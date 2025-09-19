सरायकेला में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, दुर्गा पूजा से पहले बड़ी कार्रवाई

सरायकेला में पुलिस ने दुर्गा पूजा से पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी दुर्गा पूजा के दौरान नकली शराब की आपूर्ति करने की योजना बना रहा था। पुलिस ने इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, सरायकेला । कपाली ओपी क्षेत्र के तामोलिया स्थित आस्था वैली के किराए के डुप्लेक्स में अवैध रूप से नकली अंग्रेजी शराब का निर्माण किया जा रहा था, ताकि दुर्गा पूजा के दौरान पूरे कोल्हान में इसकी आपूर्ति की जा सके। पुलिस को इस अवैध गतिविधि की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने मिनी नकली शराब फैक्ट्री पर छापा मारा और जवाहरनगर निवासी अजय गोप उर्फ कन्हैया गोप को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन को

संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी दुर्गा पूजा त्योहार को देखते हुए पूरे जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में, गुरुवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर, चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद बिनहा के मार्गदर्शन में कपाली ओपी पुलिस ने आस्था वैली में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अजय गोप उर्फ कन्हैया गोप को अवैध रूप से नकली अंग्रेजी शराब का परिवहन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। परिवहन में शामिल स्कॉर्पियो कार पर छह कार्टून (72 पीस) अवैध नकली अंग्रेजी शराब, स्वीफ्ट कार पर चार कार्टून (48 पीस) अवैध नकली अंग्रेजी शराब और टाटा इंडिगो कार पर सात कार्टून (153 पीस) अवैध नकली अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अजय गोप उर्फ कन्हैया गोप की निशानदेही पर आस्था वैली, बी/26 में किराए के डुप्लेक्स में चल रही अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया। डुप्लेक्स के अंदर कार्टून में पैक कर बिक्री के लिए रखे गए नौ कार्टून (312 पीस) और जार में पैकिंग के लिए रखे गए 60 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (कुल मिलाकर बरामद नकली शराब की मात्रा 585 पीस/267.63 लीटर) के साथ-साथ नकली अंग्रेजी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट, झारखंड सरकार का मोनोग्राम, विभिन्न ब्रांड के लेबल, स्टीकर, कांच और प्लास्टिक की बोतलें, बोतलों के ढक्कन और अन्य सामान बरामद किए गए। डुप्लेक्स की तलाशी के दौरान, गिरफ्तार अभियुक्त के कमरे में पलंग के सिरहाने रखे एक देसी कट्टा और पांच गोलियां भी बरामद कर जब्त की गईं। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दुर्गा पूजा त्योहार में शराब की भारी मांग को देखते हुए, उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आस्था वैली में नकली अंग्रेजी शराब तैयार की थी, जिसे कोल्हान के सरायकेला, चाईबासा और जमशेदपुर के विभिन्न होटलों, ढाबों और दुकानों में बेचने की योजना थी। नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली इस मिनी फैक्ट्री को चलाने में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। छापेमारी दल में कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार सिंह और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।\इस कार्रवाई से पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। दुर्गा पूजा के दौरान नकली शराब की बिक्री को रोकने के लिए पुलिस की यह कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण है। पुलिस ने इस मामले में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए अपनी जांच जारी रखी है। इस घटना से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और पुलिस को इस तरह की गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे अवैध शराब के निर्माण और बिक्री से संबंधित कोई भी जानकारी पुलिस के साथ साझा करें, ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। यह कार्रवाई पुलिस की तत्परता और अवैध गतिविधियों के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पुलिस आगे भी इस तरह के अभियान जारी रखेगी ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इस घटना से यह भी पता चलता है कि तस्कर त्योहारों के दौरान बढ़ती मांग का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पुलिस इन गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है





नकली शराब सरायकेला गिरफ्तारी दुर्गा पूजा छापेमारी

