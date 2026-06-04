अहमदाबाद से दिनदहाड़े अगवा की गई एक आइसक्रीम कारोबारी की बहू को सूरत पुलिस ने नाटकीय ऑपरेशन में सुरक्षित मुक्त करा लिया. मामले का मुख्य आरोपी वही शख्स निकला, जिसे कभी पीड़िता के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा हुई थी. पैरोल जंप कर फरार आरोपी ने पुराने जुनून में फिर वही अपराध दोहरा दिया.

सास को धमकाया , बहू को उठा ले गया... पैरोल से भागा सजायाफ्ता आरोपी और पूर्व प्रेमिका का कर लिया अपहरण अहमदाबाद से दिनदहाड़े अगवा की गई एक आइसक्रीम कारोबारी की बहू को सूरत पुलिस ने नाटकीय ऑपरेशन में सुरक्षित मुक्त करा लिया.

मामले का मुख्य आरोपी वही शख्स निकला, जिसे कभी पीड़िता के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा हुई थी. पैरोल जंप कर फरार आरोपी ने पुराने जुनून में फिर वही अपराध दोहरा दिया. अहमदाबाद के साबरमती थाना क्षेत्र से 27 मई को हुए एक सनसनीखेज अपहरण कांड का सूरत पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

दिनदहाड़े एक आइसक्रीम कारोबारी के घर में घुसकर उसकी 24 वर्षीय बहू का अपहरण करने वाले मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद कर उसके परिवार के हवाले कर दिया. जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी घेवरचंद उर्फ अभिषेक धांचीराम गुर्जर वही व्यक्ति है, जिसे कभी इसी महिला के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई थी.

आरोपी पैरोल पर बाहर आने के बाद जेल वापस नहीं लौटा और फरार चल रहा था. सूरत: दो बसों में टक्कर के बाद आग का तांडव, 7 की मौत से हाहाकारदो बसों की जोरदार टक्कर, एक के उड़े परखच्चे, 6 की मौतप्लास्टिक की थैली में फेंका नवजात, दो बच्चों की मां गिरफ्तार, जानें पूरा मामला पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने साथी फिरोज उर्फ फारूक छित्तरकठत के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया.

दोनों राजस्थान के ब्यावर जिले के रहने वाले हैं. महिला को अगवा करने के बाद आरोपी उसे गुजरात से महाराष्ट्र के नासिक और अन्य इलाकों में लेकर घूमते रहे. पुलिस कंट्रोल रूम को खुफिया सूचना मिली थी कि अहमदाबाद में दर्ज महिला अपहरण मामले के आरोपी एक सफेद थार और एक क्रेटा कार में महिला को बंधक बनाकर घूम रहे हैं. सूचना के अनुसार आरोपी महाराष्ट्र से लौटते समय सूरत के मोटा वराछा इलाके में रुके थे.

जानकारी मिलते ही उत्राण पुलिस हरकत में आ गई. हेड कांस्टेबल हसमुख गोविंदभाई और सुधीर लालजी को आरोपियों की लोकेशन की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने मोटा वराछा में डी-मार्ट के सामने घेराबंदी कर दोनों वाहनों को रोक लिया. पुलिस ने महिला को सुरक्षित मुक्त कराया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में सामने आया कि महिला को अगवा कर कई दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर रखा गया था. यह पूरा मामला अहमदाबाद के साबरमती मोटेरा स्टेडियम रोड इलाके का है. 27 मई की दोपहर आरोपी कारोबारी के घर में घुस गए थे. आरोप है कि उन्होंने धारदार हथियार दिखाकर महिला की सास को धमकाया और उनके सामने ही महिला को जबरन कार में बैठाकर फरार हो गए.

जांच में सामने आया कि पीड़िता मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है. जब वह नाबालिग थी, तब उसका आरोपी घेवरचंद के साथ प्रेम संबंध था. उसी दौरान युवती के परिवार ने राजस्थान के गुलाबपुरा थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई थी.

बाद में पिता की मौत के कारण उसे पैरोल मिली, लेकिन वह जेल वापस नहीं लौटा और फरार हो गया. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी को जब जानकारी मिली कि उसकी पूर्व प्रेमिका की शादी हो चुकी है और वह अहमदाबाद में रह रही है, तब उसने उसे दोबारा अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई. आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर राजस्थान से कार चोरी की और गुजरात पहुंच गया.

इसके बाद कारोबारी के घर में घुसकर महिला का अपहरण कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला को दोबारा अपने साथ रखने की मंशा से यह अपराध कर रहा था. डीसीपी लखधीर सिंह झाला के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह पैरोल जंप करके फरार था और कई राज्यों में सक्रिय था. उसके खिलाफ राजस्थान और हरियाणा के कई थानों में मामले दर्ज हैं.

पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी और उसके गिरोह ने राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से 23 से अधिक लग्जरी वाहनों की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. पुलिस के अनुसार गिरोह में नरेश नारायण काठात, मनीष सोलंकी, सोयेब कुरैशी और हनुमान चौधरी समेत अन्य लोग भी शामिल हैं. गिरोह स्कॉर्पियो, हैरियर, टाटा सफारी, क्रेटा, थार, नेक्सन और आई-20 जैसी महंगी गाड़ियों को निशाना बनाता था.

फिलहाल दोनों गिरफ्तार आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अहमदाबाद की साबरमती पुलिस को सौंप दिया गया है. वहीं, पीड़ित महिला को सुरक्षित उसके परिवार के हवाले कर दिया गया है





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सास को धमकाया बहू का अपहरण पैरोल से भागा आरोपी पूर्व प्रेमिका का अपहरण अहमदाबाद

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