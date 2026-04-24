साई सुदर्शन के शतक से गुजरात टाइटंस का दबदबा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ साई सुदर्शन ने शानदार शतक लगाकर गुजरात टाइटंस को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।

आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों में अपना तीसरा शतक पूरा किया है और गुजरात को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। 15 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 155 रन है। साई सुदर्शन का फॉर्म आरसीबी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गुजरात टाइटंस को पहला झटका सुयश शर्मा ने दिया, जब उन्होंने शुभमन गिल को पडिक्कल के हाथों कैच आउट कराया। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन उन्होंने साई सुदर्शन के साथ पहले विकेट के लिए 128 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। अब क्रीज पर जोस बटलर आए हैं और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे साई सुदर्शन का साथ देते हुए टीम के स्कोर को और बढ़ाएंगे। 13 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट पर 131 रन है। साई सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ गुजरात को शानदार शुरुआत दिलाते हुए अपना अर्ध शतक पूरा कर लिया था। शुभमन गिल भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे और गुजरात ने आठ ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 78 रन बना लिए थे। पावरप्ले समाप्त होने तक गुजरात ने बिना किसी नुकसान के 57 रन बनाए, जिसमें साई सुदर्शन ने 46 रन और शुभमन गिल ने 9 रन का योगदान दिया। आरसीबी की प्लेइंग इलेवन में विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा और रसिख सलाम डार शामिल हैं। वहीं, गुजरात टाइटंस की प्लेइंग इलेवन में साई सुदर्शन , शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज हैं। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। कप्तान रजत पाटीदार ने बताया कि फिल सॉल्ट चोट के कारण इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे और उनकी जगह जैकब बेथेल को टीम में शामिल किया गया है। गुजरात ने भी दो बदलाव किए हैं, जिसमें जेसन होल्डर को डेब्यू कैप थमाई गई है और मानव सुथार को टीम में जगह मिली है। अब तक के रिकॉर्ड में आरसीबी और गुजरात टाइटंस का आमना-सामना बराबरी का रहा है, दोनों टीमों ने तीन-तीन मैच जीते हैं। गुजरात टाइटंस ने हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत हासिल की थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्हें 99 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा था। आरसीबी इस सीजन में अपने घर पर पहली हार के बाद भी एक मजबूत टीम है और वे इस मैच में जोरदार वापसी करने का लक्ष्य रखेंगे। उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ कमजोर प्रदर्शन से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें अब अधिकतर मैच विरोधी टीम के मैदान पर खेलने हैं। हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं.

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