सारण टाउनशिप: 78 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक

छपरा जिले में प्रस्तावित सारण टाउनशिप के निर्माण के लिए छपरा सदर, गड़खा और नगरा अंचलों के 78 राजस्व गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह कदम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को गति देने के लिए उठाया गया है।

सारण टाउनशिप परियोजना के तहत छपरा जिले के तीन अंचलों – छपरा सदर, गड़खा और नगरा – में स्थित 78 राजस्व गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह महत्वपूर्ण निर्णय ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस टाउनशिप परियोजना का लक्ष्य क्षेत्र में एक आधुनिक, सुनियोजित और व्यवस्थित शहरी विकास को प्रोत्साहित करना है, जिससे निवासियों को बेहतर जीवनशैली और अवसर उपलब्ध हो सकें। यह कदम न केवल आवास की समस्या को हल करने में मदद करेगा, बल्कि व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति प्रदान करेगा। छपरा सदर अंचल में लोहड़ी, इटहिया, हरनारायण छपरा , तेनुआ, महाराजगंज लोहरा, साढ़ा, डुमरिया, छुरी छपरा , बहोरन टोला, शुकुलपुरा, बिशनपुरा, रजेया टोला, अमर छपरा , बिचली बधार, मेहिया, बलगराहा, मीरा मुसहरी, माला शेरपुर, दरियावगंज, नंदलाल छपरा , बनथी, चंचौरा, बसाढ़ी, सुजन छपरा , मारिया, बंगरा, मौना, चकिया, बतानी, माला मिर्जा और परोसोतिम छपरा सहित कई गांवों को इस परियोजना के दायरे में शामिल किया गया है। इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने से टाउनशिप के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी। गड़खा अंचल में पचपतरा, मुबारकपुर, दुर्गटोला, आलियासपुर, महमदा, मजलिसपुर, बगही, फतनपुर, कूचहा, लारहपुर, हसनपुरा, रेनरिया, बेलवनिया, फेरुसा, फुलवनिया, पहाड़पुर, फलिकाबाद, सरावडीह, फुरसतपुर, भैसमारा, मीनापुर, जिगना, पोहियां, पिरौना, खदहा, पिरारी और बर्बकपुर जैसे गांवों को भी इस महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल किया गया है। नगरा अंचल के कोरेया, दमरी टोला, लोहा छपरा , मदरिया, नेंपुरी के टोला, खैरा और हरदी छपरा गांवों को भी टाउनशिप क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इन सभी गांवों को मिलाकर एक विशाल टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, सारण टाउनशिप क्षेत्र में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल आवास की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। टाउनशिप में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, जिसमें सड़कें, बिजली, पानी, सीवेज सिस्टम और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और जीवन स्तर में सुधार होगा। टाउनशिप के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में भी विकास की गति तेज होगी। यह परियोजना बिहार राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और अन्य शहरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि यह टाउनशिप एक ऐसा मॉडल शहर बने जो आधुनिकता, सुविधा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक हो। इस टाउनशिप के विकास से छपरा जिले की पहचान एक विकसित और प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में स्थापित होगी। परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो.

सारण टाउनशिप परियोजना के तहत छपरा जिले के तीन अंचलों – छपरा सदर, गड़खा और नगरा – में स्थित 78 राजस्व गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह महत्वपूर्ण निर्णय ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस टाउनशिप परियोजना का लक्ष्य क्षेत्र में एक आधुनिक, सुनियोजित और व्यवस्थित शहरी विकास को प्रोत्साहित करना है, जिससे निवासियों को बेहतर जीवनशैली और अवसर उपलब्ध हो सकें। यह कदम न केवल आवास की समस्या को हल करने में मदद करेगा, बल्कि व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति प्रदान करेगा। छपरा सदर अंचल में लोहड़ी, इटहिया, हरनारायण छपरा, तेनुआ, महाराजगंज लोहरा, साढ़ा, डुमरिया, छुरी छपरा, बहोरन टोला, शुकुलपुरा, बिशनपुरा, रजेया टोला, अमर छपरा, बिचली बधार, मेहिया, बलगराहा, मीरा मुसहरी, माला शेरपुर, दरियावगंज, नंदलाल छपरा, बनथी, चंचौरा, बसाढ़ी, सुजन छपरा, मारिया, बंगरा, मौना, चकिया, बतानी, माला मिर्जा और परोसोतिम छपरा सहित कई गांवों को इस परियोजना के दायरे में शामिल किया गया है। इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने से टाउनशिप के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी। गड़खा अंचल में पचपतरा, मुबारकपुर, दुर्गटोला, आलियासपुर, महमदा, मजलिसपुर, बगही, फतनपुर, कूचहा, लारहपुर, हसनपुरा, रेनरिया, बेलवनिया, फेरुसा, फुलवनिया, पहाड़पुर, फलिकाबाद, सरावडीह, फुरसतपुर, भैसमारा, मीनापुर, जिगना, पोहियां, पिरौना, खदहा, पिरारी और बर्बकपुर जैसे गांवों को भी इस महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल किया गया है। नगरा अंचल के कोरेया, दमरी टोला, लोहा छपरा, मदरिया, नेंपुरी के टोला, खैरा और हरदी छपरा गांवों को भी टाउनशिप क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इन सभी गांवों को मिलाकर एक विशाल टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, सारण टाउनशिप क्षेत्र में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल आवास की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। टाउनशिप में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, जिसमें सड़कें, बिजली, पानी, सीवेज सिस्टम और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और जीवन स्तर में सुधार होगा। टाउनशिप के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में भी विकास की गति तेज होगी। यह परियोजना बिहार राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और अन्य शहरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि यह टाउनशिप एक ऐसा मॉडल शहर बने जो आधुनिकता, सुविधा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक हो। इस टाउनशिप के विकास से छपरा जिले की पहचान एक विकसित और प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में स्थापित होगी। परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो





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