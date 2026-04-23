साड़ी कैंसर: जानिए क्या है यह, कैसे बचें और शुरुआती लक्षण क्या हैं

साड़ी पहनने वाली महिलाओं में कमर पर होने वाले एक दुर्लभ त्वचा कैंसर के बारे में जानकारी। इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय बताए गए हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप दिन भर साड़ी पहनने के बाद अपनी कमर पर पेटीकोट के नाड़े का गहरा, छिला हुआ निशान पाते हैं?

यदि ऐसा है, तो इसे केवल एक सामान्य बात समझकर अनदेखा न करें। हाल के समय में, इससे जुड़ा एक डरावना शब्द अक्सर सुनने को मिल रहा है, जिसे साड़ी कैंसर कहा जाता है। हालांकि, यह सुनकर ऐसा लग सकता है कि साड़ी पहनने से कैंसर हो रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। यह साड़ी पहनने से नहीं, बल्कि उसे बांधने के गलत तरीके और लंबे समय तक की लापरवाही से जुड़ा है। आइए डॉ. सफलता बाघमर (सीनियर कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद) से जानें कि साड़ी कैंसर कैसे होता है और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। साड़ी कैंसर क्या है?

चिकित्सा भाषा में इसे क्युटेनियस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। यह एक प्रकार का त्वचा कैंसर है जो कमर की त्वचा पर लगातार घर्षण और जलन के कारण होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन त्वचा कैंसर और विशेष रूप से साड़ी कैंसर के मामले बहुत कम हैं। इसके मुख्य कारण यह है कि यह कैंसर रातों-रात नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे दशकों की लापरवाही छिपी होती है। लगातार छिलना - पेटीकोट की डोरी को कमर पर एक ही जगह बहुत कसकर बांधने से वहां की त्वचा पर लगातार दबाव पड़ता है। गर्मी और नमी - भारत की गर्म और उमस भरी जलवायु में डोरी वाली जगह पर पसीना जमा होता रहता है। नमी और घर्षण मिलकर त्वचा में लगातार सूजन पैदा करते हैं। साफ-सफाई की कमी - पसीने और गंदगी के कारण उस हिस्से पर फंगल इन्फेक्शन या घाव हो सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने पर स्थिति गंभीर हो जाती है। किन लोगों को ज्यादा खतरा है?

वे महिलाएं जो सालों से बहुत टाइट पेटीकोट की डोरी बांध रही हैं, उनमें साड़ी कैंसर का खतरा अधिक रहता है। साथ ही, स्वच्छता बनाए रखने में विफल रहने और पेटीकोट बांधने वाले हिस्से में बहुत पसीना आने के कारण भी खतरा बढ़ता है। इसकी पहचान शुरुआत में मुश्किल क्यों है?

साड़ी कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि शुरुआती चरण में केवल खुजली, त्वचा का काला पड़ना या पपड़ी जमना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। महिलाएं अक्सर इसे सामान्य बेल्ट मार्क या रैशेज समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। यह समस्या दशकों की रगड़ के बाद धीरे-धीरे विकसित होती है, इसलिए शुरुआत में कोई दर्द नहीं होता। एक और कारण यह है कि कमर के हिस्से पर होने के कारण कई महिलाएं डॉक्टर को दिखाने में संकोच करती हैं, जिससे इन्फेक्शन बढ़कर न ठीक होने वाले अल्सर का रूप ले लेता है। शुरुआती लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए: कमर की रेखा पर लगातार खुजली या जलन, त्वचा का मोटा होना या रंग का गहरा काला पड़ना, ऐसा घाव जो लंबे समय तक मरहम लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, घाव से बदबूदार डिस्चार्ज या खून आना। साड़ी कैंसर से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं?

साड़ी कैंसर से बचना बेहद आसान है। इसके लिए आपको साड़ी पहनना छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटे-मोटे बदलाव करने होंगे। पेटीकोट की डोरी ढीली रखें - डोरी को इतना कसकर न बांधें कि वह त्वचा में धंस जाए। गांठ की जगह बदलें - हर दिन डोरी की गांठ को एक ही जगह बांधने के बजाय उसकी जगह बदलते रहें। ब्रॉड बेल्ट या इलास्टिक - डोरी वाले पेटीकोट के बजाय चौड़े बेल्ट या इलास्टिक वाले पेटीकोट का इस्तेमाल करें, जिससे दबाव एक जगह न हो। कपड़े का चुनाव - सूती कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करें जो पसीना सोख सकें और त्वचा को सांस लेने दें। स्वच्छता - कमर के उस हिस्से को साफ और सूखा रखें





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