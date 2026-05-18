सर्वाधिकार संरचना के तहत नहीं बनाई गई NTA, गलत मॉडल अपनाया

निर्वण झरोला द्वारा लीक की गई NEET-UG 2026 पेपर की मास्टरमाइंड का जवाब इतना ही दे दिया गया है. ऐसे में सरकारी दस्तावेज़ों में जिस तरह की जानकारी सामने आई है, उसे और भी गंभीर माना जा सकता है. NTA के पास मजबूत वैधानिक ढांचा और स्पष्ट बाइअलॉग (उपनिष्ठम) की कमी है choirs. वही यह भी चुनौती है कि improviedको मॉडल की वजह से लीक किया गया पेपर लीक के बाद सामने आ रहा है. भले ही NTA की कार्यप्रणाली समूची देश में UPSC और SSC जैसी संस्थाओं की की जाती हो, फिर भी NTA को लेकर बचपन में ही यह सवाल उठ गया है कि NTA आज भी सिर्फ एक 'एडहॉक सिस्टम' (अस्थायी व्यवस्था) पर घिसट रही है.

सिर्फ 50 रुपये में रजिस्टर्ड NTA के भरोसे करोड़ों बच्चों का भविष्य, क्यों नहीं बन पा रही UPSC जैसी साख? उठे सवाल देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी NTA पर NEET पेपर लीक विवाद के बाद गंभीर सवाल उठे हैं.

सरकारी दस्तावेज़ों से पता चला है कि NTA का गठन केवल 50 रुपये की मामूली फीस पर एक अस्थायी 'सोसायटी मॉडल' के तहत किया गया है, जो UPSC और SSC जैसी संस्थाओं के मजबूत वैधानिक ढांचे से काफी कमजोर है. नीट (NEET-UG 2026) पेपर लीक विवाद के बाद देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी NTA चौतरफा सवालों के घेरे में है.

लेकिन अब जो सबसे बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, वो NTA के प्रशासनिक ढांचे और उसके वजूद को लेकर है. सरकारी दस्तावेज़ों ने साफ कर दिया है कि जिस एजेंसी पर देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य और इतनी संवेदनशील परीक्षाओं को निष्पक्ष कराने का जिम्मा है, उसकी बुनियादी नींव ही कितनी कमजोर और अस्थायी है





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