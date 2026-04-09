साराभाई कास्ट ने सतीश शाह का किया पिंडदान: राजेश कुमार

अभिनेता राजेश कुमार ने बताया कि 'साराभाई वर्सेज साराभाई' की पूरी कास्ट ने सतीश शाह के लिए गया में पिंडदान किया था। सतीश शाह की कोई संतान नहीं थी। राजेश कुमार ने सतीश शाह को एक जिंदादिल और सकारात्मक इंसान बताया।

अभिनेता राजेश कुमार ने हाल ही में खुलासा किया है कि लोकप्रिय टीवी शो साराभाई वर्सेज साराभाई की पूरी कास्ट ने दिवंगत अभिनेता सतीश शाह के लिए गया में पिंडदान किया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह एक मार्मिक घटना थी जिसने सतीश शाह के प्रति कास्ट के गहरे सम्मान और स्नेह को दर्शाया। राजेश कुमार ने बॉलीवुड बबल के साथ एक बातचीत में सतीश शाह को एक बहुत ही जीवंत और सकारात्मक व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, सतीश शाह ने कभी भी अपने दर्द को अपने व्यवहार या काम पर

हावी नहीं होने दिया। राजेश के अनुसार, सतीश शाह डायलिसिस पर थे और उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वह शम्मी कपूर से प्रेरित थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी हिम्मत नहीं हारी। साराभाई वर्सेज साराभाई में राजेश कुमार ने रोसेश की भूमिका निभाई, जो सतीश शाह द्वारा निभाए गए चरित्र के बेटे थे।\राजेश कुमार ने आगे बताया कि सतीश शाह अपने निधन से कुछ दिन पहले तक सामान्य और खुशमिजाज मूड में थे। अभिनेता ने कहा, 'मैंने उनसे चार दिन पहले बात की थी और वह तब भी खुशमिजाज और ऊर्जा से भरपूर थे।' पिंडदान के बारे में बात करते हुए, राजेश कुमार ने कहा कि वह गया से हैं, जहां यह परंपरा निभाई जाती है। सतीश शाह के निःसंतान होने के कारण, शो की पूरी टीम ने मिलकर उनका पिंडदान करने का फैसला किया। यह एक भावनात्मक निर्णय था, जो सतीश शाह के प्रति टीम के अटूट बंधन और उनके जीवन के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। शो साराभाई वर्सेज साराभाई में सतीश शाह ने इंद्रवदन साराभाई का मुख्य किरदार निभाया था, जो दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। सतीश शाह एक बहुमुखी अभिनेता थे, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय से दर्शकों का दिल जीता।\सतीश शाह का निधन 25 अक्टूबर 2025 को 74 वर्ष की आयु में मुंबई में हुआ। शुरुआत में शाह की मृत्यु का कारण किडनी फेलियर बताया गया था, लेकिन बाद में राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। सतीश शाह फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक जाना-माना नाम थे। उन्होंने साराभाई वर्सेज साराभाई और जाने भी दो यारो जैसी परियोजनाओं के माध्यम से पहचान बनाई। इसके अतिरिक्त, वे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं हूं ना, रा.वन और इश्क विश्क जैसी फिल्मों में भी दिखाई दिए। सतीश शाह का निधन भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति थी, और उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने हमेशा अपने हंसमुख स्वभाव और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाएगा। उनके निधन के बाद, साराभाई वर्सेज साराभाई की टीम द्वारा किया गया पिंडदान उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का एक अनूठा और मार्मिक तरीका था, जो उनकी अविस्मरणीय यादों को हमेशा जीवित रखेगा। धुरंधर 2 की ओटीटी रिलीज मध्य मई तक नहीं होगी, गाने रंग दे लाल को लेकर कॉपीराइट केस में मेकर्स ने कोर्ट को आश्वासन दिया है। धुरंधर मूवी के असली एसपी की पत्नी डायरेक्टर से नाराज हैं। धुरंधर की स्क्रिप्ट चोरी मामले में आदित्य धर को राहत मिली है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल तक संतोष कुमार को आरोपों को दोहराने से रोका है। गोरखपुर में आंधी-बारिश से फसल खराब हो गई है। ऋषिकेश में गंगा फ्लडप्लेन पर एनजीटी सख्त है। प्रयागराज में रात को ठंडी हवा और दिन में कड़ी धूप है। महिला किसान ने कहा कि बारिश और ओलों ने मकान बनाने का सपना तोड़ दिया। आगरा में बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी की संभावना है। बेमौसम बारिश से महंगाई बढ़ेगी और रसोई का बजट बिगड़ जाएगा। बिहार में काल वैशाखी सक्रिय है, 19 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गेहूं की कम कीमत मिलने से किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीकर में दो दिन आंधी-बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। कानपुर में ठंडी हवा से पारा 9.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। किसानों के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार को करनी चाहिए। लखनऊ का मौसम अप्रैल में फरवरी जैसा है। आंधी-तूफान पर ब्रेक लगेगा और 3 दिनों में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ेगा





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