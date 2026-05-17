सास सुजाता ने रवि मोहन के सभी आरोप खारिज किए, सच्चाई उजागर करने का एलान

रवि मोहन और उनकी पत्नी आरती के तलाक के विवाद में सास सुजाता विजयकुमार ने सभी आरोपों को नकारते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और बताया कि वह पुरानी इंटरव्यू के आधार पर सच्चाई पेश करेंगे।

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता जयम रवि ( रवि मोहन ) और उनकी पत्नी आरती के तलाक‑संबंधी विवाद में अब नई मोड़ आई है, क्योंकि उनकी सास सुजाता विजयकुमार ने सार्वजनिक रूप से सभी आरोपों को खारिज कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुजाता ने मीडिया को बताया कि वह 2008 के एक पुराने "विकाटन" मैगजीन इंटरव्यू को फिर से देख रही है, जिसमें सभी सच्चाइयाँ स्पष्ट हो जाएँगी। वह यह भी दृढ़ता से कहती हैं कि वह जल्द ही यह साबित कर देंगी कि किसने इस शादी की धागों को कटवा दिया और कौन ब्लैकमेल का शिकार बना। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे की सच्चाई स्पष्ट कर दी है और रवि के "पैसे की आज़ादी नहीं" वाले दावे झूठे हैं.

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