सांतकबीरनगर में दलित युवक की नासिर अली द्वारा गला रेटिंग हत्या पर प्रशासन का कड़ा कारவाई; बुलडोजर और 9 लाख मुआवजा का एलान

उत्तर प्रदेश सांतकबीरनगर में 26 वर्षीय दलित युवक आनंद कुमार की नकल रही हत्या के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी नासिर अली के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, 9 लाख रुपया मुआवजा, सरकारी नौकरी और बच्चों के भत्ते का आश्वासन दिया। घटना में पीड़ित के साथ पुराने कस्रम पर नाजायज हमला किया गया था।

उत्तर प्रदेश के सांतकबीरनगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र में एक दुर्भाग्यप्रद घटना घटित हुई जहां 26 वर्षीय दलित युवक आनंद कुमार की नासिर अली और उसके साथियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। घटना किये गए वनद्वारा ऐलान किया गया। पीड़ित परिवार के दुख को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए और मुख्य आरोपी नासिर अली के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई , पीड़ित परिवार को 9 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, संविदा पर सरकारी नौकरी तथा मृतक के बच्चों के भरण-पोषण भत्ते के आश्वासन दिए। इन उपायों के बाद परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार के लिए सहमति जताई। पीड़ित आनंद बभनी चौराहे पर गुटखा लेने गया था, तब पुरानी रंजिश के दौरान आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद भड़की भीड़ ने आरोपी के घर और कई गुमटियों में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। जिला प्रशासन डीआईजी संजीव त्यागी, डीएम आलोक कुमार और एसपी संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में भारी पुलिस बल के साथ स्थान पर पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। पुस्तक के अनुसार, आरोपी नासिर अली अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार की लड़कियों के साथ अश्लील इशारे कर रहा था, जिस पर परिवार ना तो कड़ा विरोध किया और इस रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने मुकड़बंदी की। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है.

उत्तर प्रदेश के सांतकबीरनगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र में एक दुर्भाग्यप्रद घटना घटित हुई जहां 26 वर्षीय दलित युवक आनंद कुमार की नासिर अली और उसके साथियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। घटना किये गए वनद्वारा ऐलान किया गया। पीड़ित परिवार के दुख को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए और मुख्य आरोपी नासिर अली के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को 9 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, संविदा पर सरकारी नौकरी तथा मृतक के बच्चों के भरण-पोषण भत्ते के आश्वासन दिए। इन उपायों के बाद परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार के लिए सहमति जताई। पीड़ित आनंद बभनी चौराहे पर गुटखा लेने गया था, तब पुरानी रंजिश के दौरान आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद भड़की भीड़ ने आरोपी के घर और कई गुमटियों में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। जिला प्रशासन डीआईजी संजीव त्यागी, डीएम आलोक कुमार और एसपी संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में भारी पुलिस बल के साथ स्थान पर पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। पुस्तक के अनुसार, आरोपी नासिर अली अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार की लड़कियों के साथ अश्लील इशारे कर रहा था, जिस पर परिवार ना तो कड़ा विरोध किया और इस रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने मुकड़बंदी की। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है





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