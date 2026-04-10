सहरसा JDU नेता का घिनौना कारनामा: लड़कियों के टॉयलेट-बाथरूम में CCTV, न्यूड वीडियो बनाता था, यौन शोषण के आरोप

सहरसा में JDU नेता ओवैस करनी के फार्म हाउस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। भास्कर इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि नेता ने लड़कियों के टॉयलेट-बाथरूम और अन्य जगहों पर CCTV कैमरे लगवाए थे, लड़कियों को बिना कपड़ों के देखने और वीडियो बनाने का घिनौना काम करता था। पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सहरसा के JDU नेता ओवैस करनी के फार्म हाउस पर भास्कर इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पीड़ित परिवारों ने बताया कि नेताजी ने लड़कियों को बिना कपड़ों के देखने के लिए उनके टॉयलेट-बाथरूम और अन्य जगहों पर CCTV कैमरे लगवाए थे। फार्म हाउस में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण होता था, उन्हें डरा-धमकाकर रखा जाता था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। भास्कर इन्वेस्टिगेशन टीम ने घटनास्थल पर जाकर पड़ताल की, जहां लड़कियों के नहाने की जगह पर 5 CCTV कैमरे लगे थे, जबकि पूरे
फार्म हाउस और मजदूरों के रहने की जगह पर 16 CCTV कैमरे स्थापित थे। टीम को ओवैस करनी का बिना कपड़ों के घूमते हुए वीडियो भी मिला। पीड़ितों ने बताया कि ओवैस खुद भी बिना कपड़ों के घूमता था और लड़कियों को लाइव देखने के लिए अपने आलीशान कमरे में बैठकर CCTV फुटेज देखता था। लड़कियों को बिना कपड़ों के देखने का उसका गंदा शौक था और वह इसके लिए अपने लोगों का इस्तेमाल करता था।\पीड़ितों ने बताया कि ओवैस करनी नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां मंगवाता था, ताकि कोई विरोध न कर सके। वह लड़कियों को डरा-धमकाकर रखता था और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। लड़कियां जहां नहाती, टॉयलेट जाती या कपड़े बदलती थीं, हर जगह कैमरे लगे थे। एक पीड़ित के भाई ने बताया कि फार्म हाउस में पुरुषों की एंट्री नहीं होती थी और वहां सिर्फ महिलाएं ही साफ-सफाई के लिए जाती थीं। लड़कियों को हमेशा बिना कपड़ों के देखने के पीछे उसकी एक गहरी और विकृत मानसिकता थी। वह छोटी-छोटी लड़कियों को बिना कपड़ों के देखकर आनंद लेता था और वीडियो बनाकर सेव करता था। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें इस मामले में विरोध करने का कोई साहस नहीं था, क्योंकि वे ओवैस करनी से डरते थे और उन्हें जान का खतरा था। वे असम से आए थे और यहां उनका कोई मददगार नहीं था। उन्हें यह भी पता चला कि लड़कियों को एक तरह से खिलौना बनाकर रखा जाता था और उन्हें फार्म हाउस के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। \भास्कर इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल के दौरान, 14 साल की एक पीड़िता के पिता सोना (बदला हुआ नाम) से मुलाकात हुई, जो असम के रहने वाले हैं। शुरुआत में, वह नेता के डर से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि लड़कियों को बिना कपड़ों के देखना नेता का बड़ा शौक़ था और इसके लिए उसके आदमी भी उसका साथ देते थे। सोना ने बताया, “हम लोग पूरी तरह से मजबूर हैं। असम से आए हैं, यहां हमारा कोई नहीं है। कोई ना तो हमारी बात सुनता है और ना ही मदद के लिए आगे आता है। लड़कियों को हमेशा CCTV कैमरा से देखा जाता था। मैंने तो अब तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो लड़कियों को इस तरह देखने का शौकीन हो। लड़कियां जहां भी जिस काम में होती थीं, CCTV कैमरे में दिख जाती थीं। वह खुद बिना कपड़ों के अपने कमरे में बैठकर लड़कियों को हर तरह से देखता रहता था। रात में उन लड़कियों को रूम में बुलवाता था जो दिन में उसे पसंद आती थीं।” ओवैस ने फार्म हाउस के कोने-कोने में CCTV लगवाए थे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी मिलती। सोना ने कहा, “यहां परिवार का बहुत शोषण होता है। लड़कियों को जिस तरह से कैमरे में देखा जा रहा है, यह गलत है। ऐसा कहीं नहीं होता है।“ जांच में यह भी सामने आया कि ओवैस नाबालिग लड़कियों से फार्म हाउस में डांस करवाता था और बैठकर देखता था। कुल मिलाकर, यह मामला एक शक्तिशाली नेता की घृणित मानसिकता और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का एक घिनौना उदाहरण है, जिसने कानून और नैतिकता का उल्लंघन किया
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