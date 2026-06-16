सावरकर के रिश्तेदार ने स्पेशल कोर्ट में दावा: सावरकर ने दस बार दया याचिका दायर की थी

विनायक दामोदर सावरकर के रिश्तेदार सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में अपनी जिरह के दौरान बताया कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से अपनी सज़ा कम करवाने के लिए दस बार दया याचिका दायर की थी. सत्यकी ने कोर्ट में कहा कि सावरकर ने सज़ा सुनाए जाने के एक महीने के अंदर ही माफ़ी की अर्ज़ी दाखिल कर दी थी. सत्यकी ने बताया कि सावरकर की याचिकाओं में इस्तेमाल की गई भाषा केवल आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत लिखी गई थी. सत्यकी ने कोर्ट से कहा कि दया याचिका दायर करना न तो कोई अनोखी बात थी और न ही गैर-कानूनी. सत्यकी ने बताया कि क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के साथ अपने व्यवहार में आखिर तक अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं से कोई समझौता नहीं किया.

विनायक दामोदर सावरकर के रिश्तेदार ने सोमवार (15 जून) को पुणे की एक स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में अपनी जिरह के दौरान बताया कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से अपनी सज़ा कम करवाने के लिए दस बार दया याचिका दायर की थी.

सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में कहा, 'यह सच है कि सावरकर ने सज़ा सुनाए जाने के एक महीने के अंदर ही माफ़ी की अर्ज़ी दाखिल कर दी थी. यह भी सच है कि उसी दौर के क्रांतिकारियों - राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान - ने माफ़ी की कोई अर्ज़ी नहीं दी थी.

' सत्यकी ने कोर्ट से कहा, 'यह सच है कि दया याचिका दायर करना न तो कोई अनोखी बात थी और न ही गैर-कानूनी. लेकिन यह कहना सही नहीं है कि सावरकर ने उस दया याचिका में बहुत विनम्र भाषा का इस्तेमाल किया था. यह कहना भी सही नहीं है कि उन याचिकाओं में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफ़ादारी ज़ाहिर करने वाले शब्द थे.

' सत्यकी ने बताया कि सावरकर की याचिकाओं में इस्तेमाल की गई भाषा केवल आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत लिखी गई थी. सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में कहा, 'मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग करते हुए याचिका दायर की थी कि उन्हें युद्ध-बंदी का दर्जा दिया जाए और उन्होंने किसी भी तरह की रियायत या नरमी लेने से इनकार कर दिया था.

' सत्यकी ने आगे कहा, 'यह सच है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आखिर तक अपनी विचारधारा और सिद्धांतों पर अडिग रहे. मुझे पता है कि क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के साथ अपने व्यवहार में आखिर तक अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं से कोई समझौता नहीं किया.





द वायर हिंदी / 🏆 3. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सावरकर दया याचिका स्पेशल कोर्ट सत्यकी सावरकर क्रांतिकारी भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त

United States Latest News, United States Headlines