साकिब हुसैन: गोपालगंज से हैदराबाद तक, गरीबी से आईपीएल तक का सफर

बिहार के गोपालगंज से निकलकर हैदराबाद में आईपीएल में शानदार डेब्यू करने वाले साकिब हुसैन की कहानी। गरीबी, संघर्ष और कड़ी मेहनत से सफलता की दास्तां, जिसने लाखों युवाओं को प्रेरित किया।

हैदराबाद: बिहार के गोपालगंज से निकलकर हैदराबाद के मैदान पर अपनी रफ्तार का लोहा मनवाने वाले साकिब हुसैन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल ते हुए उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 4 विकेट चटकाकर इतिहास रच दिया। 21 साल का यह अनकैप्ड पेसर अब आईपीएल इतिहास के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गया है जिन्होंने डेब्यू मैच में ही 4 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है।

साकिब का क्रिकेट के शिखर तक पहुंचने का सफर संघर्षों से भरा हुआ रहा। एक समय था जब उनके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। साकिब के पिता एक मजदूर थे और उन्हें बमुश्किल 200-300 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। इतने कम पैसों में परिवार का पेट पालना ही बड़ी चुनौती थी, ऐसे में डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना साकिब के लिए किसी लग्जरी से कम नहीं था। शुरुआत में वह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे लेकिन उनकी गेंदबाजी की रफ्तार ने दोस्तों को प्रभावित किया और उन्होंने साकिब को क्रिकेट की दुनिया में किस्मत आजमाने की सलाह दी।

क्रिकेट की राह पकड़ने के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुईं। साकिब को प्रोफेशनल स्पाइक्स (जूते) की जरूरत थी जिनकी कीमत 10 से 15 हजार रुपये हुआ करती थी। एक मजदूर पिता के लिए यह रकम जुटाना असंभव था। साकिब आज भी याद करते हैं कि कैसे वह जूतों के लिए घर आकर रोने लगे थे। बेटे के आंसू और उसके जुनून को देखकर मां ने अपने गहने बेचने का कड़ा फैसला लिया। उन गहनों से मिले पैसों से साकिब के लिए स्पाइक्स खरीदे गए।

साकिब हुसैन की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 17 साल की उम्र में बिहार के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू किया और अपने दूसरे ही मैच में 4 विकेट झटक लिए। हालांकि, उनका सफर आसान नहीं रहा। 2024 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बावजूद साकिब ने हिम्मत नहीं हारी और 2025-26 की रणजी ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 6 विकेट लेकर अपनी रेड-बॉल क्रिकेट की काबिलियत भी साबित की।

आईपीएल 2026 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने साकिब पर 30 लाख रुपये का दांव लगाया। जब कोच रॉबिन सिंह ने उन्हें उनके चयन की खबर दी तो साकिब को यकीन ही नहीं हुआ कि गरीबी और संघर्ष के दिन अब पीछे छूटने वाले हैं। डेब्यू मैच में साकिब ने अपने साथी प्रफुल्ल हिंगे (4 विकेट) के साथ मिलकर ऐसी गेंदबाजी की कि राजस्थान रॉयल्स का मजबूत बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और हैदराबाद ने 57 रनों से शानदार जीत दर्ज की।

साकिब हुसैन ने अपने शुरुआती संघर्षों और कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की है। गरीबी से निकलकर आईपीएल तक का सफर साकिब के जज्बे और समर्पण को दर्शाता है। उनका यह सफर उन सभी युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणादायक है जो कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। साकिब हुसैन की सफलता इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अभावों में भी प्रतिभा चमक सकती है और सफलता हासिल की जा सकती है। साकिब हुसैन का संघर्ष और सफलता का सफर न केवल उनके लिए बल्कि देश के युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक मिसाल है।





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