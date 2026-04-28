सरकारी स्कूलों का कायाकल्प: डीएम करेंगे बुनियादी सुविधाओं की मॉनिटरिंग

उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 'मिशन मोड' में काम कर रही है। जिलाधिकारियों को स्कूलों में कमियों को चिह्नित करने और उन्हें दूर करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। 'ऑपरेशन कायाकल्प' और 'प्रोजेक्ट अलंकार' के माध्यम से स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से दानदाताओं से सहायता प्राप्त की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी स्कूल ों को आधुनिक और सुविधायुक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि किसी भी सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी न रहे और बच्चों को सीखने के लिए एक बेहतर वातावरण मिल सके। अपर मुख्य सचिव, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को इस मामले में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से एक 'गैप एनालिसिस' किया जाए, जिसमें प्रत्येक स्कूल की आवश्यकताओं का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन के आधार पर, उन कमियों को दूर करने के लिए ' ऑपरेशन कायाकल्प ' के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सरकारी बजट के साथ-साथ कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व ( CSR ) फंड और अन्य विभागों से भी सहायता ली जाएगी। सरकार का स्पष्ट रुख है कि किसी भी बच्चे को जर्जर या असुविधाजनक माहौल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उच्च माध्यमिक स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए ' प्रोजेक्ट अलंकार ' पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन स्कूलों में मरम्मत या नए निर्माण की आवश्यकता है, उनके प्रस्तावों को तुरंत विभाग को भेजा जाए। सरकार का लक्ष्य है कि सभी स्कूलों को समयबद्ध तरीके से आधुनिक और सुसज्जित बनाया जाए, ताकि वे निजी स्कूलों के समान ही बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कार्य पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पूरे हों, जिला स्तर पर नियमित निगरानी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ' विद्यांजलि पोर्टल ' के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से, स्कूल अपनी आवश्यकताओं, जैसे फर्नीचर, पंखे, पुस्तकालय की पुस्तकें आदि, को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। गैर-सरकारी संगठन (NGO), सामाजिक संगठन और दानदाता सीधे इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। यह पहल स्कूलों और समाज के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करेगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग और समर्थन मिल सके। सरकार का मानना है कि शिक्षा ही भविष्य की नींव है, और इसलिए सरकारी स्कूल ों को बेहतर बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह कदम न केवल बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करेगा, बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। गर्मी के मौसम को देखते हुए, चित्तौड़गढ़ में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, और SMS हॉस्पिटल में आग से बचाव के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। छिंदवाड़ा में भीषण गर्मी का असर भी देखा जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर, सरकार शिक्षा और जन कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों को आधुनिक और सुविधायुक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि किसी भी सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी न रहे और बच्चों को सीखने के लिए एक बेहतर वातावरण मिल सके। अपर मुख्य सचिव, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को इस मामले में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से एक 'गैप एनालिसिस' किया जाए, जिसमें प्रत्येक स्कूल की आवश्यकताओं का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन के आधार पर, उन कमियों को दूर करने के लिए 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सरकारी बजट के साथ-साथ कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) फंड और अन्य विभागों से भी सहायता ली जाएगी। सरकार का स्पष्ट रुख है कि किसी भी बच्चे को जर्जर या असुविधाजनक माहौल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उच्च माध्यमिक स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए 'प्रोजेक्ट अलंकार' पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन स्कूलों में मरम्मत या नए निर्माण की आवश्यकता है, उनके प्रस्तावों को तुरंत विभाग को भेजा जाए। सरकार का लक्ष्य है कि सभी स्कूलों को समयबद्ध तरीके से आधुनिक और सुसज्जित बनाया जाए, ताकि वे निजी स्कूलों के समान ही बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कार्य पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पूरे हों, जिला स्तर पर नियमित निगरानी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'विद्यांजलि पोर्टल' के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से, स्कूल अपनी आवश्यकताओं, जैसे फर्नीचर, पंखे, पुस्तकालय की पुस्तकें आदि, को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। गैर-सरकारी संगठन (NGO), सामाजिक संगठन और दानदाता सीधे इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। यह पहल स्कूलों और समाज के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करेगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग और समर्थन मिल सके। सरकार का मानना है कि शिक्षा ही भविष्य की नींव है, और इसलिए सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह कदम न केवल बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करेगा, बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। गर्मी के मौसम को देखते हुए, चित्तौड़गढ़ में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, और SMS हॉस्पिटल में आग से बचाव के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। छिंदवाड़ा में भीषण गर्मी का असर भी देखा जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर, सरकार शिक्षा और जन कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रही है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सरकारी स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश डीएम बुनियादी सुविधाएं ऑपरेशन कायाकल्प प्रोजेक्ट अलंकार विद्यांजलि पोर्टल CSR स्कूल कायाकल्प

United States Latest News, United States Headlines