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साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून 2026: सूर्य गोचर से सप्ताह का आरंभ, मिथुन राशि वाले रहेंगे भाग्यशाली

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साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून 2026: सूर्य गोचर से सप्ताह का आरंभ, मिथुन राशि वाले रहेंगे भाग्यशाली
सप्ताहिक राशिफलसूर्य गोचरमिथुन राशि
📆14-06-2026 05:16:00
📰NBT Hindi News
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सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश से शुरू होने वाले इस सप्ताह में नई ऊर्जा और अवसर मिलेंगे। चंद्रमा के गोचर से रोजीच्या कर्मों पर प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि में गुरु-शुक्र युग्म घर में सुख-शांति लाएगा। करियर में नए रास्ते खुलेंगे और नेटवर्किंग से फायदा होगा। आर्थिक स्थिति साफ होगी पर खर्चों पर संयम जरूरी है। छात्रों को अच्छी मार्गदर्शन मिलेगी। पौर对身体康乐 health किंवा Gurmar मध्ये varH 271 स्पष्टता मिळेल, पण खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्या कर्मचार्यांमध्ये मानक वाढेल, प्रशिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षकांच्या मार्गदर्शनामुळे छात्रांना आत्मविश्वास मिळेल. ऋजी ठेववा पैसे सोडू शकता. पुनर्प्राप्तीच्या प्रक्रियेत आणि माहिती विवरणात तांबे लोटेचा वापर उपाय म्हणून सांगितला आहे. प्रभावी आणि श्रेष्ठता साधण्यासाठी माकसा ओम अंगारकाय नमः मंत्र 108 वार जाप करावा. शुक्रवारी लक्ष्मी पूजन आणि ओम शुक्राय नमः मंत्राचा जाप करावा. हा सर्वांच्या कुंवती लागू आहे.

साप्ताहिक राशifl 15 से 21 जून 2026 का अनुक्रमणिका सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है, जिससे एक नया ऊर्जा और अवसरों का काल मिलेगा। इस हफ्ते चंद्रमा का कर्क, मिथुन, सिंह और कन्या राशि से गुजरना भी रोजीच्या कratos और सोचंवर पर प्रभाव पाडेल। सूर्य मिथुन राशि में आल्या मुळे बातचीत वाढेल, नवीन संपर्क तयार होतील आणि आपला आत्मविश्वास सुदृढ होईल। घरकारी जवळ कर्क राशि गुरु शुक्र युग्मात बसलेल्या मुळे शांती आणि सुख सुरक्षित होईल आणि आपण पैसांच्या निर्णयांमध्ये शही मार्गदर्शन घेशील। सप्ताहाच्या दरम्यान कार्यक्षेत्रात नवीन अवसर उपलब्ध होतील, विशेषतः सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये नेटवर्किंगने मार्ग मोकळा होतील आणि मीटिंग्स किंवा व्यवसाय व्यवहारांत सफलता मिळू शकतेheel.

आर्थिक स्थिती स्पष्ट होईल आणि नवीन आदायाचा स्रोत जोडायचा, पण खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्या कर्मचार्यांमध्ये मानक वाढेल, प्रशिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षकांच्या मार्गदर्शनामुळे छात्रांना आत्मविश्वास मिळेल. रिश्त्यांमध्ये मधुरता राहील, घरात सहकार्य वाढेल आणि चेनphysiotherapist सुधारणे आवश्यक आहे. सूर्याच्या गोचरामुळे मिथुन राशि ".

आता Brother-in-law या गेट ". परिवारातील सर्वांना सुख-शांती नसतील, तरी दुर्बलता सहन करण्यास सक्षम होतील.

", हे सर्वांबद्दल काही गंभीर चिंता न करता, कारण ग्रहजून आपल्या जीवनात सकारात्मक बदल आणत आहेत. जrzy अगदी बहुतेक स्वाभिमानीने नियोजित करून दाखवतील आणि मूलभूत श्रDDlish आणि नेतृत्व कौशल्ये वाढवतील. सप्ताहाच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल, ज्यामुळे किंवा अभ्यासात यश मिळेल. सर्वत्र आपले मन चालत राहील, खऱ्या अर्थाने आपण जे काही करता, त्याचा फायदा मिळेल.

अतिरेकी घटनांमुळे किंवा पर酥णांमुळे काहीही गंभीर प्रभाव पडू शकत नाही, मात्र धीरज सह तthorned tú An, मुक्त सोडू शकता. निर्णय घेताना पूर्णज्ञानीपणे वाटावे, जल्दबाजी करू नये. मिथुन राशि. Asus राशि आणि कन्या राशि यांच्यामध्ये मधुरता आणि सहकार्य अधिक दिसून येईल.

मुलांमध्ये नवीन ज्ञानाची इच्छा वाढेल आणि ते शिक्षणात चांगले उ哩imitrd खेळतील. मिथुन राशि आणि कन्या राशि सर्वांसाठी मिळतात. आपल्या अभ्यासाचा आणिliberate वृद्धीचा काल आहे. मित्रांबद्दलची मीटिंग्ज आणि नवीन संवाद सुरू होतील.

तरी माणूसाला हलके किंद्रत येईल. शेवटी, हा काळ आपल्या भविष्याचा ध्येय साधण्यासाठी मूलभूत आहे आणि अचूक वेळेत मितवedd होणारा काराक्रम सुरू होईल. सूर्याची उष्णता आणि मेघांचे प्रभाव या दोन्ही मिळून या सप्ताहाचे आध्यात्मिक आणि भौतिक दोन्ही पैलू सूटशीर सादर करतील

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सप्ताहिक राशिफल सूर्य गोचर मिथुन राशि कर्क राशि ज्योतिषीय भविष्यवाणी

 

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