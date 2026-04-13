साकेत कोर्ट ने नस्लीय टिप्पणी मामले में आरोपी दंपत्ति को दी जमानत

दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के पड़ोसियों पर नस्लीय टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार दंपत्ति को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के पड़ोसियों पर नस्लीय टिप्पणी मामले में आरोपी दंपत्ति को जमानत दे दी है। अपर सत्र न्यायाधीश समर विशाल सोमवार को आरोपियों हर्ष प्रिय सिंह और रूबी जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। दोनों को 11 मार्च को दी गई 30 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था।
आरोपियों की ओर से वकील अविनाश कुमार, बीपी सिंह और सुमंत बारीक पेश हुए। जमानत की सभी शर्तों का पालन करते हुए उन्होंने अदालत को बताया कि दंपत्ति ने पिछले आदेश में बताई गई जमानत की सभी शर्तों का पालन किया है। उन्होंने मालवीय नगर स्थित अपना घर (जहां घटना हुई थी) खाली कर दिया था और दूसरी जगह पर चले गए थे। वकीलों ने बताया कि उन्होंने जांच अधिकारी को अपना नया पता और संपर्क जानकारी भी दे दी थी।
वकीलों ने न्यायाधीश को यह भी आश्वासन दिया कि रूबी जैन अपनी टीबी की बीमारी के लिए लगातार दवा ले रही हैं, और इसके लिए अस्पताल के दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। इस मामले के कारण दंपत्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी नुकसान हुआ है। दोनों ने इंटरनेट मीडिया पर और व्यक्तिगत रूप से भी, अपने मकान मालिक की मौजूदगी में, पीड़ितों से माफी मांगी थी।
सरकारी वकील लियी नोशी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए जोर देकर कहा कि नस्लवाद की इतनी गंभीर घटनाओं को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि पीड़ितों में से एक को राज्य में चल रही जातीय हिंसा के बीच मणिपुर वापस जाना पड़ा। हो सकता है कि उन्हें कोई शारीरिक चोट न लगी हो, लेकिन उन्हें कई अन्य तरीकों से नुकसान हुआ है और भविष्य के कई अवसरों का भी काफी नुकसान हुआ है। यदि दंपत्ति समाज में सम्मानित हैं और जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, तो उन्हें उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, न कि नस्लीय टिप्पणियां करके अपने पड़ोसियों को अपमानित करना चाहिए। इस मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।
आरोपी दंपत्ति को दिल्ली पुलिस ने 25 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों के बीच विवाद तब शुरू हुआ, जब उन तीन महिलाओं के किराए के घर में एयर कंडीशनर स्थापित करते समय निकला मलबा नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाले दंपत्ति के घर में गिर गया। घटना 20 फरवरी को हुई थी।
इस मामले में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जमानत देना केवल एक प्रारंभिक चरण है, और अदालत मामले के गुणों की पूरी जांच करेगी। अदालत पीड़ितों और समाज पर इस घटना के संभावित प्रभाव पर भी विचार करेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में कई जटिल पहलू हैं, जिनमें नस्लीय पूर्वाग्रह और सामाजिक न्याय शामिल हैं। मामले के नतीजे पर इन सभी कारकों का प्रभाव पड़ेगा। अदालत मामले की सुनवाई जारी रखेगी, और उम्मीद है कि जल्द ही अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
इसके अलावा, अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि इस मामले में पीड़ितों को हुई क्षति को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। अदालत ने इस मामले में शामिल सभी पक्षों से सहयोग करने और न्याय की प्रक्रिया का सम्मान करने का भी आग्रह किया। यह मामला समाज में नस्लवाद और भेदभाव से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है। अदालतों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन समस्याओं का समाधान करने और सभी नागरिकों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
यह एक जटिल मामला है जिसमें कई जटिलताएं शामिल हैं, जैसे कि नस्लीय पूर्वाग्रह और सामाजिक न्याय। अदालत इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेगी, और इसका अंतिम परिणाम पीड़ितों और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और पीड़ित न्याय प्राप्त करेंगे। इस मामले में न्याय की प्रक्रिया का सम्मान करना और सभी पक्षों से सहयोग करना महत्वपूर्ण है।
यह मामला एक महत्वपूर्ण सबक है कि हमें नस्लवाद और भेदभाव को अस्वीकार करना चाहिए और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करना चाहिए। इस घटना के बाद, सरकार और समाज को नस्लवाद के खिलाफ लड़ने और पीड़ितों को समर्थन देने के लिए और कदम उठाने चाहिए। इस मामले की निगरानी की जानी चाहिए और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जो हमारे समाज में नस्लवाद के मुद्दों को उजागर करता है। हमें इस तरह की घटनाओं को रोकने और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
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