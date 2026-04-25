सलीम डोला गिरफ्तार: भारत के लिए बड़ी सफलता, दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर प्रहार

अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया सलीम डोला को तुर्की में गिरफ्तार किया गया। डोला का संबंध दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी से भी है। एजेंसियों ने भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। लंबे समय से वांछित ड्रग माफिया सलीम डोला को तुर्की के इस्तांबुल शहर में गिरफ्तार किया गया है। डोला को अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का एक प्रमुख सदस्य माना जाता था, जो विभिन्न देशों में अवैध ड्रग व्यापार को नियंत्रित करता था। भारतीय एजेंसियों ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है और अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह गिरफ्तारी अंडरवर्ल्ड और ड्रग सिंडिकेट के बीच गठजोड़ के खिलाफ एक बड़ा कदम है। सलीम डोला का संबंध केवल ड्रग तस्करी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके गहरे संबंध भारत के कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी नेटवर्क से भी हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, डोला दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था और उसके निर्देशों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिंथेटिक ड्रग्स की आपूर्ति करता था। वह मुंबई के डोगरी इलाके का मूल निवासी है और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में प्रवेश किया था। धीरे-धीरे, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और दाऊद के सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। डोला ने अपना संचालन केंद्र मुंबई से दुबई स्थानांतरित कर लिया था, जहाँ से वह भारत सहित कई देशों में ड्रग्स की बड़ी खेप भेजता था। उसका नेटवर्क इतना व्यापक था कि वह आसानी से सिंथेटिक ड्रग्स के वैश्विक सिंडिकेट का संचालन करता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से भारत में ड्रग्स की बढ़ती आपूर्ति के लिए डोला को जिम्मेदार मानती थीं। 2025 में, मुंबई पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन डोला लगातार अपनी जगह बदलकर बचता रहा। भारतीय जांच एजेंसियों ने सलीम डोला को पकड़ने के लिए उसके पूरे नेटवर्क को नष्ट करना शुरू कर दिया था। अक्टूबर 2025 में, उसके करीबी सहयोगी मोहम्मद सलीम सोहेल शेख को दुबई से भारत लाया गया। इसके बाद, नवंबर 2025 में एक और बड़ी कार्रवाई में, सलीम डोला के बेटे ताहिर डोला और परिवार के तीन अन्य सदस्यों को दुबई से भारत लाकर गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद, डोला पर दबाव बढ़ गया। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया और इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। तुर्की में डोला की गिरफ्तारी के बाद, उसे भारत लाने की सबसे बड़ी चुनौती है। सूत्रों के अनुसार, डोला के पास सऊदी अरब का पासपोर्ट है, जिससे उसे सीधे भारत डिपोर्ट करना या प्रत्यर्पित करना तकनीकी रूप से जटिल है। सुरक्षा एजेंसियां तुर्की के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि की प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन कर रही हैं। वर्तमान में, एजेंसियां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना रही हैं ताकि डोला को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके और उसके अवैध साम्राज्य का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके। डोला की गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड के कई अनसुलझे रहस्य उजागर होने की उम्मीद है। डोला ड्रग्स के अलावा, टेरर फंडिंग और हवाला कारोबार में भी शामिल हो सकता है। मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज किए हैं। डोगरी से लेकर दुबई तक फैले उसके साम्राज्य के पतन से डी-कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि डोला से पूछताछ के दौरान भारत में सक्रिय उसके अन्य सहयोगियों और ड्रग्स सप्लाई के नए मार्गों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। लंबे समय से वांछित ड्रग माफिया सलीम डोला को तुर्की के इस्तांबुल शहर में गिरफ्तार किया गया है। डोला को अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का एक प्रमुख सदस्य माना जाता था, जो विभिन्न देशों में अवैध ड्रग व्यापार को नियंत्रित करता था। भारतीय एजेंसियों ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है और अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह गिरफ्तारी अंडरवर्ल्ड और ड्रग सिंडिकेट के बीच गठजोड़ के खिलाफ एक बड़ा कदम है। सलीम डोला का संबंध केवल ड्रग तस्करी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके गहरे संबंध भारत के कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी नेटवर्क से भी हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, डोला दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था और उसके निर्देशों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिंथेटिक ड्रग्स की आपूर्ति करता था। वह मुंबई के डोगरी इलाके का मूल निवासी है और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में प्रवेश किया था। धीरे-धीरे, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और दाऊद के सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। डोला ने अपना संचालन केंद्र मुंबई से दुबई स्थानांतरित कर लिया था, जहाँ से वह भारत सहित कई देशों में ड्रग्स की बड़ी खेप भेजता था। उसका नेटवर्क इतना व्यापक था कि वह आसानी से सिंथेटिक ड्रग्स के वैश्विक सिंडिकेट का संचालन करता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से भारत में ड्रग्स की बढ़ती आपूर्ति के लिए डोला को जिम्मेदार मानती थीं। 2025 में, मुंबई पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन डोला लगातार अपनी जगह बदलकर बचता रहा। भारतीय जांच एजेंसियों ने सलीम डोला को पकड़ने के लिए उसके पूरे नेटवर्क को नष्ट करना शुरू कर दिया था। अक्टूबर 2025 में, उसके करीबी सहयोगी मोहम्मद सलीम सोहेल शेख को दुबई से भारत लाया गया। इसके बाद, नवंबर 2025 में एक और बड़ी कार्रवाई में, सलीम डोला के बेटे ताहिर डोला और परिवार के तीन अन्य सदस्यों को दुबई से भारत लाकर गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद, डोला पर दबाव बढ़ गया। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया और इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। तुर्की में डोला की गिरफ्तारी के बाद, उसे भारत लाने की सबसे बड़ी चुनौती है। सूत्रों के अनुसार, डोला के पास सऊदी अरब का पासपोर्ट है, जिससे उसे सीधे भारत डिपोर्ट करना या प्रत्यर्पित करना तकनीकी रूप से जटिल है। सुरक्षा एजेंसियां तुर्की के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि की प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन कर रही हैं। वर्तमान में, एजेंसियां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना रही हैं ताकि डोला को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके और उसके अवैध साम्राज्य का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके। डोला की गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड के कई अनसुलझे रहस्य उजागर होने की उम्मीद है। डोला ड्रग्स के अलावा, टेरर फंडिंग और हवाला कारोबार में भी शामिल हो सकता है। मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज किए हैं। डोगरी से लेकर दुबई तक फैले उसके साम्राज्य के पतन से डी-कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि डोला से पूछताछ के दौरान भारत में सक्रिय उसके अन्य सहयोगियों और ड्रग्स सप्लाई के नए मार्गों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है





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