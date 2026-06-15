सरसों के तेल में बनी पूड़ी-पराठे पीले क्यों दिखते हैं? 5 आसान ट्रिक्स जानें

सरसों के तेल में बने पूड़ी और पराठे अक्सर पीले रंग के दिखाई देते हैं। इस समस्या से बचने के लिए यहाँ 5 प्रैक्टिकल ट्रिक्स हैं जिनसे आपकी पूड़ी और पराठे घी में बने जैसी सुनहरी दिखेंगी।
सरसों के तेल में बनी पूड़ी और पराठे अक्सर पीले रंग के दिखाई देती हैं। यह एक सामान्य समस्या है जिससे कई लोग पीरित हैं। सरसों के तेल का गहरा पीला रंग और तीखी खुशबू इसे पके हुए खानों पर असर डालती है। तेल को अच्छी तरह गर्म करके, फिर आंच कम करके और तेल को थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। इससे तेल का तीखापन कम होता है और पूड़ी और पराठे सुनहरे या सफेद दिखने लगते हैं। आटे में थोड़ा दूध मिलाने से भी रंग हल्का रहता है और पराठे नरम होते हैं। आटे को गूंथने के बाद 15-20 मिनट के लिए ढक देना चाहिए। कुछ शेफ घी थोड़ी मात्रा में मिलाकर भी पूड़ी और पराठे बनाते हैं, जिससे खुशबू बढ़ती है और रंग हल्का आता है। ज्यादा तेज आंच से पकाने से पूड़ी और पराठे जल्दी भूरे या गहरे पीले हो सकते हैं, इसलिए मीडियम आंच पर पकाना बेहतर है। पहले से इस्तेमाल किए हुए तेल में दोबारा सेंकने से रंग और गहरा हो सकता है, इसलिए हमेशा ताजा साफ तेल का ही प्रयोग करें। इन सरल ट्रिक्स के बाद आपकी सरसों के तेल वाली पूड़ी और पराठे घी में बने जैसी सुनहरी और आकर्षक दिखेंगी.
सरसों के तेल में बनी पूड़ी और पराठे अक्सर पीले रंग के दिखाई देती हैं। यह एक सामान्य समस्या है जिससे कई लोग पीरित हैं। सरसों के तेल का गहरा पीला रंग और तीखी खुशबू इसे पके हुए खानों पर असर डालती है। तेल को अच्छी तरह गर्म करके, फिर आंच कम करके और तेल को थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। इससे तेल का तीखापन कम होता है और पूड़ी और पराठे सुनहरे या सफेद दिखने लगते हैं। आटे में थोड़ा दूध मिलाने से भी रंग हल्का रहता है और पराठे नरम होते हैं। आटे को गूंथने के बाद 15-20 मिनट के लिए ढक देना चाहिए। कुछ शेफ घी थोड़ी मात्रा में मिलाकर भी पूड़ी और पराठे बनाते हैं, जिससे खुशबू बढ़ती है और रंग हल्का आता है। ज्यादा तेज आंच से पकाने से पूड़ी और पराठे जल्दी भूरे या गहरे पीले हो सकते हैं, इसलिए मीडियम आंच पर पकाना बेहतर है। पहले से इस्तेमाल किए हुए तेल में दोबारा सेंकने से रंग और गहरा हो सकता है, इसलिए हमेशा ताजा साफ तेल का ही प्रयोग करें। इन सरल ट्रिक्स के बाद आपकी सरसों के तेल वाली पूड़ी और पराठे घी में बने जैसी सुनहरी और आकर्षक दिखेंगी
सरसों का तेल पूड़ी पीली पराठा रंग खाना बनाने के ट्रिक्स सरसों के तेल की समस्या