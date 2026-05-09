सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की 'रागिनी MMS' सीरीज की तीसरी किस्त में एंट्री, वरुण धवन, आयुष और जुनैदंतु सह आइडल सिलेक्शन कर्टिसन को पहले से कहा जा रहा है

एकता कपूर की फ्रैंचाइजी 'रागिनी MMS' अपनी आखिरी किस्त की घोषणा करने के बाद भी लोगों को चौंकाती हुई है। सीरीज की तीसरी किस्त को लेकर अब तक की सबसे बड़ी घोषणा सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की है। आयुष और तमन्ना भाटिया के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ सकते हैं। संभावित स्टार किस्ट में वरुण धवन और आयुष, जुैनाद और नरगिस फाखरी हो सकते हैं। Directed by Shashank Ghosh

एकता कपूर की सबसे पॉपुलर हॉरर - थ्रिलर फ्रैंचाइजी ' रागिनी MMS ' एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। इस सीरीज की तीसरी किस्त, 'रागिनी 3', को लेकर गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि फिल्म की स्टार कास्ट में एक बड़ा नाम जुड़ गया है। और पढ़ें'वैरायटी इंडिया' के मुताबिक, तमन्ना भाटिया के बाद अब सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की इस प्रोजेक्ट में एंट्री हो गई है। इस फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान और नरगिस फाखरी भी नजर आएंगे। इसके साथ ही, इस प्रोजेक्ट की मुख्य कास्ट अब कथित तौर पर पूरी हो चुकी है। आयुष शर्मा और जुनैद खान की एंट्र.

एकता कपूर की सबसे पॉपुलर हॉरर-थ्रिलर फ्रैंचाइजी 'रागिनी MMS' एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। इस सीरीज की तीसरी किस्त, 'रागिनी 3', को लेकर गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि फिल्म की स्टार कास्ट में एक बड़ा नाम जुड़ गया है। और पढ़ें'वैरायटी इंडिया' के मुताबिक, तमन्ना भाटिया के बाद अब सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की इस प्रोजेक्ट में एंट्री हो गई है। इस फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान और नरगिस फाखरी भी नजर आएंगे। इसके साथ ही, इस प्रोजेक्ट की मुख्य कास्ट अब कथित तौर पर पूरी हो चुकी है। आयुष शर्मा और जुनैद खान की एंट्र





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