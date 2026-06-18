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सामंथा रुथप्रभु ने मुख्यमंत्री विजय के साथ मिलकर सामाजिक जिम्मेदारी पर दिया प्रेरणादायक संदेश

Entertainment News

सामंथा रुथप्रभु ने मुख्यमंत्री विजय के साथ मिलकर सामाजिक जिम्मेदारी पर दिया प्रेरणादायक संदेश
सामंथा रुथप्रभुविजय ठाकुरचेन्नई मुलाकात
📆18-06-2026 05:44:00
📰Dainik Bhaskar
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चेन्नई में मुख्यमंत्री थलापति विजय से मुलाकात के बाद सामंथा रुथप्रभु ने अपने विचारों को सामाजिक योगदान, नई चुनौतियों और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्व के साथ साझा किया, साथ ही दोनों की फ़िल्मी साझेदारी की भी चर्चा की गई।

सामंथा रुथप्रभु ने हाल ही में चेन्नई में एक खास मुलाकात के बाद अपने विचारों को सामाजिक जिम्मेदारी और फिल्मी दुनिया की सीमाओं से परे विस्तारित किया। वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा विख्यात अभिनेता थलापति विजय से चेन्नई में मिलीं, जहाँ उन्होंने दोनों ने दिर्‍घकालिक सहयोग की भावना को नई दिशा दी। सामंथा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की कई तस्वीरें साझा कीं और लिखा कि वह जब चेन्नई पहुंची तो उसे गहरी खुशी और उत्साह महसूस हुआ क्योंकि वह अपने राज्य के शीर्ष नेता से मिलने जा रही थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा माना था कि विजय केवल पर्दे पर हीरो नहीं हैं, उनकी ऊर्जा, उपस्थिति और जनता के प्रति उनका सच्चा प्रेम यह संकेत देते हैं कि उनका उद्देश्य उससे कहीं बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है। भविष्य की दिशा पर विचार करते हुए सामंथा ने बताया कि सबसे बड़ी प्रेरणा तब आती है जब कोई व्यक्ति अपनी स्थापित सफलता के बाद भी नई चुनौतियों की ओर कदम बढ़ाता है। उन्होंने यह बात दोहराते हुए कहा कि बड़े दांव वाले नए क्षेत्र में कदम रखना आसान नहीं होता, बल्कि तभी संभव है जब हमें अपने भीतर यह विश्वास हो कि हम बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें अपनी पहचान से आगे बढ़कर सामाजिक योगदान का सवाल उठाना पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस पुकार का उत्तर देते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने विजय की भूमिका को विशेष महत्व दिया, यह कहते हुए कि उनका वास्तविक प्रभाव उनके पद से नहीं बल्कि उनकी सच्ची नीयत और जिम्मेदारी से आता है। सामंथा ने विजय के लिए शक्ति, समझदारी और अपने मार्ग पर दृढ़ रहने की कामना जताई तथा यह बात सभी युवाओं के लिए एक याद दिलाने वाला संदेश बना दिया कि जीवन का सपना हमेशा उस अवसर से बड़ा हो सकता है, जिससे हम शुरुआत करते हैं। फिल्मी पृष्ठभूमि की बात करें तो विजय ने एआर मुरुगाडोस द्वारा निर्देशित एक्शन‑ड्रामा में दोहरी भूमिका निभाई थी, जिसमें सामंथा उनकी मुख्य अभिनेत्री थीं और यह फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। इसके अलावा, एटली द्वारा निर्मित एक बड़ी एक्शन‑थ्रिलर भी दर्शकों द्वारा सराही गई, जहाँ दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। वर्तमान में सामंथा रुथप्रभु अपनी नई फ़िल्म "मां इंती भंगारम" के प्रचार में हैं, जो 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। विजय की गर्लफ्रेंड त्रिशा कृष्णन की आगामी फ़िल्म "करुप्पू" 24 मई को रिलीज़ हुई, और इस फ़िल्म के लिए विजय ने मॉर्निंग शो की अनुमति दी थी, जबकि दक्षिण भारत में 2023 की फ़िल्म "थुनिवू" के मॉर्निंग शो में हुई भगदड़ के बाद इस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। यह मुलाकात और सार्वजनिक बयान दोनों ही यह दर्शाते हैं कि कैसे फिल्मी कलाकार अपने सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को संतुलित करते हुए एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

