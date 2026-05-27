साइबर ठगों का नया तरीका: नोएडा में कंपनी निदेशक का नंबर हैक कर 18 लाख रुपये की ठगी

नोएडा में साइबर अपराधियों ने एक निजी कंपनी के निदेशक का मोबाइल नंबर हैक कर अकाउंटेंट को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर 18 लाख रुपये की ठगी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नोएडा के सेक्टर-63 में स्थित एक प्राइवेट कंपनी बामा पावर कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजीव चौहान का मोबाइल नंबर साइबर ठगों ने हैक कर लिया। ठगों ने निदेशक की प्रोफाइल फोटो का उपयोग करते हुए कंपनी के अकाउंटेंट आरके सिन्हा को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। मैसेज में खुद को निदेशक बताते हुए खाते में उपलब्ध राशि की जानकारी मांगी गई। अकाउंटेंट ने बताया कि खाते में लगभग 18 लाख रुपये हैं। इसके बाद ठग ने तुरंत एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर कहा कि वह मीटिंग में व्यस्त हैं और तुरंत भुगतान करना आवश्यक है। ठग ने अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। अकाउंटेंट ने बिना पुष्टि के निदेशक के आदेश को मानते हुए कई बार में पूरी राशि ट्रांसफर कर दी। कुछ देर बाद जब निदेशक से बात हुई तो उन्होंने किसी भी मैसेज से इनकार किया। अकाउंटेंट के होश उड़ गए और तुरंत साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। साइबर ठगों का यह तरीका बेहद शातिराना है। उन्होंने पहले निदेशक का नंबर हैक किया और फिर उनकी डीपी का उपयोग करके अकाउंटेंट को भरोसे में लिया। ठग ने अकाउंटेंट से कंपनी के खाते की जानकारी ली और फिर तुरंत ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। ऐसे मामलों में ठग समय की कमी का हवाला देते हैं ताकि पीड़ित को सोचने का मौका न मिले। पुलिस का कहना है कि ठगों ने नंबर हैक करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग या फिशिंग ईमेल का इस्तेमाल किया होगा। कई बार ठग सिम स्वैप या किसी अन्य तकनीक से भी नंबर हैक कर लेते हैं। इस मामले में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नंबर कैसे हैक हुआ। टीम ने बैंकों को ईमेल भेजकर ट्रांजेक्शन का विवरण मांगा है। साइबर क्राइम थाने के अधिकारियों का कहना है कि ठगी की गई राशि को कई छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन में अलग-अलग खातों में भेजा गया है, जिससे रोकना मुश्किल हो जाता है। जांच टीम सभी खातों को फ्रीज करने के लिए बैंकों से संपर्क कर रही है। यह घटना कंपनियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। वित्तीय लेन-देन करने वाले कर्मचारियों को किसी भी मैसेज या कॉल पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें हर बार फोन या व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी चाहिए। कंपनियों को चाहिए कि वे अपने सिस्टम में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करें। इसके अलावा, नियमित रूप से कर्मचारियों को साइबर फ्रॉड के प्रति प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नोएडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान नंबरों से आने वाले व्हाट्सएप मैसेज से सावधान रहें। अगर कोई आपकी निजी जानकारी मांगता है तो तुरंत सावधान हो जाएं। साइबर अपराध के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इस तरह की घटना से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और ऐसे मामलों में कमी आएगी.

