सहारनपुर में मामा-भांजे डूबे, गोरखपुर में हादसों का सिलसिला, आगरा में विवाहिता की संदिग्ध मौत और गाजियाबाद में लूट

सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज में दो युवकों की डूबने से मौत, गोरखपुर में निर्माणाधीन नाले में हादसों की श्रृंखला, आगरा में विवाहिता की आत्महत्या और गाजियाबाद में महिला से मंगलसूत्र लूट की घटना। साथ ही देश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है।
सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज पर गुरुवार रात दो युवकों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। ये तीनों युवक रात में बैराज पर घूमने गए थे, जहाँ पैर फिसलने के कारण वे तेज बहाव वाली नदी में गिर गए। पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य में जुट गईं, लेकिन रात के अंधेरे और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी कठिनाई हुई। लापता युवक की तलाश शुक्रवार सुबह फिर से शुरू की गई है। गोरखपुर में भी गुरुवार रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। विरासत गलियारे परियोजना के तहत खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में एक बच्ची गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी भी उसी गड्ढे में फंस गई, जिसे निकालने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद, एक युवती भी निर्माणाधीन नाले में गिर गई, जिसे भी लोगों ने बचा लिया। इन घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में लोक निर्माण विभाग और जलकल विभाग की लापरवाही पर आक्रोश है, क्योंकि गड्ढे बिना बैरिकेडिंग और चेतावनी के खुले छोड़े गए थे। लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। आगरा में एक विवाहिता ने शादी के दो महीने के भीतर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार, कंचन की शादी लव मैरिज के रूप में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे जातिगत ताने और दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। आत्महत्या से पहले कंचन ने अपनी सहेली को मैसेज कर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी और न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी पति और अन्य ससुरालीजनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में एक महिला से मंगलसूत्र लूट की घटना हुई, जिससे पुलिस की सतर्कता पर सवाल उठ रहे हैं। संजयनगर निवासी दिव्या शर्मा के गले से हेलमेट पहने बाइक सवार बदमाश ने मंगलसूत्र लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है, लेकिन बदमाश का चेहरा और बाइक नंबर स्पष्ट नहीं है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आगरा में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है और 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। जैसलमेर में भी गर्मी का कहर जारी है, जिसके चलते 24 अप्रैल से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। हरियाणा में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण सरकार ने अलर्ट जारी किया है। वहीं, झारखंड में आज से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। गर्मी के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं.
सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज पर गुरुवार रात दो युवकों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। ये तीनों युवक रात में बैराज पर घूमने गए थे, जहाँ पैर फिसलने के कारण वे तेज बहाव वाली नदी में गिर गए। पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य में जुट गईं, लेकिन रात के अंधेरे और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी कठिनाई हुई। लापता युवक की तलाश शुक्रवार सुबह फिर से शुरू की गई है। गोरखपुर में भी गुरुवार रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। विरासत गलियारे परियोजना के तहत खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में एक बच्ची गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी भी उसी गड्ढे में फंस गई, जिसे निकालने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद, एक युवती भी निर्माणाधीन नाले में गिर गई, जिसे भी लोगों ने बचा लिया। इन घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में लोक निर्माण विभाग और जलकल विभाग की लापरवाही पर आक्रोश है, क्योंकि गड्ढे बिना बैरिकेडिंग और चेतावनी के खुले छोड़े गए थे। लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। आगरा में एक विवाहिता ने शादी के दो महीने के भीतर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार, कंचन की शादी लव मैरिज के रूप में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे जातिगत ताने और दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। आत्महत्या से पहले कंचन ने अपनी सहेली को मैसेज कर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी और न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी पति और अन्य ससुरालीजनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में एक महिला से मंगलसूत्र लूट की घटना हुई, जिससे पुलिस की सतर्कता पर सवाल उठ रहे हैं। संजयनगर निवासी दिव्या शर्मा के गले से हेलमेट पहने बाइक सवार बदमाश ने मंगलसूत्र लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है, लेकिन बदमाश का चेहरा और बाइक नंबर स्पष्ट नहीं है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आगरा में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है और 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। जैसलमेर में भी गर्मी का कहर जारी है, जिसके चलते 24 अप्रैल से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। हरियाणा में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण सरकार ने अलर्ट जारी किया है। वहीं, झारखंड में आज से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। गर्मी के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं
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