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सहारनपुर में अमृतसर के सोना कारोबारी, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ 65 लाख हड़पने का मुकदमा दर्ज

हindi समाचार News

सहारनपुर में अमृतसर के सोना कारोबारी, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ 65 लाख हड़पने का मुकदमा दर्ज
अमृतसरसोना कारोबारधोखाधड़ी
📆25-05-2026 01:12:00
📰Dainik Jagran
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सोना देने के नाम पर 65 लाख रुपये खर्च करने का आरोप अमृतसर के सर्राफा कारोबारी पर लगाया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सहारनपुर में अमृतसर के सोना कारोबार ी, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ 65 लाख हड़पने का मुकदमा दर्ज绍रण संवाददाता, सहारनपुर अमृतसर के सर्राफा कारोबार पर शहर के एक कारोबारी ने सोना देने के नाम पर 65 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कारोबारी उसके बेटे व पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उमा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर प्रतापनगर निवासी संजय वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अमृतसर स्थित केजी गौरव ज्वेलर्स के संचालक गौरव वर्मा से सितंबर 2025 में सोना खरीदने का सौदा हुआ था। आरोप है कि आरोपितों ने 555 ग्राम फाइन सोना देने का भरोसा देकर 65 लाख रुपये एडवांस मांगे थे। जिस पर संजय वर्मा ने अपने बैंक खाते से 23 सितंबर 2025 को 55 लाख रुपये और अगले दिन 10 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए विपक्षी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस बीच जब सोने के दाम बढ़ने तो अमृतसर के कारोबारी की नियत बदल गई और वह टाट मटोल करने लगे। संजय कई बार आरोपित की दुकान पर अमृतसर भी गए लेकिन न तो सोना दिया और न ही रकम लौटाई। वहीं फर्जी बिल भी तैयार कर लिए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीड़ित कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गौरव वर्मा, उसकी पत्नी ज्योति व बेटे लविश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

सहारनपुर में अमृतसर के सोना कारोबारी, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ 65 लाख हड़पने का मुकदमा दर्ज绍रण संवाददाता, सहारनपुर। अमृतसर के सर्राफा कारोबार पर शहर के एक कारोबारी ने सोना देने के नाम पर 65 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कारोबारी उसके बेटे व पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उमा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर प्रतापनगर निवासी संजय वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अमृतसर स्थित केजी गौरव ज्वेलर्स के संचालक गौरव वर्मा से सितंबर 2025 में सोना खरीदने का सौदा हुआ था। आरोप है कि आरोपितों ने 555 ग्राम फाइन सोना देने का भरोसा देकर 65 लाख रुपये एडवांस मांगे थे। जिस पर संजय वर्मा ने अपने बैंक खाते से 23 सितंबर 2025 को 55 लाख रुपये और अगले दिन 10 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए विपक्षी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस बीच जब सोने के दाम बढ़ने तो अमृतसर के कारोबारी की नियत बदल गई और वह टाट मटोल करने लगे। संजय कई बार आरोपित की दुकान पर अमृतसर भी गए लेकिन न तो सोना दिया और न ही रकम लौटाई। वहीं फर्जी बिल भी तैयार कर लिए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीड़ित कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गौरव वर्मा, उसकी पत्नी ज्योति व बेटे लविश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है

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अमृतसर सोना कारोबार धोखाधड़ी मुकदमा सहारनपुर कोर्ट आदेश

 

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