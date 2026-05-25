यह हफ्ता आपके कामकाज की जिम्मेदारियों, धन के प्रबंधन, संवाद और भविष्य की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कराने वाला रहेगा। 25 मई को चंद्रदेव कन्या राशि में अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जिससे लोग करियर और आर्थिक मामलों में ज्यादा प्रैक्टिकल और सावधान नजर आएंगे। 27 मई की शाम से चंद्रदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे टीम वर्क, नेटवर्किंग, क्लाइंट्स से बातचीत और बिजनेस पार्टनरशिप में सुधार होगा। 29 मई को बुधदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो बिजनेस डील्स, प्रेजेंटेशन्स और फाइनेंशियल डिसीजंस में बहुत क्लेरिटी लेकर आने वाले हैं।

साप्ताहिक आर्थिक राशिफल , 25 से 31 मई 2026 : वृषभ, मिथुन और कन्या राशि वालों को मिलेगा करियर में बड़ा उछाल, पढ़ें बाकी राशियों का हाल इस हफ्ते कामकाज की व्यस्तता और आर्थिक चिंताएं आपका दिमाग थोड़ा बिजी रख सकती हैं। कुछ लोग बजट बनाने, बिजनेस ग्रोथ या करियर बदलने पर ध्यान देंगे, तो कुछ लोग ऑफिस के काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बिठाने में समय बिताएंगे। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि के चंद्रदेव आपको अनुशासन और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे। यह पेंडिंग काम निपटाने और प्राथमिकताओं को तय करने का सबसे सही समय है। हफ्ते के बीच में तुला राशि के चंद्रदेव प्रोफेशनल रिश्तों और आपसी तालमेल को बेहतर बनाएंगे। 29 मई को बुधदेव का मिथुन राशि में आना इंटरव्यू, मीटिंग्स, मार्केटिंग, राइटिंग और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप डेडलाइंस और अधूरे कामों में काफी बिजी रहने वाले हैं। 25 मई से कन्या राशि के चंद्रदेव आपके डेली रूटीन को व्यवस्थित और प्रैक्टिकल बनाने में मदद करेंगे। आपकी राशि में बैठे मंगलदेव कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ाएंगे, जिससे आप कार्यस्थल पर लीडरशिप दिखाने के लिए तैयार रहेंगे। 27 मई की शाम के बाद तुला राशि के चंद्रदेव टीम वर्क और मीटिंग्स के अच्छे नतीजे दिलाएंगे। 29 मई को बुधदेव का मिथुन राशि में जाना सेल्स, राइटिंग और मार्केटिंग के काम को सफल बनाएगा। यह सप्ताह व्यावहारिक सोच और धैर्य के दम पर करियर और फाइनेंस में ग्रोथ लेकर आने वाला है। 25 मई से कन्या राशि के चंद्रदेव आपके डिसीजन मेकिंग पावर और वर्क परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर देंगे। मीडिया, टीचिंग, मैनेजमेंट या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छा सपोर्ट और तारीफ मिलेगी। आपकी राशि में सूर्यदेव लॉन्ग-टर्म गोल्स पर फोकस बनाए रखेंगे। 29 मई को बुधदेव का मिथुन राशि में जाना धन लाभ की चर्चाओं और फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करेगा। शुक्रदेव और गुरुदेव की युति से कमाई के नए सोर्स बन सकते हैं। इस हफ्ते नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के जरिए करियर में बेहतरीन मौके मिलेंगे। 25 मई से कन्या राशि के चंद्रदेव पेंडिंग काम और घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान ले जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा तनाव हो सकता है। लेकिन 27 मई की शाम के बाद जब चंद्रदेव तुला राशि में आकर टीम वर्क और क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे। 29 मई को आपकी राशि में बुधदेव स्पीकिंग स्किल्स और निर्णय लेने की क्षमता को बहुत मजबूत कर देगा। राइटिंग, बिजनेस, एजुकेशन और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए यह समय जबरदस्त है। वीकेंड पर वृश्चिक राशि के चंद्रदेव के कारण तनाव में आकर पैसे खर्च करने से बचें। यह हफ्ता पैसों और कामकाज के मामलों में प्रैक्टिकल प्रोग्रेस लाएगा। 25 मई से कन्या के चंद्रदेव प्लानिंग और टीम वर्क को बेहतर बनाएंगे। मीटिंग्स सफल रहेंगी। मेष राशि के मंगलदेव वर्क प्रेशर बढ़ा सकते हैं, इसलिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। 27 मई की शाम के बाद तुला राशि के चंद्रदेव दफ्तर के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियों पर भी फोकस बढ़ाएंगे। 29 मई को बुधदेव का मिथुन राशि में जाना रिसर्च और पर्दे के पीछे रहकर किए जाने वाले कामों में सफलता देगा। वीकेंड पर आपका टैलेंट कमाई बढ़ा सकता है। इस सप्ताह पूरा फोकस करियर ग्रोथ और सेविंग्स पर रहेगा। 25 मई से कन्या राशि के चंद्रदेव बजट बनाने और भविष्य की स्थिरता के लिए प्रैक्टिकल होकर सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। वृषभ राशि के सूर्यदेव काम से आपको समाज में पहचान दिलाएंगे। 27 मई की शाम के बाद सहकर्मियों और क्लाइंट्स के साथ आपका तालमेल और मजबूत होगा। 29 मई को बुधदेव का मिथुन राशि में जाना नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और टीम वर्क में मदद करेगा। वीकेंड पर अस्थाई सुख-सुविधाओं के लिए अपनी जेब खाली करने से बचें। 25 मई से आपकी ही राशि में चंद्रदेव का आना आत्मविश्वास, फोकस और व्यावहारिक सोच को बढ़ा देगा। कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। वृषभ राशि के सूर्यदेव के प्रभाव से अनुभवी लोगों का सही मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे। 27 मई की शाम के बाद आपका ध्यान बचत और पारिवारिक खर्चों पर जाएगा। 29 मई को बुधदेव का मिथुन राशि में प्रवेश करना करियर , नौकरी की चर्चाओं और प्रेजेंटेशन्स के लिए शुभ रहेगा। वीकेंड पर आपके प्रैक्टिकल फाइनेंशियल डिसीजंस आपके मानसिक तनाव को चुटकियों में कम कर देंगे.

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