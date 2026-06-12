सरायकेला के ईचागढ़ में जंगली हाथी के हमले से 60 वर्षीय महिला की मौत, दो घायल

सरायकेला के ईचागढ़ के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की रात एक हाथी ने 60 वर्षीय महिला को घर में मार डाला और दो अन्य महिलाओं को घायल कर दिया। पुलिस और वन विभाग की ओर से कार्रवाई और मुआवजा की घोषणा की गई।

सरायकेला के ईचागढ़ के लाबा टोला वनडीह गाँव में गुरुवार रात जंगली हाथी के क़ब्जे में आने से 60 वर्षीय चंपा सिंह मुंडा की मौत हो गई। घर तोड़े जाने से मलबा में दबने की वजह से दो अन्य महिलाएं, सरला देवी और सुंदमनी देवी, घायल हुईं। घटना की जानकारी मिलते ही वन रक्षक कैलाश महतो और पुलिस पहुँची और लाश को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। शुक्रवार सुबह लाश को सदर अस्पताल सरायकेला भेजकर पोस्टमॉर्टम करवाया गया। वन विभाग ने मृतक की बेटी मालती सिंह मुंडा को तत्काल 50 हजार रुपए मुआवजा दिया और कागजी प्रक्रिया पूरी होने पर साढ़े तीन लाख रुपए देने की घोषणा की। यह घटना इसी क्षेत्र में पिछले महीनों में हुए हाथी द्वारा मानव जान लेने वाले हमलों के बाद की है। 24 अप्रैल को हाड़ात गाँव में माँ और बेटी को, और दो महीने के अंदर ईचागढ़ और तिरूलडीह थाना में पांच लोगों को हाथियों की मुठभेड़ में मारा गया था। नेता और वन विभाग के बीच माओवादी विरोधी ऑपरेशन के दौरान जंगली हाथियों की Population में वृद्धि होने और उनके प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण ये हमले बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग से जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हाथियों का प्रबंधन करने का दावा किया.

सरायकेला के ईचागढ़ के लाबा टोला वनडीह गाँव में गुरुवार रात जंगली हाथी के क़ब्जे में आने से 60 वर्षीय चंपा सिंह मुंडा की मौत हो गई। घर तोड़े जाने से मलबा में दबने की वजह से दो अन्य महिलाएं, सरला देवी और सुंदमनी देवी, घायल हुईं। घटना की जानकारी मिलते ही वन रक्षक कैलाश महतो और पुलिस पहुँची और लाश को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। शुक्रवार सुबह लाश को सदर अस्पताल सरायकेला भेजकर पोस्टमॉर्टम करवाया गया। वन विभाग ने मृतक की बेटी मालती सिंह मुंडा को तत्काल 50 हजार रुपए मुआवजा दिया और कागजी प्रक्रिया पूरी होने पर साढ़े तीन लाख रुपए देने की घोषणा की। यह घटना इसी क्षेत्र में पिछले महीनों में हुए हाथी द्वारा मानव जान लेने वाले हमलों के बाद की है। 24 अप्रैल को हाड़ात गाँव में माँ और बेटी को, और दो महीने के अंदर ईचागढ़ और तिरूलडीह थाना में पांच लोगों को हाथियों की मुठभेड़ में मारा गया था। नेता और वन विभाग के बीच माओवादी विरोधी ऑपरेशन के दौरान जंगली हाथियों की Population में वृद्धि होने और उनके प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण ये हमले बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग से जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हाथियों का प्रबंधन करने का दावा किया





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