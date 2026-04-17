सस्ती डीजल ऑटोमैटिक कारें: 9.8 लाख रुपये से शुरू, 5 बेहतरीन विकल्प

अगर आप डीजल इंजन वाली ऑटोमैटिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपके लिए कई अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। पेश हैं भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत में मिलने वाली 5 सबसे सस्ती डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी, जो शानदार माइलेज और फीचर्स के साथ आती हैं।

आजकल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली गाड़ियां बाजार में काफी लोकप्रिय हो रही हैं। मैनुअल कारों की तुलना में इन्हें चलाना बेहद आसान होता है, खासकर शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर। इसी सुविधा के चलते ज्यादातर लोग अब ऑटोमैटिक कार खरीदना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में, अगर आप भी एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो डीजल इंजन के साथ आती हो और जिसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सुविधा हो, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब बजट में डीजल और ऑटोमैटिक कार का कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल नहीं रहा। ऑटोमोबाइल कंपनियां अब ऐसी एसयूवी पेश कर

रही हैं जिनमें शक्तिशाली डीजल इंजन के साथ-साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दिया गया है। हम आपको भारत में उपलब्ध पांच सबसे सस्ती डीजल ऑटोमैटिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत मात्र 9.8 लाख रुपये से शुरू होती है। ये कारें न केवल किफायती हैं बल्कि बेहतरीन फीचर्स और परफॉरमेंस भी प्रदान करती हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम किआ सोनेट (Kia Sonet) का आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, किआ सोनेट का HTE (O) डीजल वेरिएंट ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.8 लाख रुपये से शुरू होती है। यह इसे बाजार में सबसे किफायती डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी में से एक बनाती है। किआ सोनेट में 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह कार 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज देती है। इसके बेस ऑटोमैटिक मॉडल में भी इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6 एयरबैग्स, LED लाइट्स और टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स शामिल हैं, जो इसे सुरक्षा और सुविधा के मामले में एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। सूची में दूसरी कार टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) है, जो अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है। टाटा नेक्सॉन का प्योर प्लस डीजल AMT वेरिएंट ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.55 लाख रुपये से शुरू होती है। इस कार में 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर डीजल इंजन है जो 6-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) गियरबॉक्स के साथ आता है। इसका माइलेज भी काफी प्रभावशाली है, जो 24.08 किलोमीटर प्रति लीटर तक का है। टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट में कई प्रीमियम फीचर्स भी प्रदान करती है, जैसे कि 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स। अगर आप एक डीजल इंजन के साथ दमदार ऑटोमैटिक एसयूवी की तलाश में हैं, तो महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO) भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसके MX3 डीजल वेरिएंट से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.85 लाख रुपये से शुरू होती है। इस एसयूवी में 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है जो 6-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ आता है। यह इंजन 117 हॉर्सपावर की पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे शक्तिशाली एसयूवी में से एक बनाता है। महिंद्रा XUV 3XO का माइलेज लगभग 21.2 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसके MX3 वेरिएंट से ही आपको सनरूफ, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल और 10.25-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कई आधुनिक फीचर्स मिलने लगते हैं। लिस्ट में चौथे स्थान पर हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) है, जो अपनी स्टाइल और फीचर्स के लिए लोकप्रिय है। हुंडई वेन्यू का HX5 वेरिएंट ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.8 लाख रुपये से शुरू होती है। वेन्यू में 1.5 लीटर का CRDI टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो 20.99 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है। इस इंजन को स्मूथ ड्राइविंग अनुभव के लिए 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। हुंडई वेन्यू में पैडल शिफ्टर्स, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी शामिल हैं, जो ड्राइविंग को और भी आरामदायक बनाते हैं। अंत में, टाटा कर्व (Tata Curvv) एक आकर्षक कूपे-स्टाइल एसयूवी है जो डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी प्रदान करती है। इसके प्योर प्लस डीजल वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 13.8 लाख रुपये से शुरू होती है। टाटा कर्व की सबसे खास बात इसका डुअल क्लच ऑटोमैटिक (DCA) गियरबॉक्स है, जो गियर बदलने के अनुभव को बेहद स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बनाता है। यह कार इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, फ्लश डोर हैंडल्स, टच-बेस्ड AC कंट्रोल्स और 6 एयरबैग्स जैसे कई आधुनिक और प्रीमियम फीचर्स से लैस है। यह उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो स्टाइल, परफॉरमेंस और एडवांस्ड फीचर्स का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं। इन सभी कारों के साथ, डीजल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का संयोजन अब आम खरीदारों के लिए अधिक सुलभ हो गया है, जो ईंधन दक्षता और सुविधा का एक बेहतरीन मिश्रण प्रदान करते हैं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डीजल ऑटोमैटिक कार किआ सोनेट टाटा नेक्सॉन महिंद्रा XUV 3XO हुंडई वेन्यू टाटा कर्व सबसे सस्ती एसयूवी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maruti Swift: 63 हजार रु की डाउनपेमेंट के बाद घर ले जाएं ये कारMaruti Swift: 63 हजार रुपये की डाउनपेमेंट के बाद आपको कुल पांच साल के लिए कुल 5,65,610 रुपये का लोन लेना होगा जिसपर 9.8 फीसदी की ब्याज दर लागू होगी।

Read more »

Mahindra XUV 3XO: ಕಡಿಮೆ EMI ಪಾವತಿಸಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿನೀವು ಈ ಕಾರನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ.9.8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 14,925 ರೂ. EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Read more »

भारतीय गेमिंग मार्केट 2029 तक तीन गुणा बढ़कर 9.8 अरब डॉलर होने का अनुमान : रिपोर्टभारतीय गेमिंग मार्केट 2029 तक तीन गुणा बढ़कर 9.8 अरब डॉलर होने का अनुमान : रिपोर्ट

Read more »

PM Kisan: விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்; நாள் நெருங்கிவிட்டது! ரூ.2000 நாளை வந்து விழும்பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் 9.8 கோடி விவசாயிகளுக்கு நாளை 19வது தவணைத்தொகை நேரடியாக வங்கிக்கணக்கிற்கு வரும்.

Read more »

पहली तीन तिमाहियों में चीन की ऑनलाइन खुदरा बिक्री 9.8% बढ़ीपहली तीन तिमाहियों में चीन की ऑनलाइन खुदरा बिक्री 9.8% बढ़ी

Read more »

भारत का राजकोषीय घाटा जनवरी के अंत तक 9.8 लाख करोड़ रुपए रहाभारत का राजकोषीय घाटा जनवरी के अंत तक 9.8 लाख करोड़ रुपए रहा

Read more »