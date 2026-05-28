साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है. इनमें से एक हैं श्रीलीला, अदिति, साई पल्लवी, मीनाक्षी चौधरी और ऐश्वर्या लक्ष्मी.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है. इनमें से एक हैं श्रीलीला , जिन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिंग को भी आगे बढ़ाया.

उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री पूरी की और हाल ही में कॉन्वोकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. दूसरी ओर, मशहूर डायरेक्टर एस शंकर की बेटी अदिति ने भी फिल्मों में आने से पहले एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करने के बाद तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. अदिति ने विरुमन से अपने एक्टिंग की शुरुआत की.

नेचुरल एक्टिंग और सिंपल अंदाज के लिए मशहूर साई पल्लवी भी पढ़ाई में भी तेज हैं, उन्होंने जॉर्जिया की टिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से साल 2016 में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी. तमिलनाडु के कोयंबटूर में जन्मीं साई पल्लवी ने स्कूलिंग भारत में की और बाद में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश चली गईं. इसके बाद फिल्म प्रेमम में मलार टीचर के किरदार ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया.

फिल्मों में आने से पहले मीनाक्षी चौधरी डेंटिस्ट बनने की तैयारी कर रही थीं, उन्होंने पंजाब के डेरा बस्सी के नेशनल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से बीडीएस की डिग्री हासिल की थी. मीनाक्षी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि खेलों में भी आगे रही हैं. मलयालम और तमिल फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर ऐश्वर्या लक्ष्मी ने भी फिल्मों में आने से पहले एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी.

उन्होंने एर्नाकुलम के श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मेडिकल की डिग्री ली और वहीं इंटर्नशिप भी की





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

साउथ फिल्म इंडस्ट्री एक्ट्रेसेस मेडिकल की पढ़ाई श्रीलीला अदिति साई पल्लवी मीनाक्षी चौधरी ऐश्वर्या लक्ष्मी

United States Latest News, United States Headlines