साड़ी विवाद: निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच नया टकराव

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के बीच बांग्लादेशी साड़ी को लेकर ट्विटर पर तीखी बहस हुई। महुआ मोइत्रा के आरोपों के जवाब में निशिकांत दुबे ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के बीच एक नया विवाद सामने आया है। यह विवाद किसी राजनीति क मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि बांग्लादेशी साड़ियों को लेकर है। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब दिया है, जो उनकी पत्नी की साड़ी से संबंधित था। महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के सांसद उन्हें और उनके समर्थकों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहते हैं, जबकि उनकी पत्नियाँ बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान 'असली ढाकाई जामदानी ' साड़ियों के बारे में जानकारी जुटाती हैं। उन्होंने इसे भाजपा का दोहरा चरित्र बताया। इस आरोप के जवाब में निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के ट्वीट पर गंभीरता से विचार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिनाकी मिश्रा उनके पुराने दोस्त हैं और इसलिए महुआ मोइत्रा उनकी भाभी लगती हैं। दुबे ने महुआ मोइत्रा को सलाह दी कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद, उन्होंने बांग्लादेश के राजदूत से अनुरोध किया है कि ढाका में महुआ मोइत्रा के लिए एक विशेष जमदानी साड़ी का शोरूम या बुनकर केंद्र खोला जाए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि इससे किसी को भी साड़ियों के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि महुआ मोइत्रा सीधे अपने स्टोर से साड़ियाँ खरीद सकती हैं। यह विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है और दोनों सांसदों के समर्थकों के बीच बहस छिड़ गई है। इस घटना ने राजनीति क गलियारों में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि यह एक असामान्य और अप्रत्याशित विवाद है। महुआ मोइत्रा एक जानी-मानी राजनीति ज्ञ और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। वह पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में कृष्णानगर सीट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले, वह 2016 से 2019 तक करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य थीं। महुआ मोइत्रा संसद में अपने तीखे और जोशीले भाषणों के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरती हैं और विपक्ष की आवाज बुलंद करती हैं। निशिकांत दुबे भी भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता हैं और अक्सर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। इस विवाद ने दोनों सांसदों के बीच पहले से मौजूद राजनीति क मतभेदों को और बढ़ा दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद आगे कैसे बढ़ता है और इसका राजनीति क प्रभाव क्या होता है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा पैदा कर दी है, जहाँ लोग दोनों सांसदों के विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के बीच एक नया विवाद सामने आया है। यह विवाद किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि बांग्लादेशी साड़ियों को लेकर है। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब दिया है, जो उनकी पत्नी की साड़ी से संबंधित था। महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के सांसद उन्हें और उनके समर्थकों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहते हैं, जबकि उनकी पत्नियाँ बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान 'असली ढाकाई जामदानी' साड़ियों के बारे में जानकारी जुटाती हैं। उन्होंने इसे भाजपा का दोहरा चरित्र बताया। इस आरोप के जवाब में निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के ट्वीट पर गंभीरता से विचार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिनाकी मिश्रा उनके पुराने दोस्त हैं और इसलिए महुआ मोइत्रा उनकी भाभी लगती हैं। दुबे ने महुआ मोइत्रा को सलाह दी कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद, उन्होंने बांग्लादेश के राजदूत से अनुरोध किया है कि ढाका में महुआ मोइत्रा के लिए एक विशेष जमदानी साड़ी का शोरूम या बुनकर केंद्र खोला जाए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि इससे किसी को भी साड़ियों के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि महुआ मोइत्रा सीधे अपने स्टोर से साड़ियाँ खरीद सकती हैं। यह विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है और दोनों सांसदों के समर्थकों के बीच बहस छिड़ गई है। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि यह एक असामान्य और अप्रत्याशित विवाद है। महुआ मोइत्रा एक जानी-मानी राजनीतिज्ञ और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। वह पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में कृष्णानगर सीट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले, वह 2016 से 2019 तक करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य थीं। महुआ मोइत्रा संसद में अपने तीखे और जोशीले भाषणों के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरती हैं और विपक्ष की आवाज बुलंद करती हैं। निशिकांत दुबे भी भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता हैं और अक्सर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। इस विवाद ने दोनों सांसदों के बीच पहले से मौजूद राजनीतिक मतभेदों को और बढ़ा दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद आगे कैसे बढ़ता है और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होता है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा पैदा कर दी है, जहाँ लोग दोनों सांसदों के विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं





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