सामंथा रुथप्रभु ने हाल ही में चेन्नई में एक खास मुलाकात के बाद अपने विचारों को सामाजिक जिम्मेदारी और फिल्मी दुनिया की सीमाओं से परे विस्तारित किया। वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा विख्यात अभिनेता थलापति विजय से चेन्नई में मिलीं, जहाँ उन्होंने दोनों ने दिर्‍घकालिक सहयोग की भावना को नई दिशा दी। सामंथा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की कई तस्वीरें साझा कीं और लिखा कि वह जब चेन्नई पहुंची तो उसे गहरी खुशी और उत्साह महसूस हुआ क्योंकि वह अपने राज्य के शीर्ष नेता से मिलने जा रही थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा माना था कि विजय केवल पर्दे पर हीरो नहीं हैं, उनकी ऊर्जा, उपस्थिति और जनता के प्रति उनका सच्चा प्रेम यह संकेत देते हैं कि उनका उद्देश्य उससे कहीं बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है। भविष्य की दिशा पर विचार करते हुए सामंथा ने बताया कि सबसे बड़ी प्रेरणा तब आती है जब कोई व्यक्ति अपनी स्थापित सफलता के बाद भी नई चुनौतियों की ओर कदम बढ़ाता है। उन्होंने यह बात दोहराते हुए कहा कि बड़े दांव वाले नए क्षेत्र में कदम रखना आसान नहीं होता, बल्कि तभी संभव है जब हमें अपने भीतर यह विश्वास हो कि हम बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें अपनी पहचान से आगे बढ़कर सामाजिक योगदान का सवाल उठाना पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस पुकार का उत्तर देते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने विजय की भूमिका को विशेष महत्व दिया, यह कहते हुए कि उनका वास्तविक प्रभाव उनके पद से नहीं बल्कि उनकी सच्ची नीयत और जिम्मेदारी से आता है। सामंथा ने विजय के लिए शक्ति, समझदारी और अपने मार्ग पर दृढ़ रहने की कामना जताई तथा यह बात सभी युवाओं के लिए एक याद दिलाने वाला संदेश बना दिया कि जीवन का सपना हमेशा उस अवसर से बड़ा हो सकता है, जिससे हम शुरुआत करते हैं। फिल्मी पृष्ठभूमि की बात करें तो विजय ने एआर मुरुगाडोस द्वारा निर्देशित एक्शन‑ड्रामा में दोहरी भूमिका निभाई थी, जिसमें सामंथा उनकी मुख्य अभिनेत्री थीं और यह फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। इसके अलावा, एटली द्वारा निर्मित एक बड़ी एक्शन‑थ्रिलर भी दर्शकों द्वारा सराही गई, जहाँ दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। वर्तमान में सामंथा रुथप्रभु अपनी नई फ़िल्म "मां इंती भंगारम" के प्रचार में हैं, जो 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। विजय की गर्लफ्रेंड त्रिशा कृष्णन की आगामी फ़िल्म "करुप्पू" 24 मई को रिलीज़ हुई, और इस फ़िल्म के लिए विजय ने मॉर्निंग शो की अनुमति दी थी, जबकि दक्षिण भारत में 2023 की फ़िल्म "थुनिवू" के मॉर्निंग शो में हुई भगदड़ के बाद इस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। यह मुलाकात और सार्वजनिक बयान दोनों ही यह दर्शाते हैं कि कैसे फिल्मी कलाकार अपने सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को संतुलित करते हुए एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं

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सामंथा रुथप्रभु विजय ठाकुर चेन्नई मुलाकात सामाजिक जिम्मेदारी फिल्मी सहयोग

 

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