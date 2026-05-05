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सहारनपुर: रिश्वत लेते रंगे हाथ वाणिज्य कर अधिकारी गिरफ्तार

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सहारनपुर: रिश्वत लेते रंगे हाथ वाणिज्य कर अधिकारी गिरफ्तार
भ्रष्टाचाररिश्वतराज्य कर विभाग
📆05-05-2026 01:14:00
📰Dainik Jagran
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मेरठ विजिलेंस टीम ने राज्य कर विभाग के एक वाणिज्य कर अधिकारी को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। व्यापारी ने बिलों में गड़बड़ी बताकर गाड़ी छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी थी।

सहारनपुर में मेरठ विजिलेंस टीम ने राज्य कर विभाग के एक वाणिज्य कर अधिकारी को सोमवार को उसके आवास से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उस व्यापारी की शिकायत पर की गई है, जिसने अधिकारी पर माल और गाड़ी छोड़ने के बदले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। पीड़ित व्यापारी , मंजीत ट्रेडर्स के मालिक मंजीत सिंह ने बताया कि वाणिज्य कर अधिकारी , सुनील कुमार, वाहनों की जांच के दौरान जानबूझकर बिलों में कमियां निकालकर व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाता था। 28 मार्च को अधिकारी ने उनकी स्क्रैप से भरी गाड़ी को बिलों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए जब्त कर लिया था। इसके बाद अधिकारी ने तीन लाख रुपये जुर्माने की मांग की और फिर दो अप्रैल को व्यापारी से सरकारी खाते में 1.

95 लाख रुपये ऑनलाइन जमा करवा लिए। इसके अतिरिक्त, अधिकारी ने एक लाख पांच हजार रुपये नकद भी लिए। गाड़ी को सामान्य रूप से छोड़ने के लिए भी अधिकारी लगातार बड़ी रकम की मांग कर रहा था। व्यापारी ने दो चरणों में अधिकारी के बेटे, परविंदर के खाते में 65 हजार और 90 हजार रुपये जमा किए, और फिर 40 हजार रुपये अधिकारी के दोस्त मनोज के बेटे अर्पित के खाते में भेजे। इन सभी भुगतानों के बावजूद, अधिकारी ने अपनी मांग से पीछे नहीं हटे और ई-वे बिल के नाम पर एक लाख रुपये की और रिश्वत मांगी। लगातार हो रही आर्थिक शोषण से परेशान होकर व्यापारी ने मेरठ विजिलेंस टीम से संपर्क किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। विजिलेंस टीम ने व्यापारी की शिकायत को गंभीरता से लिया और एक योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का फैसला किया। टीम ने वाणिज्य कर अधिकारी की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी और सबूत जुटाए। आखिरकार, टीम ने सोमवार को अधिकारी के दिल्ली रोड स्थित आवास पर छापा मारा और उसे एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अधिकारी, सचल दल द्वितीय इकाई में सहायक आयुक्त के पद पर तैनात था। यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। विजिलेंस टीम ने अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अधिकारी के बेटे और दोस्त के खातों में किए गए लेनदेन की भी जांच की जा रही है। व्यापारी मंजीत सिंह ने बताया कि वह इस कार्रवाई से बहुत संतुष्ट है और उम्मीद करता है कि अब अन्य व्यापारी भी बिना किसी डर के अपना काम कर पाएंगे। उन्होंने विजिलेंस टीम के अधिकारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की और उन्हें न्याय दिलाया। यह घटना राज्य कर विभाग में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें होने की ओर इशारा करती है और विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस घटना के बाद, राज्य कर विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी कर अधिकारी द्वारा परेशान किया जा रहा है या उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, तो वे तुरंत विजिलेंस टीम या विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस घटना ने व्यापारियों के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजा है और उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथ ही, यह घटना राज्य सरकार के लिए एक चेतावनी है कि उसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करने की हिम्मत न करे। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य कर विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे ताकि व्यापारियों को बिना किसी डर के अपना व्यवसाय चलाने में आसानी हो

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