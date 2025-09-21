Head Topics

ज्योतिष आणि भविष्य समाचार

साप्ताहिक राशीभविष्य: नवरात्रीत धनलाभ आणि बदलांचे संकेत
या आठवड्यात, चंद्र-मंगळाच्या शुभ योगामुळे काही राशींना धनलाभ आणि प्रगतीची संधी आहे, तर काहींना आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. मेष ते मीन राशींपर्यंतचा साप्ताहिक राशीभविष्य, ज्योतिषीय मार्गदर्शन आणि उपाय.

साप्ताहिक राशि फल : नवरात्र ोत्सवात धनलक्ष्मी योग! 'या' राशींवर देवीची कृपा; तर 'या' लोकांना मिळणार एकामागोमाग मोठा धक्का\सप्टेंबर महिन्याचा शेवटचा आठवडा नवरात्र ोत्सवाने सुरू होत आहे. यंदा देवी हत्तीवर स्वार होऊन येत आहे, जे शुभ संकेत आहे. वैदिक ज्योतिष शास्त्रानुसार, या आठवड्यात चंद्र आणि मंगळाच्या संयोगाने अतिशय शुभ योग जुळून आला आहे. हा शुभ योग काही राशींसाठी भाग्यशाली ठरेल, कामात प्रगती आणि आर्थिक समृद्धी घेऊन येईल. तर, काही राशींसाठी चंद्र-मंगळाचा योग कठीण परिस्थिती निर्माण करू शकतो.

ज्योतिष तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून जाणून घेऊया, मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा कसा असेल.\मेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. कामात प्रगती होईल, तरुणांच्या मदतीने प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतील. आर्थिक दृष्ट्या आठवडा फायदेशीर राहील, गुंतवणुकीतून लाभ संभवतो. व्यावसायिक सहली यशस्वी होतील, कुटुंबात धार्मिक कार्यक्रम होतील. प्रेम संबंधात जवळीक वाढेल. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळतील. प्रवासात एखाद्या महिलेचा पाठिंबा मिळेल, पण आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. आठवड्याच्या शेवटी मान-सन्मान वाढेल, विरोधक तुमच्या बुद्धिमत्तेने प्रभावित होतील. वृषभ राशीच्या लोकांसाठी, आर्थिक बाबींमध्ये चांगली बातमी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी काही चिंता असू शकते, पण धैर्याने यश मिळू शकते. संपत्ती वाढीची संधी मिळेल, व्यावसायिक सहलीतून सकारात्मक परिणाम मिळतील. एखाद्या वृद्धाच्या मदतीने यश मिळेल, कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. मिथुन राशीच्या लोकांसाठी, कामात प्रगती होईल, तरुणांच्या मदतीने कामे पूर्ण होतील. या आठवड्यात सर्व प्रकल्प यशस्वी होतील, ज्यामुळे आनंद मिळेल. आर्थिक बाबींमध्ये संयम ठेवावा लागेल, विचारपूर्वक केलेली गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते. कामाशी संबंधित सहली यशस्वी होतील, प्रवासात महिलेची मदत मिळेल. कुटुंबातील समस्या चर्चेतून सोडवा. \कर्क राशीच्या लोकांसाठी, या आठवड्यात नशिबाची साथ मिळेल, करिअरमध्ये प्रगतीचे मार्ग मोकळे होतील. कामाशी संबंधित प्रवास टाळणे चांगले राहील. आर्थिक बाबींमध्ये निष्काळजीपणा टाळा, खर्च वाढू शकतो. सिंह राशीच्या लोकांसाठी, हा आठवडा अनुकूल राहील. प्रेम वाढेल, जोडीदारासोबत फिरायला जाण्याचा विचार कराल. कामात प्रगती मिळेल, महिलेच्या मदतीने कामे पूर्ण होतील. कन्या राशीच्या लोकांसाठी, या आठवड्यात उत्साहाने भरलेले राहाल, यश मिळेल. आर्थिक प्रगती होईल, गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळेल. भागीदारीतील प्रवास यशस्वी होतील, पण मन एखाद्या गोष्टीमुळे अस्वस्थ राहील. तूळ राशीच्या लोकांसाठी, प्रेम जीवन हळू हळू सुधारेल, प्रेमसंबंध दृढ होतील. आर्थिक दृष्ट्या आठवडा चांगला राहील, प्रगती होईल. भागीदारीतील गुंतवणुकीतून शुभ परिणाम मिळतील, प्रवासातून मध्यम यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय फायदेशीर ठरतील. वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी, कामाच्या ठिकाणी संवादाने परिस्थिती हाताळा. आठवड्याच्या शेवटी अडचणी येण्याची शक्यता आहे. धनु राशीच्या लोकांसाठी, घरात आनंदी वातावरण राहील, प्रेम वाढेल. आर्थिक बाबींमध्ये निष्काळजीपणा टाळा. विचारपूर्वक केलेल्या कामातून यश मिळेल. मकर राशीच्या लोकांसाठी, जीवनात आनंद आणि समृद्धीच्या संधी मिळतील. कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवाल, कामासाठी नवीन ठिकाणी जाण्याचा विचार कराल. कुंभ राशीच्या लोकांसाठी, प्रवासात मन आनंदी राहील, सकारात्मक परिणाम अनुभवाल. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती सुधारेल, प्रकल्प यशस्वी होतील, प्रेम जीवन मजबूत होईल. मीन राशीच्या लोकांसाठी, हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या चांगला राहील. ज्येष्ठ व्यक्तीच्या मदतीने आर्थिक लाभ मिळतील, उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उघडतील. अनुभवी आणि प्रसिद्ध व्यक्तीकडून मदत मिळेल

