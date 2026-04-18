साउथ दिल्ली में बाप-बेटे की चाकू से गोदकर हत्या, पुरानी रंजिश बनी वजह; आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में देर रात हुई निर्मम वारदात में पिता-पुत्र की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पुरानी दुश्मनी के शक के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं सुल्तानपुरी जैसी पिछली घटनाओं का भी जिक्र किया गया है।

नई दिल्ली: साउथ दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना में, देर रात पिता-पुत्र की चाकू से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस जघन्य वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में आया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने जांच के बाद बताया कि यह दुखद घटना पिछले विवादों से उपजी पुरानी दुश्मनी का परिणाम है। आरोपी के खिलाफ पीएस सीआर पार्क थाने में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई

है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। वारदात का खुलासा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की रात लगभग 09:30 बजे के करीब सीआर पार्क पुलिस को साकेत स्थित मैक्स अस्पताल से एक सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना में बताया गया कि सीआर पार्क के अलकनंदा स्थित तारा अपार्टमेंट के तीन व्यक्तियों को गंभीर हालत में उनके रिश्तेदारों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद राकेश सूद (62) और उनके बेटे करण सूद (2) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, परिवार के एक अन्य सदस्य, चचेरे भाई राहुल, को चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुरानी रंजिश का परिणाम प्रारंभिक जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस को इस बात की पुष्टि हुई कि तारा अपार्टमेंट में रहने वाले आरोपी असद ने ही पीड़ितों पर यह जानलेवा हमला किया था। इस खुलासे के तुरंत बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी असद को धर दबोचा। यह घटना दिल्ली में कानून-व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े करती है, खासकर जब इसी तरह की एक और घटना राजधानी के सुल्तानपुरी इलाके में सामने आई थी, जहाँ एक नाबालिग लड़के की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस घटना में भी, घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया था। सुल्तानपुरी की घटना का संदर्भ सुल्तानपुरी में हुई हत्या के संबंध में मृतक के भाई मोहित ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि उनका भाई रोहन पहले से ही किसी खास व्यक्ति द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। आरोपी युवक ने इससे पहले भी रोहन पर चाकू से हमला किया था, लेकिन उस वक्त आपसी समझौते के कारण मामला शांत हो गया था और उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। घटना वाले दिन, आरोपी ने रोहन को सुनियोजित तरीके से बुलाया और अपने साथ 3-4 अन्य लड़कों को लेकर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहाँ उस पर बेरहमी से चाकू से हमला कर दिया गया। समझौते के नाम पर टाल दिया गया था मामला स्थानीय निवासी सुनीता नाम की महिला ने भी इस बात की पुष्टि की कि रोहन को पहले भी चाकू से घायल किया गया था। उस वक्त भी मामला आपसी सुलह और समझौते के नाम पर निपटा दिया गया था, जिससे आरोपी को सबक नहीं मिला। सुनीता ने बताया कि रोहन तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और अब उसके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार का यह भी आरोप है कि यह हमला सुनियोजित था और आरोपी पक्ष ने पहले भी इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। यह दुखद है कि पुलिस तक बात पहुंचने के बावजूद उस समय कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिसका परिणाम आज इतना भयावह सामने आया है। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में अपराध की बढ़ती दर और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंताएं जताई हैं।





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