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सहारनपुर के 40 साल के शहजाद ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया, हरिद्वार में किया गया धर्म परिवर्तन

राजनीति/समाज News

सहारनपुर के 40 साल के शहजाद ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया, हरिद्वार में किया गया धर्म परिवर्तन
धर्म परिवर्तनसहारनपुरशहजाद शंकर
📆19-06-2026 09:28:00
📰Dainik Bhaskar
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सहारनपुर के 40 साल के शहजाद ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी सोच और मौलाना के फतवों के कारण पहले पूजा-पाठ चोरी-छिपे करना पड़ता था, लेकिन यूपी में योगी सरकार आने के बाद साहस बढ़कर खुलकर धर्म अपनाने का फैसला किया। हरिद्वार में उनका धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया।

सहारनपुर के 40 साल के शहजाद ने अपने पत्नी और परिवार के साथ इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है। 21 अप्रैल को हरिद्वार में धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज के मार्गदर्शन में उनका धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गंगा स्नान, हवन-पूजन और वैदिक अनुष्ठानों का समावेश था। शहजाद, जिन्हें अब शंकर के नाम से जाना जाएगा, अपने परिवार के साथ लगभग 57 दिन हरिद्वार में रहे और शनिवार को सहारनपुर लौटे। उनकी गांव में आने पर लोगों ने उनका तिलक लगाकर और मालाएं पहनाकर स्वागत किया। शहजाद ने अपने पूर्व जीवन के बारे में बताया कि वह पहले से ही सनातन धर्म में आस्था रखते थे, लेकिन इस्लाम में मौजूद कट्टरपंथी सोच और मौलाना के द्वारा जारी किए जाने वाले फतवों के कारण चोरी-छिपे पूजा करना पड़ता था। अब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से उन्होंने साहस बढ़ाकर अपनी धार्मिक आस्था को खुलकर अपनाने का फैसला किया। शंकर ने कहा कि अब उन्हें डर नहीं है और वह अपने परिवार के साथ खुलकर अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। उनके अनुसार, वह अपने रिश्तेदारों जो इस्लाम मानते हैं से अब अलग हो गए हैं। धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज ने कहा कि शहजाद और उनका परिवार अपनी सांस्कृतिक विरासत का बोध होने के बाद सनातन धर्म के पैदाकार हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी के प्रति वैमनस्य फैलाना नहीं, बल्कि लोगों को उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। गांव के लोगों ने कहा कि शंकर बचपन से ही हिंदू धार्मिक परंपराओं और सनातन संस्कृति के प्रति आस्था रखते थे.

सहारनपुर के 40 साल के शहजाद ने अपने पत्नी और परिवार के साथ इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है। 21 अप्रैल को हरिद्वार में धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज के मार्गदर्शन में उनका धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गंगा स्नान, हवन-पूजन और वैदिक अनुष्ठानों का समावेश था। शहजाद, जिन्हें अब शंकर के नाम से जाना जाएगा, अपने परिवार के साथ लगभग 57 दिन हरिद्वार में रहे और शनिवार को सहारनपुर लौटे। उनकी गांव में आने पर लोगों ने उनका तिलक लगाकर और मालाएं पहनाकर स्वागत किया। शहजाद ने अपने पूर्व जीवन के बारे में बताया कि वह पहले से ही सनातन धर्म में आस्था रखते थे, लेकिन इस्लाम में मौजूद कट्टरपंथी सोच और मौलाना के द्वारा जारी किए जाने वाले फतवों के कारण चोरी-छिपे पूजा करना पड़ता था। अब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से उन्होंने साहस बढ़ाकर अपनी धार्मिक आस्था को खुलकर अपनाने का फैसला किया। शंकर ने कहा कि अब उन्हें डर नहीं है और वह अपने परिवार के साथ खुलकर अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। उनके अनुसार, वह अपने रिश्तेदारों जो इस्लाम मानते हैं से अब अलग हो गए हैं। धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज ने कहा कि शहजाद और उनका परिवार अपनी सांस्कृतिक विरासत का बोध होने के बाद सनातन धर्म के पैदाकार हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी के प्रति वैमनस्य फैलाना नहीं, बल्कि लोगों को उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। गांव के लोगों ने कहा कि शंकर बचपन से ही हिंदू धार्मिक परंपराओं और सनातन संस्कृति के प्रति आस्था रखते थे

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