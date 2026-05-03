सहारनपुर में सहेली ने बच्चे की हत्या: 35 साल की दोस्ती का दुखद अंत

सहारनपुर में एक महिला ने अपनी सहेली के 14 साल के बेटे की हत्या कर दी। आरोपी पूजा ने बच्चे को स्कूटी से घूमाने के बहाने ले गई और नहर में फेंक दिया। इस घटना के पीछे 6 लाख रुपए के लेन-देन का विवाद था। पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे का शव बरामद किया।

सहारनपुर में एक दुखद घटना सामने आई है जहां एक महिला ने अपनी सहेली के 14 साल के बेटे की हत्या कर दी। यह घटना 1 मई को हुई जब आरोपी पूजा ने अंशुमान नामक बच्चे को स्कूटी से घूमाने के बहाने ले गई और फिर उसे बड़ी नहर में धक्का देकर मार दिया। इस घटना के पीछे 6 लाख रुपए के लेन-देन का विवाद था जो पूजा और अंशुमान की मां ज्योति के बीच चल रहा था। पूजा ने बच्चे को नहर में फेंकने के बाद उसका शव दो दिन बाद बरामद किया गया। इस घटना ने पूरे परिवार को दुख में डूबा दिया है। पूजा और ज्योति की दोस्ती 35 साल पुरानी थी और दोनों परिवारों के बीच आना-जाना था। पूजा ने अपनी दुकान को ज्योति के बड़े बेटे अनुराग को 6 लाख रुपए में बेच दी थी, लेकिन पैसे देने की बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पूजा का आरोप है कि ज्योति के परिवार ने उसे पैसे नहीं दिए और इस कारण वह नाराज थी। 1 मई को पूजा ने अंशुमान को स्कूटी पर बैठाकर नहर के पास ले गई और उसे पानी में धक्का दे दिया। जब अंशुमान काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज में पूजा को बच्चे के साथ दिखाई देने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूजा की सख्ती से पूछताछ की और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शनिवार को उसकी निशानदेही पर बड़ी नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रविवार को बच्चे का शव बरामद किया गया। अंशुमान की मां ज्योति रो-रोकर बेसुध हो गई। अंशुमान के बड़े भाई अनुराग ने बताया कि पूजा से उनकी लड़ाई डेढ़ साल पहले हुई थी और उसने उस लड़ाई का बदला लेने के लिए अंशुमान को मार दिया। पार्षद राहुल झाम ने बताया कि पूजा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और अलग-अलग जगहों पर बच्चे को ले जाने की बात कही, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसने सच्चाई बताई। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस ने 17 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे का शव बरामद किया और आरोपी पूजा को गिरफ्तार कर लिया.

सहारनपुर में एक दुखद घटना सामने आई है जहां एक महिला ने अपनी सहेली के 14 साल के बेटे की हत्या कर दी। यह घटना 1 मई को हुई जब आरोपी पूजा ने अंशुमान नामक बच्चे को स्कूटी से घूमाने के बहाने ले गई और फिर उसे बड़ी नहर में धक्का देकर मार दिया। इस घटना के पीछे 6 लाख रुपए के लेन-देन का विवाद था जो पूजा और अंशुमान की मां ज्योति के बीच चल रहा था। पूजा ने बच्चे को नहर में फेंकने के बाद उसका शव दो दिन बाद बरामद किया गया। इस घटना ने पूरे परिवार को दुख में डूबा दिया है। पूजा और ज्योति की दोस्ती 35 साल पुरानी थी और दोनों परिवारों के बीच आना-जाना था। पूजा ने अपनी दुकान को ज्योति के बड़े बेटे अनुराग को 6 लाख रुपए में बेच दी थी, लेकिन पैसे देने की बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पूजा का आरोप है कि ज्योति के परिवार ने उसे पैसे नहीं दिए और इस कारण वह नाराज थी। 1 मई को पूजा ने अंशुमान को स्कूटी पर बैठाकर नहर के पास ले गई और उसे पानी में धक्का दे दिया। जब अंशुमान काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज में पूजा को बच्चे के साथ दिखाई देने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूजा की सख्ती से पूछताछ की और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शनिवार को उसकी निशानदेही पर बड़ी नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रविवार को बच्चे का शव बरामद किया गया। अंशुमान की मां ज्योति रो-रोकर बेसुध हो गई। अंशुमान के बड़े भाई अनुराग ने बताया कि पूजा से उनकी लड़ाई डेढ़ साल पहले हुई थी और उसने उस लड़ाई का बदला लेने के लिए अंशुमान को मार दिया। पार्षद राहुल झाम ने बताया कि पूजा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और अलग-अलग जगहों पर बच्चे को ले जाने की बात कही, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसने सच्चाई बताई। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस ने 17 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे का शव बरामद किया और आरोपी पूजा को गिरफ्तार कर लिया





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सहारनपुर हत्या दोस्ती लेन-देन विवाद पुलिस जांच

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