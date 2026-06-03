सलाखों के पीछे 'The Pregnant King' क्यों पढ़ रहा है आरोपी समर्थ सिंह? जानें कैदी नंबर 1782 की जेल डायरी

भोपाल सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 1782 समर्थ सिंह द प्रेग्नेंट किंग और बटर जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास पढ़ रहा है। यह उपन्यास उसकी मानसिकता और किताबों पढ़ने की पसंद से जुड़ा है। समर्थ सिंह को पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार कोई किताब पढ़ते देखा गया है। द प्रेग्नेंट किंग से पहले वह सीबीआई की कस्टडी के दौरान हवालात में भी किताबों में डूबा नजर आया। रिमांड के दौरान उसके हाथ में जापानी क्राइम थ्रिलर उपन्यास बटर था। 22 मई को गिरफ्तारी के समय से ही यह उपन्यास उसके हाथों में था। समर्थ सिंह की यह दिलचस्पी महज एक शौक नजर नहीं आती, बल्कि उसके दिमाग में चल रही उथल-पुथल का संकेत भी हो सकती है।

भोपाल सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 1782 समर्थ सिंह द प्रेग्नेंट किंग और बटर जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास पढ़ रहा है। यह उपन्यास उसकी मानसिकता और किताबों पढ़ने की पसंद से जुड़ा है। समर्थ सिंह को पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार कोई किताब पढ़ते देखा गया है। द प्रेग्नेंट किंग से पहले वह सीबीआई की कस्टडी के दौरान हवालात में भी किताबों में डूबा नजर आया। रिमांड के दौरान उसके हाथ में जापानी क्राइम थ्रिलर उपन्यास बटर था। 22 मई को गिरफ्तारी के समय से ही यह उपन्यास उसके हाथों में था। समर्थ सिंह की यह दिलचस्पी महज एक शौक नजर नहीं आती, बल्कि उसके दिमाग में चल रही उथल-पुथल का संकेत भी हो सकती है। जापानी क्राइम थ्रिलर उपन्यास बटर एक ऐसी कहानी है जिसमें कातिल और पुलिस के बीच चलने वाले जबरदस्त माइंड गेम को बताया गया है। ऐसे में हो सकता है कि समर्थ खुद को सीबीआई की जांच और पूछताछ के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। और द प्रेग्नेंट किंग एक ऐसे राजा की कहानी है जो प्रकृति के नियमों के विपरीत जाकर एक अनचाहे संकट यानी गर्भावस्था में फंस जाता है। क्या समर्थ खुद को इसी तरह किसी अनचाहे संकट में फंसा महसूस कर रहा है?

कहना होगा कि हाईप्रोफाइल लाइफस्टाइल जीने वाले मां-बेटे गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह अब भोपाल सेंट्रल जेल में सिर्फ दो कैदी नंबर बनकर रह गए हैं। एक कैदी नंबर 71, गिरिबाला सिंह जो महिला बैरक में बंद है। वहीं दूसरा कैदी नंबर 1782 समर्थ सिंह एक मद्धम रोशनी वाली बैरक में पौराणिक कथाएं सुनाते उपन्यास के पन्ने पलट रहा है। वो या तो अपनी मानसिक उलझनों को शांत करने की भरसक कोशिश कर रहा है या फिर कानून के शिकंजे से बचने का कोई मनोवैज्ञानिक तरीका ढूंढ रहा है





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