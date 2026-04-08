सहारनपुर में पंचायत का तुगलकी फरमान: नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में युवकों के सिर मुंडवाए गए

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक पंचायत ने कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में चार मुस्लिम युवकों के सिर मुंडवा दिए। इस घटना के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पंचायत ने कथित तौर पर तुगलकी फरमान जारी करते हुए नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में चार मुस्लिम युवकों के सिर मुंडवा दिए. यह घटना थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कोलकी रांघड़ में हुई बताई जा रही है. पंचायत द्वारा युवकों के बाल काटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग पंचायत के बीच बैठे युवकों के बाल काट रहे हैं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद, पुलिस प्रशासन ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी. यह घटना न केवल समाज में कानून के प्रति अज्ञानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कुछ लोग आज भी अपनी मनमानी चलाते हैं और कानून को हाथ में लेने से नहीं हिचकिचाते. ऐसी घटनाओं से न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और समाज में असुरक्षा की भावना पैदा होती है. इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।\प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन चारों युवकों पर गांव की दो नाबालिग किशोरियों को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में पहले ही थाना कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया जा चुका था. पुलिस ने दोनों नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित बरामद भी कर लिया था. इसके बावजूद गांव में पंचायत बुलाकर आरोपियों को इस तरह की सजा देना कानून के खिलाफ माना जा रहा है. यह दर्शाता है कि कुछ लोग अदालती कार्यवाही और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करते और खुद ही फैसला सुनाने पर उतर आते हैं. पंचायत का फैसला और कानून पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि बच्चियों की बरामदगी और पुलिस में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद, गांव में पंचायत बैठाकर आरोपियों के सिर मुंडवाने की कार्रवाई की गई। इस घटना के वीडियो ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सतर्क कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. कानून विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है. ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है. पंचायत द्वारा इस तरह की सजा देना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है।\पुलिस की जांच में तेजी आई है और मामले पर कार्रवाई की जा रही है. एएसपी मनोज यादव ने बताया कि 8 अप्रैल को सोशल मीडिया पर सहारनपुर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें चार लड़कों के बाल काटते हुए लोग दिखाई दे रहे थे. प्रारंभिक जांच में वीडियो की पुष्टि ग्राम कोलकी रांगड, थाना कोतवाली देहात की हुई है. उन्होंने बताया कि जिन लड़कों के बाल काटे गए, उन पर गांव की दो नाबालिग लड़कियों को भगाने का आरोप था और इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका था. दोनों बच्चियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है. एएसपी के अनुसार, पंचायत में बाल काटने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और पूरे मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सख्त रवैया दर्शाता है कि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इस तरह की घटनाओं को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि समाज में कानून का राज स्थापित हो सके और किसी को भी अपनी मनमानी करने की इजाजत न मिले





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