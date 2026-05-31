विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी के बावजूद, जंक फूड की लत ने अमेरिकन समोआ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है और हेल्थ इमरजेंसी के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया है. लेकिन क्या ये खतरा केवल इस द्वीप का ही है, नहीं हमारे और आपके शहर भी इस महामारी से ज्यादा दूर नहीं ह.
सस्ता खाना, महंगी बीमारी और एक छोटा सा द्वीप... ये कहानी है उस शहर की जिसे मोटे लोगों का शहर कहा जाने लगा है. जहां की सड़कों पर चल रहे लोग अपनी कद काठी से डराने लगे हैं, खुद को भी और दुनिया को भी.
विश्व स्वास्थ्य संगठन फिटनेस के लिए मोटापे से मुक्ति को सबसे जरूरी मानता है लेकिन जंक फूड की लत ने इस जगह के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है और हेल्थ इमरजेंसी के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया है. लेकिन क्या ये खतरा केवल इस द्वीप का ही है, नहीं हमारे और आपके शहर भी इस महामारी से ज्यादा दूर नहीं हैं. समंदर के बीच में बसा ये शहर धरती पर स्वर्ग से कम नहीं है.
यहां चारों तरफ नीला पानी है, ऊंचे पहाड़ हैं और गगनचुंबी पेड़ झूमते हैं. लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता के पीछे एक कड़वा सच छिपा है. यहां की सड़कों पर चलते हुए आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो फिट हो. यहां की हवाओं में समुद्र की खुशबू से ज्यादा फ्राइड चिकन और प्रोसेस्ड मीट की महक घुली है.
आज यह द्वीप दुनिया के लिए एक चेतावनी बन चुका है. यह जगह अमेरिकन समोआ है. ताजी समुद्री हवा वाले इस शहर की खुशियों को उसकी अपनी बदलती थाली और जंक फूड की आंधी ने निगल लिया. यह शहर आज दुनिया के लिए एक 'केस स्टडी' बन चुका है.
वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के आंकड़ों के मुताबिक यहां की 77% वयस्क आबादी मोटापे का शिकार है. यहां फिट इंसान ढूंढना समंदर में मोती खोजने जैसा है. मच्छर हो रहे स्मार्ट! स्प्रे की महक से डरने की जगह आ रहे पाससादा रायता खाकर हो गए बोर?
बूंदी और दही में मिलाएं ये एक चीजऐसा नहीं है कि यहां हमेशा से ऐसे हालात थे. कभी यहां के लोग दुनिया के सबसे सेहतमंद लोगों में माने जाते थे. यहां के लोग इस संकट में कैसे फंसे? इसके पीछे एक गहरा बदलाव है.
दशकों पहले यहां के लोग मछली पकड़ते थे, खेती करते थे और ताजे फल खाते थे. लेकिन जैसे-जैसे अमेरिकी प्रभाव बढ़ा, यहां की थाली से मछली गायब हो गई और उसकी जगह ले ली डिब्बाबंद मीट, ठंडे मीठे ड्रिंक और रिफाइंड कार्ब्स ने. आज यहां ताजी सब्जी से सस्ता पैकेट बंद खाना मिलता है. एक ऐसी जगह है जहां कुदरत ने सब कुछ दिया था, वहां के लोग अब पैकेट बंद खाने के गुलाम हो चुके हैं.
दूसरी ओर, विश्व स्वास्थ्य संगठन गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहता है कि मोटापा केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं, बल्कि बीमारियों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकल पाना मुश्किल है. WHO की रिपोर्ट बताती है कि यहां हर तीसरे वयस्क को टाइप-2 डायबिटीज है. यह दुनिया की सबसे ऊंची दरों में से एक है. मोटापे के कारण यहां हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के मामले सामान्य हो चुके हैं.
कम उम्र के युवाओं को भी कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं. यहां के लोगों में एक 'थ्रिफ्टी जीन' पाया जाता है, जो कैलोरी को फैट के रूप में तेजी से स्टोर करता है. जंक फूड के साथ मिलकर यह जीन एक 'टाइम बम' की तरह काम कर रहा है. अगर आप सोच रहे हैं कि यह कहानी सिर्फ एक छोटे से द्वीप की है, तो आप गलत साबित हो सकते हैं.
अमेरिकन समोआ के बाद इस लिस्ट में नाउरु, टोंगा जैसे कई और द्वीप हैं. इसके अलावा अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के अधिकांश इलाके आज ओबेसिटी की समस्या से जूझ रहे हैं. एशिया की बात करें तो भारत और चीन में भी ये समस्ता तेजी से बढ़ रही है. ऑफ द नेशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े शहर भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं.
दिल्ली-मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में स्क्रीनिंग किए गए 81.6% लोग मोटापे या अधिक वजन की समस्या से ग्रसित पाए गए. वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 'चाइल्डहुड ओबेसिटी हॉटस्पॉट' घोषित किया. भारतीय शहरों में बढ़ता 'सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी ऐसी जीवनशैली जिसमें एक्टिविटी घटती जा रही है' हमें तेजी से अमेरिकन समोआ जैसी स्थिति की ओर ले जा रही है. मोटापा अब केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है.
यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है. इस बारे में तमाम हेल्थ रिपोर्ट लगातार चेता रही हैं. क्योंकि साल 2040 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी ओवरवेट होगी. इसका आर्थिक असर सालाना 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है.
जंक फूड की कंपनियां कम आय वाले क्षेत्रों में तेजी से अपनी पैठ जमा रही हैं, क्योंकि यहां जागरूकता कम और भूख ज्यादा है. समस्या बढ़ते जाने के साथ ही इन देशों की अधिकांश आबादी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मोटापे से उत्पन्न बीमारियों के इलाज में खर्च कर रही होगी.
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संकट से बचने के लिए कुछ अनिवार्य गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिन्हें हर किसी को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना चाहिए- WHO का सुझाव है कि मोटापे से निपटने के लिए प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स पर लगाम लगाना सबसे पहला कदम है. प्रतिदिन कम से कम 30 से 45 मिनट की शारीरिक सक्रियता जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हृदय रोगों के जोखिम को 30% तक कम कर सकती है.
इसके अलावा पैदल चलना या साइकिल चलाना और ताजे और मौसमी भोजन को प्राथमिकता देने की सलाह दी है. समोआ का संकट आज उनके लिए हकीकत है, कल यह हमारे लिए भी हो सकता है. अमेरिकन समोआ की कहानी हमें बताती है कि 'सस्ता और आसान' भोजन असल में बहुत महंगा पड़ता है.
यह द्वीप आज दुनिया को चीख-चीख कर बता रहा है कि अगर हमने अपनी थाली और अपनी एक्टिविटी नहीं बदली, तो आने वाली नस्लें केवल बीमारियों के बोझ तले दबी होंगी
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