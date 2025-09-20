साइबर हमले के कारण लंदन, ब्रसेल्स और यूरोपीय हवाई अड्डों पर उड़ानें प्रभावित, यात्रियों को देरी का सामना

लंदन, ब्रसेल्स और अन्य प्रमुख यूरोपीय हवाई अड्डों पर तकनीकी समस्या के कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को देरी हो रही है। कॉलिन्स एयरोस्पेस नामक कंपनी में तकनीकी खराबी को इसका कारण बताया जा रहा है, जो कई एयरलाइंस के चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम का प्रबंधन करती है। हवाई अड्डों ने यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने और यात्रा से पहले अतिरिक्त समय निकालने की सलाह दी है।

लंदन, ब्रसेल्स और यूरोप के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर साइबर हमले के कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते देरी हो रही है। इस समस्या के पीछे कॉलिन्स एयरोस्पेस नामक कंपनी में आई तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है, जो कई एयरलाइंस के चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम का संचालन करती है। इस तकनीकी खराबी के कारण, यात्रियों को चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में देरी का सामना करना पड़ रहा है। हीथ्रो एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वे इस तकनीकी समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की

कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। लंबी दूरी की उड़ानों के लिए प्रस्थान से तीन घंटे पहले और घरेलू उड़ानों के लिए दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की सलाह दी गई है।\एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि चेक-इन क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि यात्रियों की सहायता की जा सके और व्यवधान को कम किया जा सके। हवाई अड्डे पर मौजूद कर्मचारियों को यात्रियों को आ रही कठिनाइयों को कम करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, एयरपोर्ट ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी है। यह घटना दर्शाती है कि हवाई परिवहन प्रणाली साइबर हमलों और तकनीकी विफलताओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। एयरलाइंस और हवाई अड्डे यात्रियों के लिए सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर तकनीकी सुधार और सुरक्षा उपायों पर काम कर रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय संभावित देरी के लिए तैयार रहें और एयरलाइन द्वारा दिए गए अपडेट पर नज़र रखें।\कॉलिन्स एयरोस्पेस, जो दुनिया भर के कई हवाई अड्डों पर कई एयरलाइंस के लिए चेक-इन और बोर्डिंग सिस्टम प्रदान करती है, एक तकनीकी समस्या का सामना कर रही है जिसके कारण प्रस्थान करने वाले यात्रियों को देरी हो सकती है। कंपनी इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति एयरलाइन से जांच लें। हीथ्रो एयरपोर्ट ने इस मामले में यात्रियों से धैर्य रखने का आग्रह किया है और कहा है कि वे समस्या को सुलझाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से एयरलाइन उद्योग में साइबर सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है। हवाई अड्डों और एयरलाइंस को अपनी प्रणालियों को साइबर हमलों से बचाने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और समय पर यात्रा का अनुभव मिल सके। इस घटना के कारण हुई असुविधा के लिए एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स ने यात्रियों से माफी मांगी है और उन्हें जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होने का आश्वासन दिया है। यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले एयरलाइंस की वेबसाइटों और सोशल मीडिया चैनलों पर नवीनतम अपडेट की जांच करते रहने की सलाह दी जाती है





