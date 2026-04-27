साबरमती नदी पर बुलेट ट्रेन परियोजना का पुल निर्माण जारी

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के तहत साबरमती नदी पर 36 मीटर ऊंचे पुल का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। 480 मीटर लंबा यह पुल पश्चिमी रेलवे की अहमदाबाद-दिल्ली मुख्य लाइन के समानांतर बनाया जा रहा है।

अहमदाबाद, 27 अप्रैल। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना, जिसे आमतौर पर बुलेट ट्रेन परियोजना के नाम से जाना जाता है, में साबरमती नदी पर एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। यह पुल 36 मीटर की ऊंचाई पर बनेगा और परियोजना के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने इस प्रगति की जानकारी दी है। यह पुल लगभग 480 मीटर लंबा होगा, जो इसे एक 12 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा बना देगा। यह पश्चिमी रेलवे की अहमदाबाद-दिल्ली मुख्य लाइन के समानांतर बनाया जा रहा है, जिससे मौजूदा रेल नेटवर्क पर कोई व्यवधान नहीं आएगा। प्रस्तावित साबरमती और अहमदाबाद हाई-स्पीड रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित यह पुल, दोनों स्टेशनों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साबरमती स्टेशन से इसकी दूरी लगभग एक किलोमीटर और अहमदाबाद स्टेशन से लगभग चार किलोमीटर होगी। पुल के निर्माण में आठ गोलाकार खंभे (पिलर) का उपयोग किया जा रहा है, जिनका व्यास 6 से 6.

5 मीटर के बीच है। इन खंभों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से चार खंभे नदी तल में स्थापित किए गए हैं, दो नदी के किनारों पर और दो नदी के किनारों से बाहर बनाए गए हैं। खंभों की ऊंचाई लगभग 31 से 34 मीटर के बीच है, जो पुल की समग्र ऊंचाई में योगदान करते हैं। पुल का डिज़ाइन नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किए बिना, जलमार्ग को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। पुल में 76 मीटर के पांच स्पैन और 50 मीटर के दो स्पैन होंगे। प्रत्येक स्पैन का निर्माण मौके पर ही ढाले गए 23 खंडों का उपयोग करके किया जा रहा है, जिससे निर्माण प्रक्रिया में दक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। इस परियोजना में संतुलित कैंटिलीवर विधि का उपयोग किया गया है, जो नदियों पर लंबे पुलों के निर्माण के लिए एक उपयुक्त और आधुनिक तकनीक है। यह विधि संरचना के नीचे चबूतरे (सपोर्ट) की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे निर्माण प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। खंडों को क्रमिक रूप से जोड़ा जाता है और पोस्ट-टेंशनिंग तकनीक (कंक्रीट तकनीक) का उपयोग करके एक सतत डेक बनाया जाता है, जो पुल को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। अधिकारियों ने बताया कि पुल की नींव और आधारभूत संरचना का काम पूरा हो चुका है, जो निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 76 मीटर के तीन स्पैन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष ऊपरी संरचना पर पियर हेड का निर्माण और खंडों की ढलाई का कार्य जारी है। निर्माण कार्य के दौरान साबरमती नदी में निर्बाध जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। अस्थायी तटबंधों पर ह्यूमे पाइप पुलिया लगाई गई हैं, जिससे पानी का प्रवाह बना रहता है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक जल निकासी चैनल को बनाए रखा गया है ताकि नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो। लगभग 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में कई नदी पारगमन और जटिल संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें से कई पुल पहले ही पूरे हो चुके हैं। नर्मदा और ताप्ती जैसी प्रमुख नदियों पर बने पुलों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। आधिकारिक अपडेट के अनुसार, कॉरिडोर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सैकड़ों किलोमीटर के वायडक्ट और पियर का काम पूरा हो चुका है, और स्टेशनों, डिपो और पुल स्थलों पर निर्माण कार्य साथ-साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह परियोजना भारत में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के परिवहन बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इस परियोजना के पूरा होने से मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के निर्माण में नवीनतम तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले मानकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुल सुरक्षित, टिकाऊ और विश्वसनीय हो। यह परियोजना न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह भारत की प्रगति और विकास का प्रतीक भी है





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बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल साबरमती नदी पुल निर्माण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल निगम लिमिटेड

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