सरकार ने BCG, खसरा और खसरा-रूबेला वैक्सीन की अधिकतम कीमत में लगभग 21% की बढ़ोतरी की

सीरेम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने तीन महत्वपूर्ण वैक्सीनों की कीमत बढ़ा दी है, जिससे निर्माता की शिकायत का समाधान और बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित hogi।

सरकार ने बीसीजी (BCG), खसरा और खसरा-रूबेला वैक्सीन ों की अधिकतम कीमत में लगभग 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह निर्णय सीरेम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कीमत तय करने वाले पिछले आदेश के खिलाफ अपील के बाद की गई समीक्षा के आधार पर किया गया है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) द्वारा जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन में, बीसीजी वैक्सीन की अधिकतम कीमत को 8.

20 रुपये से बढ़ाकर 9.89 रुपये प्रति डोज तय किया गया है। खसरा वैक्सीन की कीमत 51.40 रुपये से बढ़कर 62 रुपये प्रति शीशी और खसरा-रूबेला वैक्सीन की कीमत 72.90 रुपये से बढ़कर 87.93 रुपये प्रति शीशी हो गई है। यह बदलाव दिसंबर 2024 में एनपीपीए के उस आदेश के कारण हुआ था, जिसमें ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत मोनोपॉली की स्थिति के कारण कीमतों में 17.1 प्रतिशत की कटौती लागू की गई थी। सीरेम इंस्टीट्यूट ने समीक्षा की मांग की और तर्क दिया कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया, तकनीक, चिकित्सीय उपयोग और बाजार की स्थितियों के मामले में ये उत्पाद आम दवाओं से अलग हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स ने मामले की जांच करके पाया कि ये वैक्सीन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनकी कीमतों में काफी हद तक स्थिरता रही है और नागरिकों पर आर्थिक बोझ बहुत कम पड़ा है। विभाग ने यह भी देखा कि ये उत्पाद मोनोपॉली स्थिति में एक ही निर्माता द्वारा अपेक्षाकृत कम कीमतों पर सप्लाई किए जा रहे थे। इसके बाद एनपीपीए ने ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के पैरा 19 के तहत मोनोपॉली कटौती लागू किए बिना अधिकतम कीमतों में संशोधन किया। एनपीपीए का कहना है कि इस कदम से निर्माता की शिकायत का समाधान होगा और बाजार में वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी





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