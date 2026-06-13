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सरकारी कर्मचारियों ने संसद भवन तक मार्च किया, लाठीचार्ज से बढ़ा तनाव

राजनीति News

सरकारी कर्मचारियों ने संसद भवन तक मार्च किया, लाठीचार्ज से बढ़ा तनाव
सरकारी कर्मचारीसंसद भवनलाठीचार्ज
📆13-06-2026 11:49:00
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इस्लामाबाद में सरकार के बजट की घोषणा से पहले सरकारी कर्मचारियों ने वेतन, पेंशन और सेवा सुधारों की मांग में संसद भवन तक मार्च किया; पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और कर्मचारियों ने आर्थिक प्रथाओं पर सवाल उठाए।

इस्लामाबाद में वित्त वर्ष 2026‑27 के बजट की घोषणा से पहले हजारों सरकारी कर्मचारी संसद भवन की ओर एकजुट हुए, जहाँ उन्होंने वेतन सुधार , पेंशन सुरक्षा और सेवा संरचना में बदलाव की माँग की। कर्मचारियों ने सचिवालय चौक पर इकट्ठा होकर मार्च शुरू किया और संसद परिसर तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन स्टेट पुलिस ने उदाहरणतः लाठीचार्ज के माध्यम से उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन में शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तकनीकी स्टाफ, श्रमिक प्रतिनिधि और पूर्व कर्मचारियों सहित विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे, जिन्होंने बताया कि वे 2025 में किए गए वादे जैसे सभी तदर्थ राहत भत्तों को मूल वेतन में सम्मिलित करना और 2026 के लिए संशोधित वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने निम्न आय वर्ग के लिए 50 % वेतन वृद्धि, मकान किराया, चिकित्सा और परिवहन भत्तों में पर्याप्त वृद्धि तथा हालिया पेंशन सुधारों को रद्द करने की भी माँग रखी। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के बाहर धरना जारी रखने की घोषणा की, जब तक उनकी मांगें आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं की जातीं। उन्होंने दो दिन पहले वित्त मंत्रालय के बाहर विरोध किया था, जहाँ उन्होंने कार्मिक वर्ग के लिए लागू की गई मितव्ययिता उपायों को लेकर शिकायत उठाई। वे यह तर्क देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ऋणदाता आम कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का विरोध करते हैं, जबकि कांग्रेस और वरिष्ठ राजनेताओं को लगातार उच्च वेतन मिल रहा है। इस संदर्भ में, उन्होंने सरकार के खर्च प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए महंगे विमानों की खरीद जैसे खर्चों को आर्थिक कठिनाइयों के बहाने से अस्वीकार किया। गठबंधन ने भी पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए पेंशन और अवकाश नक़दीकरण सुधारों की आलोचना की, जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों पर वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि एजीईजीए ने कहा कि इन उपायों ने कई परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल दिया है और इस कारण सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति असंतोष में इजाफा हुआ है। इस व्यापक विरोध को देखते हुए, सरकार को अब इन मांगे हुए सुधारों को बजट में शामिल करने या वैकल्पिक समाधान पेश करने की दबाव का सामना करना पड़ेगा.

इस्लामाबाद में वित्त वर्ष 2026‑27 के बजट की घोषणा से पहले हजारों सरकारी कर्मचारी संसद भवन की ओर एकजुट हुए, जहाँ उन्होंने वेतन सुधार, पेंशन सुरक्षा और सेवा संरचना में बदलाव की माँग की। कर्मचारियों ने सचिवालय चौक पर इकट्ठा होकर मार्च शुरू किया और संसद परिसर तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन स्टेट पुलिस ने उदाहरणतः लाठीचार्ज के माध्यम से उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन में शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तकनीकी स्टाफ, श्रमिक प्रतिनिधि और पूर्व कर्मचारियों सहित विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे, जिन्होंने बताया कि वे 2025 में किए गए वादे जैसे सभी तदर्थ राहत भत्तों को मूल वेतन में सम्मिलित करना और 2026 के लिए संशोधित वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने निम्न आय वर्ग के लिए 50 % वेतन वृद्धि, मकान किराया, चिकित्सा और परिवहन भत्तों में पर्याप्त वृद्धि तथा हालिया पेंशन सुधारों को रद्द करने की भी माँग रखी। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के बाहर धरना जारी रखने की घोषणा की, जब तक उनकी मांगें आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं की जातीं। उन्होंने दो दिन पहले वित्त मंत्रालय के बाहर विरोध किया था, जहाँ उन्होंने कार्मिक वर्ग के लिए लागू की गई मितव्ययिता उपायों को लेकर शिकायत उठाई। वे यह तर्क देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ऋणदाता आम कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का विरोध करते हैं, जबकि कांग्रेस और वरिष्ठ राजनेताओं को लगातार उच्च वेतन मिल रहा है। इस संदर्भ में, उन्होंने सरकार के खर्च प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए महंगे विमानों की खरीद जैसे खर्चों को आर्थिक कठिनाइयों के बहाने से अस्वीकार किया। गठबंधन ने भी पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए पेंशन और अवकाश नक़दीकरण सुधारों की आलोचना की, जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों पर वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि एजीईजीए ने कहा कि इन उपायों ने कई परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल दिया है और इस कारण सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति असंतोष में इजाफा हुआ है। इस व्यापक विरोध को देखते हुए, सरकार को अब इन मांगे हुए सुधारों को बजट में शामिल करने या वैकल्पिक समाधान पेश करने की दबाव का सामना करना पड़ेगा

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सरकारी कर्मचारी संसद भवन लाठीचार्ज वेतन सुधार पेंशन

 

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