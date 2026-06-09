सलमान खान के करीबी दोस्त कुमुद राणे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सलमान, सोहेल, अरबाज, हेलेन और कई सेलेब्स

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपने खास दोस्त कुमुद राणे के परिवार के साथ इस मुश्किल समय में साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर श्मशान घाट से कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें सलमान अपने दोस्त कुमुद को विदाई देते काफी दुखी और भावुक दिखे। सलमान के अलावा भी कई सेलेब्स ने कुमुद राणे को श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई पर भावुक हुए सलमान सलमान खान अपने करीबी दोस्त कुमुद राणे के अंतिम दर्शन के समय काफी दुखी और भावुक दिखे।

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपने खास दोस्त कुमुद राणे के परिवार के साथ इस मुश्किल समय में साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर श्मशान घाट से कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें सलमान अपने दोस्त कुमुद को विदाई देते काफी दुखी और भावुक दिखे। सलमान के अलावा भी कई सेलेब्स ने कुमुद राणे को श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई पर भावुक हुए सलमान सलमान खान अपने करीबी दोस्त कुमुद राणे के अंतिम दर्शन के समय काफी दुखी और भावुक दिखे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें सलमान के चेहरे पर अपने दोस्त को खोने का दुख साफ दिखाई दे रहा है। एक वीडियो में सलमान, कुमुद को श्रद्धांजलि देते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश करते नजर आए। मां के साथ पहुंचे सोहेल खान सोहेल खान और उनकी मां सलमा खान भी कुमुद राणे के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इन वीडियो से एक बात साफ है कि कुमुद, सलीम खान के परिवार के काफी करीब थे। सलमान के अलावा सोहेल खान, अरबाज खान , हेलेन , सोहेल की पूर्व पत्नी सीमा और खान परिवार के कई सदस्य कुमुद राणे के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। संजय कपूर भी अपनी पत्नी महीप के साथ दिखे। जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। कुमुद राणे कौन थे सलमान खान के करीबी दोस्त थे कुमुद राणे , जिनके अंतिम संस्कार में 9 जून 2026 को अभिनेता शामिल हुए। कुमुद राणे के परिवार के साथ इस मुश्किल समय में पूरा खान परिवार उनके साथ खड़ा दिखाई दिया.

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपने खास दोस्त कुमुद राणे के परिवार के साथ इस मुश्किल समय में साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर श्मशान घाट से कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें सलमान अपने दोस्त कुमुद को विदाई देते काफी दुखी और भावुक दिखे। सलमान के अलावा भी कई सेलेब्स ने कुमुद राणे को श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई पर भावुक हुए सलमान सलमान खान अपने करीबी दोस्त कुमुद राणे के अंतिम दर्शन के समय काफी दुखी और भावुक दिखे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें सलमान के चेहरे पर अपने दोस्त को खोने का दुख साफ दिखाई दे रहा है। एक वीडियो में सलमान, कुमुद को श्रद्धांजलि देते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश करते नजर आए। मां के साथ पहुंचे सोहेल खान सोहेल खान और उनकी मां सलमा खान भी कुमुद राणे के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इन वीडियो से एक बात साफ है कि कुमुद, सलीम खान के परिवार के काफी करीब थे। सलमान के अलावा सोहेल खान, अरबाज खान, हेलेन, सोहेल की पूर्व पत्नी सीमा और खान परिवार के कई सदस्य कुमुद राणे के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। संजय कपूर भी अपनी पत्नी महीप के साथ दिखे। जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। कुमुद राणे कौन थे सलमान खान के करीबी दोस्त थे कुमुद राणे, जिनके अंतिम संस्कार में 9 जून 2026 को अभिनेता शामिल हुए। कुमुद राणे के परिवार के साथ इस मुश्किल समय में पूरा खान परिवार उनके साथ खड़ा दिखाई दिया





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