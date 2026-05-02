सागर में गर्मी से राहत, हवाओं के साथ बारिश ने बदला मौसम

सागर जिले में भीषण गर्मी के बाद मौसम में परिवर्तन हुआ है। हवाओं के साथ हल्की बारिश ने लोगों को राहत प्रदान की है। अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहने की संभावना है।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में भीषण गर्मी के बाद मौसम में परिवर्तन हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जहाँ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, वहीं अब हवाओं के साथ हल्की बारिश ने लोगों को कुछ राहत प्रदान की है। शनिवार को सुबह मौसम साफ था और तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर होते ही आसमान में बादल छाने लगे और हवाओं का रुख बदल गया। पथरिया, बम्होरी तिगड्‌डा और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी ठंडक मिली। वर्तमान में, सागर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन और हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से सागर सहित पूरे प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहने की संभावना है। मई महीने में आमतौर पर भीषण गर्मी का प्रकोप रहता है, लेकिन इस बार मई की शुरुआत में ही आंधी- बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सागर में गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था, जहाँ इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद मौसम में बदलाव आया और तापमान में गिरावट आई, जो अब 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सुबह 9 बजे से ही धूप की तपिश महसूस होने लगती है और दिन चढ़ने के साथ-साथ गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के समय गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन शाम को बादल छाने से कुछ राहत मिल रही है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मौसम का प्रभाव देखा जा रहा है। भोपाल में बारिश हुई है, वहीं बालाघाट में पेड़ गिरने से वाहनों को नुकसान पहुंचा है। गोरखपुर में दोपहर में तेज धूप के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के जालौर जिले में अप्रैल महीने का तापमान पिछले 4 वर्षों में सबसे कम दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में मौसम का हाल बदला हुआ है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्मी के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से, बुजुर्गों और बच्चों को धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। मौसम में हो रहे बदलाव से कृषि गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस पर मौसम विभाग लगातार निगरानी रख रहा है और लोगों को अपडेट जानकारी प्रदान कर रहा है.

मध्य प्रदेश के सागर जिले में भीषण गर्मी के बाद मौसम में परिवर्तन हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जहाँ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, वहीं अब हवाओं के साथ हल्की बारिश ने लोगों को कुछ राहत प्रदान की है। शनिवार को सुबह मौसम साफ था और तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर होते ही आसमान में बादल छाने लगे और हवाओं का रुख बदल गया। पथरिया, बम्होरी तिगड्‌डा और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी ठंडक मिली। वर्तमान में, सागर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन और हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से सागर सहित पूरे प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहने की संभावना है। मई महीने में आमतौर पर भीषण गर्मी का प्रकोप रहता है, लेकिन इस बार मई की शुरुआत में ही आंधी-बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सागर में गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था, जहाँ इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद मौसम में बदलाव आया और तापमान में गिरावट आई, जो अब 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सुबह 9 बजे से ही धूप की तपिश महसूस होने लगती है और दिन चढ़ने के साथ-साथ गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के समय गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन शाम को बादल छाने से कुछ राहत मिल रही है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मौसम का प्रभाव देखा जा रहा है। भोपाल में बारिश हुई है, वहीं बालाघाट में पेड़ गिरने से वाहनों को नुकसान पहुंचा है। गोरखपुर में दोपहर में तेज धूप के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के जालौर जिले में अप्रैल महीने का तापमान पिछले 4 वर्षों में सबसे कम दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में मौसम का हाल बदला हुआ है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्मी के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से, बुजुर्गों और बच्चों को धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। मौसम में हो रहे बदलाव से कृषि गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस पर मौसम विभाग लगातार निगरानी रख रहा है और लोगों को अपडेट जानकारी प्रदान कर रहा है





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