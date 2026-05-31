सहरसा के दहलान चौक में वाहन पार्किंग विवाद से हिंसक टकराव, कई युवा घायल, पुलिस ने बरामद किया एक वाहन

सहरसा में दहलान चौक पर वाहन रोकने के विवाद में गिट्टी और पत्थर से हुई जंग के कारण बाजार में हंगामा मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति शांत की, एक वाहन बरामद किया और जांच शुरू की।
सहरसा के दहलान चौक में रविवार की शाम एक साधारण पार्किंग विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। कुछ युवा वाहन रोकने के लिये दुकान के सामने खड़े हुए थे, जब दुकान के संचालक ने उनका विरोध किया। प्रारम्भिक बहस कुछ ही मिनटों में बढ़ती गयी और दोनों पक्षों के बीच तेज़ आवाज़ों के साथ झगड़ा शुरू हो गया। एक युवा ने अपने साथियों को फोन करके बुलाया, जिससे भीड़ में वृद्धि हुई और संघर्ष का स्तर और भी गरम हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई लोग इस झड़प में शामिल हो गये और आपस में गिट्टी व पत्थर फेंकने लगे, जिससे समस्त बाजार क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान दुकानदारों और राहगीरों में भय व्याप्त हो गया और कई लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर‑उधर भागते देखे गए। घटनास्थल पर पहुंचते ही सहरसा के सदर थाने के अधिकारी तुरन्त नियंत्रण में आने के लिए कदम उठाए। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया और शांति स्थापित करने के लिये बातचित शुरू की। हस्तक्षेप के बाद माहौल धीरे‑धीरे सामान्य हो गया और जनता को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने झड़प के दौरान बरामद किए गये एक वाहन को थाने में ले जाकर उसकी जाँच शुरू कर दी। वाहन के नंबर प्लेट का उपयोग कर संबंधित व्यक्तियों की पहचान प्रक्रिया चल रही है, और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। सदर थानाध्यक्ष अजय पासवान ने बताया कि इस झड़प में सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया है, ताकि पूरे विवाद की सच्ची तस्वीर सामने लाई जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जांच के सभी चरण सक्रिय रूप से चल रहे हैं और आरोपी व्यक्तियों को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जायेगा। स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बाजार की सुरक्षा को बढ़ाने और पार्किंग के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि भविष्य में समान टकराव न हों। इस प्रकार, संघर्ष के बाद सहरसा की सड़कों पर फिर से शांति स्थापित हो गई है, परन्तु पुलिस ने भविष्य में संभावित हिंसा को रोकने के लिये सतर्कता बनाए रखने की चेतावनी दी है.
सहरसा के दहलान चौक में रविवार की शाम एक साधारण पार्किंग विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। कुछ युवा वाहन रोकने के लिये दुकान के सामने खड़े हुए थे, जब दुकान के संचालक ने उनका विरोध किया। प्रारम्भिक बहस कुछ ही मिनटों में बढ़ती गयी और दोनों पक्षों के बीच तेज़ आवाज़ों के साथ झगड़ा शुरू हो गया। एक युवा ने अपने साथियों को फोन करके बुलाया, जिससे भीड़ में वृद्धि हुई और संघर्ष का स्तर और भी गरम हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई लोग इस झड़प में शामिल हो गये और आपस में गिट्टी व पत्थर फेंकने लगे, जिससे समस्त बाजार क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान दुकानदारों और राहगीरों में भय व्याप्त हो गया और कई लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर‑उधर भागते देखे गए। घटनास्थल पर पहुंचते ही सहरसा के सदर थाने के अधिकारी तुरन्त नियंत्रण में आने के लिए कदम उठाए। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया और शांति स्थापित करने के लिये बातचित शुरू की। हस्तक्षेप के बाद माहौल धीरे‑धीरे सामान्य हो गया और जनता को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने झड़प के दौरान बरामद किए गये एक वाहन को थाने में ले जाकर उसकी जाँच शुरू कर दी। वाहन के नंबर प्लेट का उपयोग कर संबंधित व्यक्तियों की पहचान प्रक्रिया चल रही है, और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। सदर थानाध्यक्ष अजय पासवान ने बताया कि इस झड़प में सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया है, ताकि पूरे विवाद की सच्ची तस्वीर सामने लाई जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जांच के सभी चरण सक्रिय रूप से चल रहे हैं और आरोपी व्यक्तियों को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जायेगा। स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बाजार की सुरक्षा को बढ़ाने और पार्किंग के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि भविष्य में समान टकराव न हों। इस प्रकार, संघर्ष के बाद सहरसा की सड़कों पर फिर से शांति स्थापित हो गई है, परन्तु पुलिस ने भविष्य में संभावित हिंसा को रोकने के लिये सतर्कता बनाए रखने की चेतावनी दी है
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