नोएडा के सेक्टर-63 में स्थित एक प्राइवेट कंपनी बामा पावर कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजीव चौहान का मोबाइल नंबर साइबर ठगों ने हैक कर लिया। ठगों ने निदेशक की प्रोफाइल फोटो का उपयोग करते हुए कंपनी के अकाउंटेंट आरके सिन्हा को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। मैसेज में खुद को निदेशक बताते हुए खाते में उपलब्ध राशि की जानकारी मांगी गई। अकाउंटेंट ने बताया कि खाते में लगभग 18 लाख रुपये हैं। इसके बाद ठग ने तुरंत एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर कहा कि वह मीटिंग में व्यस्त हैं और तुरंत भुगतान करना आवश्यक है। ठग ने अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। अकाउंटेंट ने बिना पुष्टि के निदेशक के आदेश को मानते हुए कई बार में पूरी राशि ट्रांसफर कर दी। कुछ देर बाद जब निदेशक से बात हुई तो उन्होंने किसी भी मैसेज से इनकार किया। अकाउंटेंट के होश उड़ गए और तुरंत साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। साइबर ठगों का यह तरीका बेहद शातिराना है। उन्होंने पहले निदेशक का नंबर हैक किया और फिर उनकी डीपी का उपयोग करके अकाउंटेंट को भरोसे में लिया। ठग ने अकाउंटेंट से कंपनी के खाते की जानकारी ली और फिर तुरंत ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। ऐसे मामलों में ठग समय की कमी का हवाला देते हैं ताकि पीड़ित को सोचने का मौका न मिले। पुलिस का कहना है कि ठगों ने नंबर हैक करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग या फिशिंग ईमेल का इस्तेमाल किया होगा। कई बार ठग सिम स्वैप या किसी अन्य तकनीक से भी नंबर हैक कर लेते हैं। इस मामले में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नंबर कैसे हैक हुआ। टीम ने बैंकों को ईमेल भेजकर ट्रांजेक्शन का विवरण मांगा है। साइबर क्राइम थाने के अधिकारियों का कहना है कि ठगी की गई राशि को कई छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन में अलग-अलग खातों में भेजा गया है, जिससे रोकना मुश्किल हो जाता है। जांच टीम सभी खातों को फ्रीज करने के लिए बैंकों से संपर्क कर रही है। यह घटना कंपनियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। वित्तीय लेन-देन करने वाले कर्मचारियों को किसी भी मैसेज या कॉल पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें हर बार फोन या व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी चाहिए। कंपनियों को चाहिए कि वे अपने सिस्टम में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करें। इसके अलावा, नियमित रूप से कर्मचारियों को साइबर फ्रॉड के प्रति प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नोएडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान नंबरों से आने वाले व्हाट्सएप मैसेज से सावधान रहें। अगर कोई आपकी निजी जानकारी मांगता है तो तुरंत सावधान हो जाएं। साइबर अपराध के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इस तरह की घटना से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और ऐसे मामलों में कमी आएगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

साइबर ठगी नोएडा व्हाट्सएप फ्रॉड कंपनी निदेशक 18 लाख

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बिहार पुलिस के कुर्की अभियान से हड़कंप, बगहा में 18 अभियुक्तों ने किया सरेंडर - bagaha police drive 18 accused surrender during property attachmentपुलिस मुख्यालय पटना के निर्देश पर बगहा पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष कुर्की-जब्ती अभियान के दौरान 18 फरार अभियुक्तों ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। इस अभियान में कुल 23 कुर्की-जब्ती का निष्पादन किया गया, जिससे अपराधियों में हड़कंप मच गया और पुलिस की कार्रवाई जारी...

Read more »

11 करोड़ के आंगनबाड़ी पोषाहार घोटाले के 18 आरोपी गिरफ्तार, एसीबी ने ​भिजवाया जेल | 18 Accused Arrested In Anganwadi Nutrition Scamआठ साल पुराने मामले में महिला पर्यवेक्षक, एलडीसी, एएओ व संविदाकर्मी को गिरफ्तार कर जोधपुर स्थित एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

Read more »

ओडिशा में IPL सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश; 18 बुकी गिरफ्तार, ₹36 लाख कैश और ₹39 लाख बैंक बैलेंस फ्रीज - odisha police busts ipl betting racket 18 arrested 75 lakh seizedओडिशा पुलिस ने आईपीएल 2026 सीजन के दौरान राज्यव्यापी अभियान चलाकर एक बड़े अवैध सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए, ₹36 लाख नकद और ₹39 लाख बैंक बैलेंस जब्त किया गया।

Read more »

विधान परिषद चुनाव से पहले NDA-महागठबंधन में सीटों की जंग, मांझी-ओवैसी बने गेमचेंजर | Bihar Mlc Election 2026 Nda Rjd Seat Sharing Manjhi Owaisi Pressureबिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर 18 जून को चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है।

Read more »

18 दिन से लापता है रांची की अदिति, ₹1 लाख का इनाम घोषित होने के बाद भी नहीं मिला सुराग - ranchi aditi missing rs 1 lakh reward no clues after 18 daysरांची के सदर इलाके से 9 मई से लापता अदिति का 18 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने उसकी जानकारी देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है और तकनीकी माध्यमों से तलाश जारी है।

Read more »

अरजमगढ़ में आपूर्ति विभाग की छापेमारी में रसोई गैस की अवैध रिफलिंग कारोबार का राजफाश, प्राथमिकी दर्ज - a raid by the supply department in azamgarh exposed the illegal refilling of cooking gas and an fir was registeredआजमगढ़ में आपूर्ति विभाग ने अवैध रसोई गैस रिफिलिंग कारोबार का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 18 सिलेंडर और उपकरण बरामद हुए, आरोपी सुरेंद्र प्रताप के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

Read more »