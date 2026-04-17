सहजन की कढ़ी: सेहत का खजाना और स्वाद का तड़का

सहजन की पौष्टिक फलियों से बनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाने की विधि जानें। यह व्यंजन न केवल बनाने में आसान है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक है।

सहजन की फली से बनी कढ़ी: स्वास्थ्य के लिए वरदान, स्वाद में लाजवाब कढ़ी भारतीय घरों का एक अत्यंत प्रिय व्यंजन है, जिसे हर कोई बड़े चाव से खाता है। जब भी घर में सब्जियों की कमी हो या सब्जी खाने का मन न करे, तब दही और बेसन के घोल से बनने वाली खट्टी-मीठी कढ़ी एक उत्तम विकल्प होती है। यह न केवल बनाने में आसान है, बल्कि इसका स्वाद भी बेजोड़ होता है। अक्सर कढ़ी में प्याज या पालक की पकौड़ियां डाली जाती हैं, और कुछ क्षेत्रों में तो भिंडी का भी प्रयोग होता है। लेकिन क्या आपने कभी सहजन की फलियों से बनी कढ़ी का स्वाद चखा है? यदि नहीं, तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम आपको सहजन की कढ़ी बनाने की एक विस्तृत विधि बताने जा रहे हैं।

सहजन की फलियों के अनगिनत स्वास्थ्य लाभ हैं। इन्हें भारतीय व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। न केवल फलियां, बल्कि सहजन के पत्ते (जिन्हें मोरिंगा भी कहते हैं) और इसके फूल भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। इनका सेवन शरीर को भरपूर मात्रा में कैल्शियम प्रदान करता है। सहजन के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) मजबूत होती है। यह गठिया और हड्डियों के दर्द जैसी समस्याओं में राहत दिलाने में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त, पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए भी सहजन की फलियों का सेवन लाभकारी होता है।

सहजन की कढ़ी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में सहजन की ताजी फलियां, दही, बेसन, हल्दी, नमक, राई, काली सरसों, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च, कढ़ी पत्ते, मेथी दाना और ताजे हरे धनिये के पत्ते शामिल हैं।

सहजन की कढ़ी बनाने की विधि इस प्रकार है: सबसे पहले, सहजन की फलियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद, उनका छिलका उतारकर अच्छी तरह धो लें। एक बर्तन में दही और बेसन को मिलाकर एक चिकना घोल तैयार करें। घोल की कंसिस्टेंसी को समायोजित करने के लिए आवश्यकतानुसार पानी मिलाएं ताकि यह बहुत गाढ़ा न रहे। अब एक कड़ाही या पैन में तेल गरम करें। इसमें जीरा, मेथी दाना और राई-सरसों डालकर चटकने दें। इसके बाद कढ़ी पत्ते और सूखी लाल मिर्च डालें। अब कटी हुई सहजन की फलियों को कड़ाही में डालकर कुछ देर तक अच्छी तरह भूनें। अगले चरण में, फलियों में नमक और हल्दी पाउडर डालकर पकाएं। आंच को धीमा कर दें और सहजन की फलियों को नरम होने तक पकने दें। इसके बाद, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपने दही-बेसन के घोल में पहले ही नमक डाल दिया है, तो सहजन में उसी के अनुसार नमक मिलाएं। अब धीरे-धीरे बेसन का घोल सहजन की फलियों में डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां न पड़ें। कढ़ी को मध्यम आंच पर 10 से 15 मिनट तक या उसका रंग गहरा होने तक पकाएं। अंत में, कढ़ी में ताजे हरे धनिये के पत्ते डालें। कढ़ी में एक स्वादिष्ट तड़का लगाने के लिए, एक छोटी कड़ाही में तेल गरम करें, उसमें लाल मिर्च पाउडर और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं और सीधे कढ़ी में डाल दें। इस स्वादिष्ट सहजन की कढ़ी को गरमागरम चावलों के साथ परोसें।

विशेष नोट: यह सहजन की कढ़ी बिना प्याज और लहसुन के बनाई गई है। यदि आप प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं, तो अपनी पसंद के अनुसार इन्हें तड़के में या पकने के दौरान डाल सकते हैं।

यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें





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