग दिखाकर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को धर दबोचा है। पुलिस ने इस ठगी के आरोपी की पहचान बोलांगीर निवासी सरोज नंदा के तौर पर की है। सुंदरगढ़ के एसडीपीओ निर्मल कुमार महापात्र ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की तत्परता से की गई कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से एक चमचमाती कार, बैंक पासबुक, चेकबुक और एक हाई-टेक मोबाइल फोन भी

बरामद किया गया है। यह आरोपी लोगों को ठगने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाया करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरोज नंदा ने अत्यंत चालाकी से फेसबुक पर रितेश त्रिपाठी नामक एक फर्जी प्रोफाइल तैयार कर रखी थी। इसी फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से वह भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था और उनकी गाढ़ी कमाई लूट लेता था। इसी क्रम में, नवंबर 2025 में उसकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से रंजीता कालो नामक एक महिला से हुई। दोनों के बीच धीरे-धीरे बातचीत बढ़ने लगी और सरोज ने रंजीता को यह भरोसा दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली कि वह उसके बेटे के लिए वाणिज्यिक कर विभाग (कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट) में एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी का जुगाड़ करवा सकता है। इस लुभावने प्रस्ताव के बदले, उसने रंजीता से 15 लाख रुपये की मोटी रकम की मांग की। रंजीता, जो अपने बेटे के उज्ज्वल भविष्य के सपने देख रही थी, आरोपी के बहकावे में आ गई और उसने पैसे देने का फैसला कर लिया। सरोज के सुनहरे सपने दिखाने वाले झांसे में आकर रंजीता ने अपनी मेहनत की कमाई को दो किस्तों में, फोन-पे और नकद के माध्यम से, कुल 14.45 लाख रुपये (जिसमें 12.45 लाख रुपये और फिर 2 लाख रुपये की राशि शामिल है) का भुगतान आरोपी को कर दिया। उसने सोचा कि उसके बेटे की सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। लेकिन, पैसे लेने के बाद भी जब सरोज ने न तो नौकरी लगवाने की दिशा में कोई कदम उठाया और न ही रंजीता के बार-बार मांगने पर पैसे वापस किए, तो महिला को धीरे-धीरे संदेह होने लगा। उसका विश्वास टूटने लगा और उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब रंजीता ने अपनी पूरी रकम वापस मांगने की कोशिश की, तो आरोपी सरोज नंदा का असली चेहरा सामने आ गया। उसने फोन पर महिला के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उसे गालियां भी दीं और जान से मारने की धमकी देकर डराने का भी प्रयास किया। इस धमकी से घबराने के बजाय, रंजीता ने साहस जुटाया और तुरंत भस्मा थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लिया और फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। प्राप्त शिकायत के आधार पर, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सरोज नंदा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया है, जहां उससे आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है और लोगों को ऐसे धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों से सावधान रहने की सख्त हिदायत दी गई है





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