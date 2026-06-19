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सहयोगी दलों ने क्रॉस वोटिंग की: भूपेश बघेल

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सहयोगी दलों ने क्रॉस वोटिंग की: भूपेश बघेल
भूपेश बघेलक्रॉस वोटिंगलोकसभा मंडी
📆19-06-2026 12:39:00
📰NBT Hindi News
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भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा मंडी हो गई है, बोली लग रही है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमें कांग्रेस के सभी विधायकों के वोट मिले। क्रॉस-वोटिंग हमारे सहयोगी दल में हुई है जिस कारण से हम झारखंड में हार गए हैं।

भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा मंडी हो गई है, बोली लग रही है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमें कांग्रेस के सभी विधायकों के वोट मिले। क्रॉस-वोटिंग हमारे सहयोगी दल में हुई है जिस कारण से हम झारखंड में हार गए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि झारखंड में हमारे 16 विधायक थे जबकि बीजेपी के 21 मेंबर थे। इसके बावजूद बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतार सकी। उन्होंने अंबानी के एक आदमी का साथ दिया। इससे दिख रहा है कि बीजेपी का उद्योगपतियों के साथ कैसा गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी ने प्रबंधन का सारा काम संभाला। पूर्व सीएम ने कहा कि हमारे 16 मेंबर थे लेकिन हमने अपना कैंडिडेट उतारा। उन्होंने पैसे से लोगों को खरीद लिया। भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा अब मंडी हो गई है यहां नीलामी हो रही है। MLA खरीदे गए। उन्होंने कहा कि BJP लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। बीजेपी ने यहां अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। विपक्षी गठबंधन के खिलाफ जीत के लिए पर्याप्त बहुमत था लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत हो गई। भूपेश बघेल ने कहा- सहयोगी दलों ने की क्रॉस वोटिंग छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने झारखंड राज्यसभा चुनाव में NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की जीत पर कहा, मैं हमारे NDA उम्मीदवार को उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह जहां भी जाते हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है.

भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा मंडी हो गई है, बोली लग रही है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमें कांग्रेस के सभी विधायकों के वोट मिले। क्रॉस-वोटिंग हमारे सहयोगी दल में हुई है जिस कारण से हम झारखंड में हार गए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि झारखंड में हमारे 16 विधायक थे जबकि बीजेपी के 21 मेंबर थे। इसके बावजूद बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतार सकी। उन्होंने अंबानी के एक आदमी का साथ दिया। इससे दिख रहा है कि बीजेपी का उद्योगपतियों के साथ कैसा गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी ने प्रबंधन का सारा काम संभाला। पूर्व सीएम ने कहा कि हमारे 16 मेंबर थे लेकिन हमने अपना कैंडिडेट उतारा। उन्होंने पैसे से लोगों को खरीद लिया। भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा अब मंडी हो गई है यहां नीलामी हो रही है। MLA खरीदे गए। उन्होंने कहा कि BJP लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। बीजेपी ने यहां अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। विपक्षी गठबंधन के खिलाफ जीत के लिए पर्याप्त बहुमत था लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत हो गई। भूपेश बघेल ने कहा- सहयोगी दलों ने की क्रॉस वोटिंगछत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने झारखंड राज्यसभा चुनाव में NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की जीत पर कहा, मैं हमारे NDA उम्मीदवार को उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह जहां भी जाते हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है

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भूपेश बघेल क्रॉस वोटिंग लोकसभा मंडी बीजेपी कांग्रेस

 

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