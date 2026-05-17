साम्प्रदायिक टिप्पणी पर विनय शांत नहीं हुआ, सांसद अवधेश प्रसाद ने ब्राह्मण समाज को देवतुल्य बताया, धरना देगी पार्टी...

सामाजिक सम्मान और समरसता से प्रबुद्व असहिष्णुता बढ़ाने वाली टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने ब्राह्मण समाज को देवतुल्य बताया। उन्होंने सोचा यह राजनीति के अलग-अलग रंग एवम साम्प्रदायिक आधार पर मतभेद को बढाने को फायदेमंद है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश की अर्थव्यवस्था को नवाचारों से चौपट करने की दुनिया भर में चर्चा की। उन्होंने आगे पीएम के खिलाफ प्रदर्शन के लिए दिसम्बर में दोहरा धरना करने के लिए मुहर लगाई है। समाजवादी पार्टी विचारप्रभावी नेताओं और किसान आंदोलनकारियों ने इस कदम का स्वागत किया है। पार्टी ब्राह्मण समाज के खिलाफ बयान के विरोध में न्याय के लिए आगे आई है।

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने ब्राह्मण समाज को देवतुल्य बताया है, विरोधियों के बयान पर उठता हुआ विमन चिंतन अभी भी जारी है। सांसद ने पार्टी की टिप्पणी को लेकर मचा मारा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति सामाजिक सम्मान और समरसता की है। पार्टी समाज के सभी वर्गों का सम्मान करती है। इससे पहले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय पवन भी ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर भाटी को नसीहत दे चुके हैं। सांसद अवधेश प्रसाद व पूर्व मंत्री पवन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में शामिल हैं। सांसद अवध होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में PM नरेन्द्र मोदी पर की गई देश की अर्थव्यवस्था को गलत नीतियों से चौपट करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 84 कोसी परिक्रमा पथ के निर्माण में बिना उचित मुआवजा दिए लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जिससे जनता में आक्रोश है। किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहीत की जा रही है। ऐसे में पार्टी इस मुद्दे को लेकर किसानों और प्रभावित परिवारों के लिए जिला मुख्यालय पर 26 मई को धरना देकर आवाज बुलंद करेगी। वृक्षों को बड़ी संख्या में काटना पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है.

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने ब्राह्मण समाज को देवतुल्य बताया है, विरोधियों के बयान पर उठता हुआ विमन चिंतन अभी भी जारी है। सांसद ने पार्टी की टिप्पणी को लेकर मचा मारा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति सामाजिक सम्मान और समरसता की है। पार्टी समाज के सभी वर्गों का सम्मान करती है। इससे पहले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय पवन भी ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर भाटी को नसीहत दे चुके हैं। सांसद अवधेश प्रसाद व पूर्व मंत्री पवन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में शामिल हैं। सांसद अवध होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में PM नरेन्द्र मोदी पर की गई देश की अर्थव्यवस्था को गलत नीतियों से चौपट करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 84 कोसी परिक्रमा पथ के निर्माण में बिना उचित मुआवजा दिए लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जिससे जनता में आक्रोश है। किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहीत की जा रही है। ऐसे में पार्टी इस मुद्दे को लेकर किसानों और प्रभावित परिवारों के लिए जिला मुख्यालय पर 26 मई को धरना देकर आवाज बुलंद करेगी। वृक्षों को बड़ी संख्या में काटना पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है





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