सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए LTCG टैक्स और बॉन्ड पर लगने वाले करों में राहत देने पर विचार कर रही है। FIIs की बिकवाली रोकने का प्रयास। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने सरकार को परेशान कर दिया है, शायद इसलिए LTCG टैक्स समेत अन्य मोर्चों पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को राहत देने की तैयारी है।

सरकार विदेशी निवेशक ों को आकर्षित करने के लिए LTCG टैक्स और बॉन्ड पर लगने वाले कर ों में राहत देने पर विचार कर रही है। FIIs की बिकवाली रोकने का प्रयास। शेयर बाजार में विदेशी निवेशक ों की लगातार बिकवाली ने सरकार को परेशान कर दिया है, शायद इसलिए LTCG टैक्स समेत अन्य मोर्चों पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को राहत देने की तैयारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि सरकार इस सप्ताह के अंत तक टैक्स में कटौती और कुछ बॉन्ड्स के ऑनरशिप पर लगी लिमिट को हटाने जैसे उपायों की घोषणा करने के लिए तैयार है, ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को कैबिनेट, ग्लोबल फंड्स द्वारा देश के बॉन्ड्स पर भुगतान किए जाने वाले करों में महत्वपूर्ण कटौती पर विचार कर सकता है। हालांकि, कैबिनेट की बैठक के बाद ऐसा कोई एलान नहीं किया गया है। सूत्रों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि चूंकि विवरण गोपनीय हैं, इसलिए करों में कटौती की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बॉन्ड्स से अर्जित ब्याज पर लगने वाले 20% कर को समाप्त करने या उसे न्यूनतम स्तर तक कम करने पर भी विचार करेगा। कुछ लंबी अवधि के सरकारी नोटों को पूरी तरह से सुलभ घोषित कर सकता है, जिससे विदेशी निवेशक बिना किसी सीमा के उन्हें खरीद सकेंगे। सरकारी प्रतिभूतियों की इस सूची में पिछला बदलाव 2024 में हुआ था, जब केंद्रीय बैंक ने 14 और 30 साल के बॉन्ड को सूची से हटा दिया था। हालांकि, इस मामले पर वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने पिछले महीने दावा किया था कि आरबीआई की सिफारिश के बाद भारत टैक्स कटौती पर विचार कर रहा है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से विदेशी निवेशक , भारतीय बाजारों में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में 29 मई को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा 21,100 करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड स्तर की शुद्ध बिकवाली दर्ज की गई, जो कम से कम दो वर्षों में एक दिन में सबसे अधिक निकासी है.

सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए LTCG टैक्स और बॉन्ड पर लगने वाले करों में राहत देने पर विचार कर रही है। FIIs की बिकवाली रोकने का प्रयास। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने सरकार को परेशान कर दिया है, शायद इसलिए LTCG टैक्स समेत अन्य मोर्चों पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को राहत देने की तैयारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि सरकार इस सप्ताह के अंत तक टैक्स में कटौती और कुछ बॉन्ड्स के ऑनरशिप पर लगी लिमिट को हटाने जैसे उपायों की घोषणा करने के लिए तैयार है, ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को कैबिनेट, ग्लोबल फंड्स द्वारा देश के बॉन्ड्स पर भुगतान किए जाने वाले करों में महत्वपूर्ण कटौती पर विचार कर सकता है। हालांकि, कैबिनेट की बैठक के बाद ऐसा कोई एलान नहीं किया गया है। सूत्रों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि चूंकि विवरण गोपनीय हैं, इसलिए करों में कटौती की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बॉन्ड्स से अर्जित ब्याज पर लगने वाले 20% कर को समाप्त करने या उसे न्यूनतम स्तर तक कम करने पर भी विचार करेगा। कुछ लंबी अवधि के सरकारी नोटों को पूरी तरह से सुलभ घोषित कर सकता है, जिससे विदेशी निवेशक बिना किसी सीमा के उन्हें खरीद सकेंगे। सरकारी प्रतिभूतियों की इस सूची में पिछला बदलाव 2024 में हुआ था, जब केंद्रीय बैंक ने 14 और 30 साल के बॉन्ड को सूची से हटा दिया था। हालांकि, इस मामले पर वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने पिछले महीने दावा किया था कि आरबीआई की सिफारिश के बाद भारत टैक्स कटौती पर विचार कर रहा है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से विदेशी निवेशक, भारतीय बाजारों में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में 29 मई को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा 21,100 करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड स्तर की शुद्ध बिकवाली दर्ज की गई, जो कम से कम दो वर्षों में एक दिन में सबसे अधिक निकासी है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LTCG टैक्स बॉन्ड पर लगने वाले कर विदेशी निवेशक Fiis सरकारी प्रतिभूतियां

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

मकान/ज़मीन बेचने पर लगने वाले LTCG पर सरकार ने दी राहत, अब कम देना पड़ेगा Tax!मकान/ज़मीन बेचने पर लगने वाले LTCG पर सरकार ने दी राहत, अब कम टैक्स देना पड़ेगा, Sharad Sharma से समझिए.

Read more »

रियल एस्‍टेट पर LTCG टैक्‍स प्रावधान में संशोधन, लोकसभा से वित्त विधेयक 2024 को मंजूरीलोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 पारित कर द‍िया है। इसमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर पर राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तावित किया कि पुरानी दर के साथ इंडेक्सेशन का लाभ बना रहेगा या नई दर पर टैक्‍स चुकाया जा सकता है। विधेयक अब राज्यसभा में जाएगा। वहां से इसे पार‍ित ही होना...

Read more »

LTCG Tax Revision News: Property बेचने पर नहीं लगेगा ज्यादा Tax, जानिए कैसेमकान/ज़मीन बेचने पर लगने वाले LTCG पर सरकार ने दी राहत, अब कम टैक्स देना पड़ेगा, Sharad Sharma से समझिए.

Read more »

ಧಂತೇರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?Taxs Rules On Gold: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು (LTCG) ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು (STCG) ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Read more »

विविध पोर्टफोलियो से LTCG टैक्स कैसे कम करेंयह लेख विविध पोर्टफोलियो के लाभों और टैक्स हार्वेस्टिंग रणनीति के बारे में बताता है. यह दिखाता है कि कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग LTCG टैक्स को कम करने में मदद कर सकता है, और उदाहरण के साथ इस रणनीति को लागू करने के तरीके बताता है.

Read more »

बजट में एफडी पर टैक्‍स राहत की संभावनासरकार बजट 2025 में बैंक एफडी पर इनकम टैक्‍स को खत्‍म करने या इसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) के साथ जोड़ने की संभावना है.

Read more »