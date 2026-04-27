साई पल्लवी की कमजोर हिंदी पर सोशल मीडिया पर बवाल, 'रामायण' में सीता के रोल पर उठे सवाल

साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने एक कार्यक्रम में अपनी कमजोर हिंदी के लिए माफी मांगी, जिससे सोशल मीडिया पर उनकी आगामी फिल्म 'रामायण' में सीता के रोल को लेकर बहस छिड़ गई है। जानें पूरा मामला।

साउथ फिल्म ों की लोकप्रिय अभिनेत्री साई पल्लवी जल्द ही आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ फिल्म ' एक दिन ' से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। हालांकि, मुंबई में एक हालिया कार्यक्रम के दौरान हुई एक घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जिससे उनकी आगामी फिल्म ' रामायण ' में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, फिल्म ' एक दिन ' के रिलीज से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में साई पल्लवी अपनी फिल्म की पूरी टीम के साथ मौजूद थीं। जब उनसे बोलने की बारी आई, तो उन्होंने अपनी कमजोर हिंदी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उनकी इस ईमानदारी ने कुछ लोगों का दिल जीता, लेकिन इसने उनकी आगामी फिल्म ' रामायण ' को लेकर प्रशंसकों की चिंता बढ़ा दी है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान साई पल्लवी ने अत्यंत विनम्रता से मंच संभाला। उन्होंने उपस्थित लोगों को पहले ही बता दिया कि उन्हें हिंदी बोलने में काफी कठिनाई होती है और बातचीत के दौरान व्याकरण संबंधी गलतियाँ हो सकती हैं। उन्होंने बड़ी मासूमियत से स्वीकार किया कि वह इस कार्यक्रम में हिंदी में बोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि उन्हें भाषण देना होगा, तो वह कम से कम कुछ हिंदी सीखकर आतीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी से माफी मांगी और अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद, प्रशंसकों और नेटिजन्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना शुरू कर दिया। कई उपयोगकर्ताओं का मानना है कि अगर साई पल्लवी को हिंदी की बुनियादी समझ भी नहीं है, तो वह बॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे संभाल पाएंगी। वहीं, उनके प्रशंसक उनकी सादगी और सच बोलने के अंदाज की सराहना कर रहे हैं। साई पल्लवी की कमजोर हिंदी का सबसे अधिक प्रभाव उनकी आगामी फिल्म ' रामायण ' की चर्चाओं पर पड़ा है। फिल्म में वह सीता का किरदार निभा रही हैं, जिसके संवादों को शुद्ध और प्रभावशाली होने की उम्मीद है। ऐसे में, प्रशंसक अब फिल्म की कास्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियां सामने आई हैं जिनमें फिल्म निर्माताओं पर साई पल्लवी को सीता के रोल के लिए चुनने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोगों ने यह भी कटाक्ष किया कि 4000 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म के लिए कलाकारों का चयन करते समय भाषा का ध्यान नहीं रखा गया। एक यूजर ने लिखा कि नितेश तिवारी ने सीता मां के रोल के लिए साई पल्लवी को क्यों चुना, जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पातीं?

यह एक खराब कास्टिंग है। वहीं, कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं कि 'रामायण' में साई पल्लवी की हिंदी डबिंग इतनी शानदार होगी कि भाषा की कमी फिल्म के अनुभव को खराब न करे। कुल मिलाकर, साई पल्लवी का हिंदी को लेकर माफीनामा उनके बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपनी आगामी फिल्मों में हिंदी भाषा में कैसे सुधार करती हैं और दर्शकों का कैसा प्रतिसाद मिलता है। इस घटना ने बॉलीवुड में भाषा और कास्टिंग को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, और यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी कलाकार की भाषा प्रवीणता उसकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए





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