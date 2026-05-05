साउथ फिल्म प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी का सड़क हादसे में निधन, 98 फिल्में बनाई थीं

पाली जिले के रहने वाले प्रसिद्ध साउथ फिल्म प्रोड्यूसर आर.बी. चौधरी का ब्यावर-पिंडवाड़ा फोरलेन पर एक भारी सड़क हादसे में निधन हो गया। उन्होंने तमिल, मलयालम और अन्य भाषाओं में 98 फिल्में बनाई थीं।
राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले प्रसिद्ध साउथ फिल्म प्रोड्यूसर आर. बी. चौधरी का एक भारी सड़क हादसे में निधन हो गया। यह हादसा ब्यावर-पिंडवाड़ा फोरलेन पर झूठा गांव चौराहे के पास मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। आर.
बी. चौधरी अपनी स्कॉर्पियो कार से रायपुर के लीलाम्बा गांव स्थित पिपलिया बेरा में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। अचानक सड़क पर गाय आ जाने से उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने सेफ्टी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में आर. बी.
चौधरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उन्हें एनएचएआई की एंबुलेंस से रायपुर के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल ड्राइवर को जोधपुर रेफर किया गया है। आर. बी.
चौधरी पाली जिले के सोजत रोड के रिसानिया गांव के रहने वाले थे और परिवार के साथ चेन्नई में रहते थे। उनके रिश्तेदार ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव को जयपुर ले जाया जाएगा, जहां से एयर एंबुलेंस से चेन्नई ले जाकर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। आर. बी.
चौधरी तमिलनाडु सीरवी महासभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने साउथ के कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था। उन्होंने 'सुपर गुड फिल्म्स' के बैनर तले तमिल, मलयालम और अन्य भाषाओं में 98 फिल्में बनाई थीं। उनकी 99वीं फिल्म बनकर तैयार थी और 100 फिल्म रिलीज करने का टारगेट था। उनकी प्रमुख फिल्मों में नट्टमई (1994), सूर्यावंशम (1997), थुल्लाधा मनमम थुल्लुम (1999), आनंदम (2001) और जिला (2014) शामिल हैं। इस हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में समाज के लोग अस्पताल की मॉर्च्युरी पहुंचे। आर. बी.
चौधरी के रिश्तेदार वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव को जयपुर ले जाया जाएगा, जहां से एयर एंबुलेंस से चेन्नई ले जाकर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हादसे ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर पैदा कर दी है। आर. बी.
चौधरी के निधन पर कई फिल्मी हस्तियां ने दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी फिल्मों ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया था और उनके काम का प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाल दिया है और लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता महसूस करा दी है
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