सरैयाहाट में अवैध शराब लदा ट्रक पलटा, खलासी गिरफ्तार

दुमका के सरैयाहाट में विदेशी शराब लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने खलासी को गिरफ्तार किया है और अवैध शराब तस्करी के मामले में जांच शुरू कर दी है। जब्त शराब की मात्रा काफी अधिक है और इसमें मिलावट की आशंका है।

दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जमुनियां गांव के पास एक विदेशी शराब लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। इस घटना में महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के ट्रक खलासी शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसे बुधवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस चालक और वाहन मालिक सहित अन्य अज्ञात शराब माफियाओं की तलाश में जुट गई है। यह कार्रवाई सरैयाहाट थाना के एस आई नकी ईमाम खान के बयान पर दर्ज की गई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि बिना किसी अनुमति के भारी मात्रा में अवैध शराब का क्रय-विक्रय और परिवहन किया जा रहा था, जिसका गंतव्य बिहार बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि इस शराब में मिलावट की जा सकती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती है। यह एक गंभीर गैर-कानूनी अपराध है और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ट्रक पलटने की घटना सोमवार देर रात जमुनियां गांव के पास हुई थी। दुर्घटना के बाद ट्रक में छिपाकर रखी गई शराब और अन्य सामान चारों ओर बिखर गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खलासी को हिरासत में ले लिया, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने बिखरे हुए सामानों को जब्त किया है, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, केंचुआ खाद और भारी मात्रा में शराब की बोतलें शामिल हैं। जब्त किए गए सामान की विस्तृत सूची इस प्रकार है: ओडी 11 एल-8496 नंबर के ट्रक में 7000 पीस 750 एमएल की कांच की बोतलें जिनमें रॉयल चैलेंज फाइन विस्की लिखा हुआ है, 102 पीस 750 एमएल की कांच की बोतलें जिन पर ऑल सीजन गोल्ड विस्की लिखा हुआ है, 204 पीस 750 एमएल की कांच की बोतलें जिन पर मेक डोवेल लिखा हुआ है, 1510 पीस 180 एमएल की सफेद रंग की प्लास्टिक बोतलें जिन पर किंग गोल्ड विस्की लिखा हुआ है, 50 प्लास्टिक की बोरियां जिनमें 500 ग्राम का डिटर्जेंट पाउडर है, और 20 बोरियां केंचुआ खाद, प्रत्येक बोरी का वजन लगभग 20 किलो है। पुलिस का मानना है कि इस अवैध शराब तस्करी में एक बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जो इस मामले की हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहा है। एसआईटी चालक और वाहन मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और शराब माफियाओं के नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस मामले से संबंधित कोई जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस की यह कार्रवाई अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है और यह संदेश देती है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी की समस्या को उजागर कर दिया है। पुलिस और प्रशासन इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर तस्करी करने की कोशिश करते रहते हैं। इस मामले में पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। आगे की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश हो जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। यह घटना सरैयाहाट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पर भी जोर देती है.

दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जमुनियां गांव के पास एक विदेशी शराब लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। इस घटना में महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के ट्रक खलासी शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसे बुधवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस चालक और वाहन मालिक सहित अन्य अज्ञात शराब माफियाओं की तलाश में जुट गई है। यह कार्रवाई सरैयाहाट थाना के एस आई नकी ईमाम खान के बयान पर दर्ज की गई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि बिना किसी अनुमति के भारी मात्रा में अवैध शराब का क्रय-विक्रय और परिवहन किया जा रहा था, जिसका गंतव्य बिहार बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि इस शराब में मिलावट की जा सकती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती है। यह एक गंभीर गैर-कानूनी अपराध है और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ट्रक पलटने की घटना सोमवार देर रात जमुनियां गांव के पास हुई थी। दुर्घटना के बाद ट्रक में छिपाकर रखी गई शराब और अन्य सामान चारों ओर बिखर गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खलासी को हिरासत में ले लिया, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने बिखरे हुए सामानों को जब्त किया है, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, केंचुआ खाद और भारी मात्रा में शराब की बोतलें शामिल हैं। जब्त किए गए सामान की विस्तृत सूची इस प्रकार है: ओडी 11 एल-8496 नंबर के ट्रक में 7000 पीस 750 एमएल की कांच की बोतलें जिनमें रॉयल चैलेंज फाइन विस्की लिखा हुआ है, 102 पीस 750 एमएल की कांच की बोतलें जिन पर ऑल सीजन गोल्ड विस्की लिखा हुआ है, 204 पीस 750 एमएल की कांच की बोतलें जिन पर मेक डोवेल लिखा हुआ है, 1510 पीस 180 एमएल की सफेद रंग की प्लास्टिक बोतलें जिन पर किंग गोल्ड विस्की लिखा हुआ है, 50 प्लास्टिक की बोरियां जिनमें 500 ग्राम का डिटर्जेंट पाउडर है, और 20 बोरियां केंचुआ खाद, प्रत्येक बोरी का वजन लगभग 20 किलो है। पुलिस का मानना है कि इस अवैध शराब तस्करी में एक बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जो इस मामले की हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहा है। एसआईटी चालक और वाहन मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और शराब माफियाओं के नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस मामले से संबंधित कोई जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस की यह कार्रवाई अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है और यह संदेश देती है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी की समस्या को उजागर कर दिया है। पुलिस और प्रशासन इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर तस्करी करने की कोशिश करते रहते हैं। इस मामले में पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। आगे की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश हो जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। यह घटना सरैयाहाट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पर भी जोर देती है





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